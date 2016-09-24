Huawei ve Leica araştırma merkezi kuruyor

Huawei’nin P9 amiral gemi modelinde Leica ile yaptığı işbirliğinin bir iki modelle sınırlı kalacağı düşünülüyordu ancak firmanın uzun vadeli planları var. Leica ile ortak kurulan araştırma laboratuvarı bunun en büyük işareti.

Max Berek Yenilik Laboratuvarı adındaki araştırma merkezi, Leica’nın memleketi Almanya’da yer alıyor. Huawei ve Leica, bu merkezde ortak projeler yürütecek. Projelerde amaç akıllı telefonlar veya diğer fotoğraf uygulamaları için fotoğraf kalitesini arttıracak optik sistemler ve yazılım çözümleri geliştirmek.

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Fotoğrafçılık yanında zengin gerçeklik, sanal gerçeklik ve görsel bilişim segmentlerinde de çözümler üretilmesi amaçlanıyor. Bu üç segment son dönemde akıllı telefonlarda sıkça karşımıza çıkmaya başladı. İki firma mobil cihaz pazarını ilgilendiren her alanda söz sahibi olmak istiyor.

Şüphesiz mobil fotoğrafçılık son dönemde oldukça fazla ilgi görüyor. Sosyal paylaşım alışkanlıklarının gelişmesi ile kullanıcılar fotoğraflarına daha fazla önem verir oldu. Böylece akıllı telefonlarda kamera fonksiyonları en önemli tercih sebeplerinden birisi haline geldi. Haliyle üreticilerin de bu yöndeki yatırımları arttı.

Huawei ve Lieca’nın hangi önemli projelere imza atacağı şimdilik bilinmiyor. İşbirliği sadece Huawei telefonları ile sınırlı mı kalacak yoksa farklı üreticilere de bu teknolojiler tedarik edilecek mi yine merak edilen sorulardan birisi. Son dönemde akıllı telefon pazarında şüphesiz en önemli ortaklıklardan olacak Max Berek merkezi bize hangi sürprizleri yapacak zamanla göreceğiz.