Huawei ve Leica güçlerini mobil fotoğrafçılık için birleştiriyor

Japonya’nın en büyük kamera fuarı ilginç bir haberin duyulmasına vesile oldu. Üstelik bu duyurunun Japonya dışındaki iki şirkete ait olması da ilginçliğin bir başka boyutu. Çin’in teknoloji devi şirketlerinden Huawei ile Almanya’nın 1847 yılında kurulan ve bugün halen üst seviye analog fotoğraf makineleri üreten Leica, güçlerini mobil fotoğrafçılık için birleştirmeye hazırlanıyor.

Akıllı telefonlardaki fotoğrafçılık deneyimini, uzun vadeli bir işbirliği ile pazar standartlarının üzerine çıkarmak ve inaovatif gelişmeler yakalamak için birleştirdiklerini bir basın duyurusu ile paylaşan iki şirket, anlaşmanın uzun soluklu olması dışında çok fazla detay paylaşmış değil.

Android'li Panasonic Lumix'te Leica Lensleri

Geçmişte Panasonic ile bir işbirliğine giden Leica, Panasonic’in kompakt dijital fotoğraf makinelerinde aktif rol oynamış ve kendi markasını kullanmıştı. Ayrıca halen Panasonic tarafından üretilen lensler de piyasada satışta. Bunun yanı sıra Panasonic Lumix CM1 adı Android’li akıllı telefonda f/2.8 Leica lens kullanılmış, bu lens optik yakınlaştırma yapamasa da manuel odaklama için ayarlanabilir bir lens yapısına sahip oluşu ile dikkat çekmişti. Tabi Leica’nın tüm ürünlerinde olduğu gibi yüksek fiyat etiketi bu cihaz için de geçerliydi. Panasonic ürünü 900 Euro gibi bir fiyattan satışa sunmuştu.

Huawei ile Leica işbirliği ne şekilde gerçekleşecek ve bu birliktelik ne kadar uzun soluklu olabilecek bunu gerçekten kestirmek güç. Nispeten uygun fiyatlı ürünler pazara sunan Huawei ile Leica’nın fiyat konusunda taviz vermeyen tutumu nasıl bir birliktelik ortaya çıkarabilecek büyük merak konusu. Bir dönem Nokia’nın kameralı akıllı telefonları ile yakaladığı başarıyı Huawei ile Leica sinerjisi yeniden ortaya çıkarabilir mi bilemiyoruz ancak meşhur kırmızı Leica logolu Huaweilerin pazarda farklı bir algı yaratacağı muhakkak.