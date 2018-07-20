Huawei ve Leica iş birliği hız kesmeden devam ediyor

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Huawei, geliştirdiği öncü teknolojilerin yanı sıra gerçekleştirdiği global düzeydeki iş birlikleriyle de dikkat çekiyor. Mobil fotoğrafçılığı sahiplenen marka, Huawei P20 Pro’da da devam ettirdiği Leica iş birliğiyle sınırları zorluyor.





Tüketicilere çok daha profesyonel fotoğraf deneyimi sunmayı hedefleyen Leica iş birliği, dünyanın ilk üçlü Leica kamerasına sahip Huawei P20 Pro ile hız kesmeden devam ediyor.

Leica, bir marka olmaktan öte estetiği, sağlamlığı, güvenilirlik, kaliteyi ve sahip olduğu kültürü temsil ediyor. Yüzyıllık süre içinde birçok fotoğrafçıya eşsiz deneyimler yaşatan Leica hakkında yazılmış kitap ve birçok ülkede yer alan Leica Gallery sergisi ile marka, bu zamana kadar en çok adından söz ettiren fotoğraf makinesi markası olmuştur.

Mikroskop üretiminden fotoğraf makinesi tasarımına

Profesyonel fotoğrafçılar tarafından en çok tercih edilen Leica markasının geçmişi bildiğinizden çok daha eski. Leica markası ilk olarak 1849 yılında mercek ve mikroskop üretimi yapan Leitz-Weltzar şirketi ile ortaya çıktı. 1869 yılında şirketin kurucusunun ölümü nedeniyle oğlu Ernst Leitz şirkete ortak oldu. Tüm bunlar olurken ise Birinci Dünya Savaşı başladı ve savaş nedeniyle mikroskop satışlarının azalması ile şirket mali sıkıntı içine girdi. Bu sırada şirkette çalışan ve fotoğraf çekmeye meraklı Oskar Barnack adlı bir mühendis, sıra dışı bir fotoğraf makinesinin prototipini kendi olanakları ile üretmişti. Mali krizin artmasından dolayı Barnack’ın bu fotoğraf makinesi üretimi fikrine destek olundu. Böylece mikroskop üretimi üzerine uzmanlaşmış bir şirket, zamanla tüm profesyonellerin ilk tercihi olacak Leica fotoğraf makinesi markasını ortaya çıkarmış oldu.

Dünyanın ilk üçlü Leica kamerası Huawei P20 Pro’da

Leica iş birliği ile Huawei P20 Pro, dünyanın ilk üçlü Leica kamerası ile donatıldı. Kamera sistemi 40 MP RGB, 20 MP monokrom sensör ve telefoto lensli bir 8MP sensörden oluşuyor. Bu da daha fazla ışık, odaklanma ve benzersiz bir fotoğraf deneyimi imkânı sağlıyor.

f/1.8, f/1.6 ve f/2.4 geniş diyaframlı Leica lenslerle donatılan Huawei P20 Pro, bu 3 kamerayı kullanarak 4 farklı otofokusa olanak tanıyor. Bunlar; lazer odaklama, derin odaklama, faz algılama odaklama ve kontrast odaklama.

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Huawei Pro, 5x Hybrid Zoom'a kadar uzun mesafeli fotoğrafçılık için yepyeni bir Leica 3x telefoto lensi içeriyor. Güçlü bir zoom objektife sahip olan bu cihaz, özellikle uzun mesafeli fotoğraf çekmeye ihtiyaç duyan gezginler için vazgeçilmez oluyor.

Renkli dünya parmağının ucunda

Leica renk sıcaklığı sensörü, Huawei P20 Pro'nun ortam odaklı uyarlamalı renk modellemesi ile en doğru renk reprodüksiyonunu elde etmek için her ortamda aydınlatma ve renk tespitine yardımcı oluyor. Aynı zamanda, her çekimde daha doğru ve canlı renkler elde edilmesini sağlayan özel renk işleme özelliğine sahip çift ISS sayesinde piksel düzeyinde renk optimizasyonu sağlıyor.