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Huawei ve Leica araştırma merkezi kuruyor

Bu yıl ilk kez bir araya gelen ve akıllı telefon fotoğrafçılığı konusunda önemli bir adım atan Leica ile Huawei, önümüzdeki dönemde de bu işbirliğini geliştirmeyi planlıyor.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei’nin P9 amiral gemi modelinde Leica ile yaptığı işbirliğinin bir iki modelle sınırlı kalacağı düşünülüyordu ancak firmanın uzun vadeli planları var. Leica ile ortak kurulan araştırma laboratuvarı bunun en büyük işareti.

Max Berek Yenilik Laboratuvarı adındaki araştırma merkezi, Leica’nın memleketi Almanya’da yer alıyor. Huawei ve Leica, bu merkezde ortak projeler yürütecek. Projelerde amaç akıllı telefonlar veya diğer fotoğraf uygulamaları için fotoğraf kalitesini arttıracak optik sistemler ve yazılım çözümleri geliştirmek.

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Fotoğrafçılık yanında zengin gerçeklik, sanal gerçeklik ve görsel bilişim segmentlerinde de çözümler üretilmesi amaçlanıyor. Bu üç segment son dönemde akıllı telefonlarda sıkça karşımıza çıkmaya başladı. İki firma mobil cihaz pazarını ilgilendiren her alanda söz sahibi olmak istiyor.

Şüphesiz mobil fotoğrafçılık son dönemde oldukça fazla ilgi görüyor. Sosyal paylaşım alışkanlıklarının gelişmesi ile kullanıcılar fotoğraflarına daha fazla önem verir oldu. Böylece akıllı telefonlarda kamera fonksiyonları en önemli tercih sebeplerinden birisi haline geldi. Haliyle üreticilerin de bu yöndeki yatırımları arttı.

Huawei ve Lieca’nın hangi önemli projelere imza atacağı şimdilik bilinmiyor. İşbirliği sadece Huawei telefonları ile sınırlı mı kalacak yoksa farklı üreticilere de bu teknolojiler tedarik edilecek mi yine merak edilen sorulardan birisi. Son dönemde akıllı telefon pazarında şüphesiz en önemli ortaklıklardan olacak Max Berek merkezi bize hangi sürprizleri yapacak zamanla göreceğiz.

 

http://www.androidauthority.com/huawei-leica-setup-research-innovation-center-718052/ Yorum Yaz
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K_Spartakus 2 yıl en beğenilen
12 yıllık HTC macerasına galiba Huawei yle devam edeceğim :)
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BiilimAdamı 2 yıl
p9 lite kullanıyorum tasarımı olsun kullanım kolaylığı ve kalitesi olsun çok tatmin edici tavsiye ederim, GM elite kullanıyordum 1 sene dayanabildim buradan gören herkesi bir kullanıcı olarak uyarıyorum GM den uzak durun üzülürsünüz.
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kadirirdem 2 yıl
Fotoğraf konusunda p9 güzel işler çıkardı , umarım videoyu da duzeltirler.
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General. 2 yıl
Kamera olarak gelişim olsunda arka tasarımada biraz önem versinler.iphone 6S'ten bu yana firmalar simetriye pek önem vermiyor.
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caneycaney 2 yıl
mate gibi bir telefonu max 5.7 inç yapsalar çok satar ama illa phablet arıyorlar
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Glorfindel1907 2 yıl
Yine Ois koymayı unutmasınlar'da P9 gibi bir telefon yapıp ois koyulmaması hakaret gibi bir durum olmuş resmen yeni modeller'de bu eksiklik olmaz umarım.
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Xloud 2 yıl
Merakla Mate 9'u bekliyorum...
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K_Spartakus 2 yıl en beğenilen
12 yıllık HTC macerasına galiba Huawei yle devam edeceğim :)
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mavizaman 2 yıl
pek mutlu görünüyorlar p9 iyi iş çıkarmış anlaşılan.
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