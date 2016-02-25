Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Huawei ve Leica güçlerini mobil fotoğrafçılık için birleştiriyor

Çin’in parlayan yıldızı Huawei ile Almanya’nın köklü fotoğraf makinesi üreticisi Leica, güçlerini mobil fotoğrafçılık noktasında birleştirmeye hazırlanıyor. İşte konuya ilişkin detaylar:
3 yıl
2,2b
1
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Japonya’nın en büyük kamera fuarı ilginç bir haberin duyulmasına vesile oldu. Üstelik bu duyurunun Japonya dışındaki iki şirkete ait olması da ilginçliğin bir başka boyutu. Çin’in teknoloji devi şirketlerinden Huawei ile Almanya’nın 1847 yılında kurulan ve bugün halen üst seviye analog fotoğraf makineleri üreten Leica, güçlerini mobil fotoğrafçılık için birleştirmeye hazırlanıyor.
Akıllı telefonlardaki fotoğrafçılık deneyimini, uzun vadeli bir işbirliği ile pazar standartlarının üzerine çıkarmak ve inaovatif gelişmeler yakalamak için birleştirdiklerini bir basın duyurusu ile paylaşan iki şirket,  anlaşmanın uzun soluklu olması dışında çok fazla detay paylaşmış değil.
Android'li Panasonic Lumix'te Leica Lensleri 

Geçmişte Panasonic ile bir işbirliğine giden Leica, Panasonic’in kompakt dijital fotoğraf makinelerinde aktif rol oynamış ve kendi markasını kullanmıştı. Ayrıca halen Panasonic tarafından üretilen lensler de piyasada satışta. Bunun yanı sıra Panasonic Lumix CM1 adı Android’li akıllı telefonda f/2.8 Leica lens kullanılmış, bu lens optik yakınlaştırma yapamasa da manuel odaklama için ayarlanabilir bir lens yapısına sahip oluşu ile dikkat çekmişti. Tabi Leica’nın tüm ürünlerinde olduğu gibi yüksek fiyat etiketi bu cihaz için de geçerliydi. Panasonic ürünü 900 Euro gibi bir fiyattan satışa sunmuştu.

Huawei ile Leica işbirliği ne şekilde gerçekleşecek ve bu birliktelik ne kadar uzun soluklu olabilecek bunu gerçekten kestirmek güç. Nispeten uygun fiyatlı ürünler pazara sunan Huawei ile Leica’nın fiyat konusunda taviz vermeyen tutumu nasıl bir birliktelik ortaya çıkarabilecek büyük merak konusu. Bir dönem Nokia’nın kameralı akıllı telefonları ile yakaladığı başarıyı Huawei ile Leica sinerjisi yeniden ortaya çıkarabilir mi bilemiyoruz ancak meşhur kırmızı Leica logolu Huaweilerin pazarda farklı bir algı yaratacağı muhakkak. 


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 187 milyon piksellik inanılmaz Samanyolu haritası 3 yıl Android için enerji tüketimini optimize eden yeni bir uygulama 3 yıl Mad Catz'den Galaxy S7 serisi için oyun kontrolcüsü 3 yıl Qualcomm ile özel röportaj "Snapdragon 820, 4,5G, 5G çalışmaları ve fazlası" 3 yıl MSI, taşınabilir mini-STX kasalarını duyurdu 3 yıl Google, AMP projesini devreye sokarak mobil sayfaları hızlandırmaya başladı 3 yıl Xiaomi Mi 5 bileşenleri mercek altına alındı 3 yıl Android Destek Kütüphanesi'ne gece modu desteği geliyor 3 yıl iOS 9'a geçiş %77'de tıkandı 3 yıl Android N sürümüne ait ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı 3 yıl Haftanın sinema haberleri ve 26 Şubat'ta vizyona girecek yeni filmler 3 yıl Google akıllı televizyonlara Chromecast teknolojisini ekleyecek 3 yıl One Plus 3 yılın ilk yarısı bitmeden tanıtılacak 3 yıl Whatsapp’ın en yeni özelliklerini ilk deneyen siz olun 3 yıl Oyun düşmanı senatör rüşvet ve silah kaçakçılığından tutuklandı 3 yıl Gmail, mobil e-postaları daha işlevsel hale getiriyor 3 yıl Apple, iOS 9.3'le Mayıs 1970 hatasına bir düzeltme getiriyor 3 yıl Apple hacklenmesi mümkün olmayan iPhone üzerinde çalışıyor 3 yıl SD Birliğinden 8K ve çoklu-dosya video kaydı için yeni sınıflandırma 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Huawei ve Leica güçlerini mobil fotoğrafçılık için birleştiriyor Sonraki Su altında Galaxy S7 kutu açma videosu 3 yıl Sharp resmen Foxconn'un 3 yıl Microsoft uygulama ekosistemini genişletmek için Xamarin’i satın aldı 3 yıl AMD’den Hitman oyun kampanyası 3 yıl Mobil cihazlara 260MB/s yazma hızı ve 256GB kapasite geliyor 3 yıl 10 000 kat daha az enerji tüketen WiFi teknolojisi geliştiriliyor 3 yıl AMD, yeni diplere doğru yol alıyor 3 yıl HTC'den One M10 ile ilgili ilk tanıtım görseli geldi 3 yıl LG bu yıl yeni bir Nexus telefonu üretmeyecek 3 yıl Beş boyutlu bir kara delik Einstein'ın teorisini alt üst edebilir 3 yıl Samsung'dan aksesuar tarzında fitness bilekliği: Charm 3 yıl Dokunmatik hassasiyetli Gionee Elife S8, MWC 2016 fuarında tanıtıldı 3 yıl Cassini'den muhteşem fotoğraf: Satürn'ün üç uydusu tek bir karede 3 yıl Xiaomi'den orta seviyede iddialı telefon: Mi 4s 3 yıl Samsung Galaxy S6 Edge 2015'in en iyi akıllı telefonu seçildi! 3 yıl Kablosuz mouse ve klavye kullanıcıları hacklenme riskiyle karşı karşıya 3 yıl Acer'dan Victorinox saatlere akıllı destek 3 yıl Mobil cihazlardan 4K aktarımı artık daha akıcı olacak 3 yıl Omate Rise akıllı saat pazarında yükselmeyi hedefliyor 3 yıl Samsung Galaxy S7 ve S7 Edge modellerinde Sony IMX260 sensör kullanılıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim