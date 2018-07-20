Huawei ve Leica iş birliği hız kesmeden devam ediyor

Tüketicilere çok daha profesyonel fotoğraf deneyimi sunmayı hedefleyen Leica iş birliği, dünyanın ilk üçlü Leica kamerasına sahip Huawei P20 Pro ile hız kesmeden devam ediyor.
Leica, bir marka olmaktan öte estetiği, sağlamlığı, güvenilirlik, kaliteyi ve sahip olduğu kültürü temsil ediyor. Yüzyıllık süre içinde birçok fotoğrafçıya eşsiz deneyimler yaşatan Leica hakkında yazılmış kitap ve birçok ülkede yer alan Leica Gallery sergisi ile marka, bu zamana kadar en çok adından söz ettiren fotoğraf makinesi markası olmuştur.
Mikroskop üretiminden fotoğraf makinesi tasarımına
Profesyonel fotoğrafçılar tarafından en çok tercih edilen Leica markasının geçmişi bildiğinizden çok daha eski. Leica markası ilk olarak 1849 yılında mercek ve mikroskop üretimi yapan Leitz-Weltzar şirketi ile ortaya çıktı. 1869 yılında şirketin kurucusunun ölümü nedeniyle oğlu Ernst Leitz şirkete ortak oldu. Tüm bunlar olurken ise Birinci Dünya Savaşı başladı ve savaş nedeniyle mikroskop satışlarının azalması ile şirket mali sıkıntı içine girdi. Bu sırada şirkette çalışan ve fotoğraf çekmeye meraklı Oskar Barnack adlı bir mühendis, sıra dışı bir fotoğraf makinesinin prototipini kendi olanakları ile üretmişti. Mali krizin artmasından dolayı Barnack’ın bu fotoğraf makinesi üretimi fikrine destek olundu. Böylece mikroskop üretimi üzerine uzmanlaşmış bir şirket, zamanla tüm profesyonellerin ilk tercihi olacak Leica fotoğraf makinesi markasını ortaya çıkarmış oldu.
Dünyanın ilk üçlü Leica kamerası Huawei P20 Pro’da
Leica iş birliği ile Huawei P20 Pro, dünyanın ilk üçlü Leica kamerası ile donatıldı. Kamera sistemi 40 MP RGB, 20 MP monokrom sensör ve telefoto lensli bir 8MP sensörden oluşuyor. Bu da daha fazla ışık, odaklanma ve benzersiz bir fotoğraf deneyimi imkânı sağlıyor.
f/1.8, f/1.6 ve f/2.4 geniş diyaframlı Leica lenslerle donatılan Huawei P20 Pro, bu 3 kamerayı kullanarak 4 farklı otofokusa olanak tanıyor. Bunlar; lazer odaklama, derin odaklama, faz algılama odaklama ve kontrast odaklama.
Daha çok gör!
Huawei Pro, 5x Hybrid Zoom'a kadar uzun mesafeli fotoğrafçılık için yepyeni bir Leica 3x telefoto lensi içeriyor. Güçlü bir zoom objektife sahip olan bu cihaz, özellikle uzun mesafeli fotoğraf çekmeye ihtiyaç duyan gezginler için vazgeçilmez oluyor.
Renkli dünya parmağının ucunda
Leica renk sıcaklığı sensörü, Huawei P20 Pro'nun ortam odaklı uyarlamalı renk modellemesi ile en doğru renk reprodüksiyonunu elde etmek için her ortamda aydınlatma ve renk tespitine yardımcı oluyor. Aynı zamanda, her çekimde daha doğru ve canlı renkler elde edilmesini sağlayan özel renk işleme özelliğine sahip çift ISS sayesinde piksel düzeyinde renk optimizasyonu sağlıyor.
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Eskiden arada daglar varken, simdilerde telefonlarla film bile cekilmeye baslandi.
Zaten cok sayida, telefonlari pahali makinalarla kiyaslama videolari turedi.
Sonuclara bakarsaniz 3-5 yil icinde buyuk sensor ve objektifli Digital SLR makinalarin sadece profesyonel kisiler tarafindan kullanilacagini gorursunuz.
Ne yazik ki dusuk isikta, kucuk sensorler az isik gecirdigi icin bu durum pro kameralarin acik ara one gecmesine yol aciyor.
Ne kadar iyi bir yazilim yaparsaniz yapin bu teknolijiyle durumu kurtarmak zor gozukuyor.
Ben tatillerde yanimda kocaman canta tasimak istemeyenlerdenim, bu sebeple Rx100 V aldim ama gonul Leica Q almak isterdi. Compact makina almak istiyorsaniz ve Leica makinalar butcenizin uzerindeyse size hic bakmamanizi oneririm. Soyle sample fotolara bakayim neden bu makina $4000 uzerinde deyipte karsilastirma yaparsaniz zevkiniz kirilir benden soylemesi. Leica Q TYP 116 ile Rx100 V arasindaki fark, Iphone X ile Rx100 V arasindaki fark kadar.
Bu arada Rx100 VI cikti uzerinde 24-200mm zoom lens var baya da yeni ozellik gelistirmisler ama fiyati $1200 (US fiyati).
Bir onerim daha var, ayni fiyat segmentinde olan Fujifilm X100F`de bakabilirsiniz.
Bu arada Leica kamera sektöründe Canon/Nikon ve hatta Olympus/Sony markalarının çok çok arkalasinda kaldı.
Ama halen insanlarda marka imajı çok yüksek. Mesela ben ilk Leica Ara Güler ile tanıdım.
Marka olma yolunda ikon fotogracilara iyi yatırım yaptığı için imajı çok düzgün.
Dijital makinelere geçilmesi ile birlikte Japonlar açık ara kamera sektörünü domine ettiler.
Ama nedense hiçbiri mobil cihaz (cep tel) sektörüyle ortaklık içinde değil.
Sony hadi sensör üretiyor, herkese mesafeli durmalı.
Ama Canon/Nikon/Olympus niye ortaklığa gitmez anlayamadım.
Belki de dlsr sektörü zarar görecek diye korkuyorlar. Ama sektör ciddi olarak evrildi. Ne bileyim bir Xiaomi gidip Nikonla ortaklık yapsa, Samsung Canonun kapısını çalsa, Lenovonun Olympus Serileri olsa...
İnsanlar artık telefonda çok çok hız peşinde değil. Snapdragon 800den 845e gelene kadar işlemciler 5 kat hızlandı ama eskiden 0,5snde olan işlem 0,1sn de oluyor diye çok da bir performans farkı hissetmedik.
Hele ki son 2 senenin çıkan orta ve üst segment telleri %99 uygulamaları farkedilmeyecek hız farkları ile çalıştırıyor.
Ama kamera kalitesi ciddi oranda arttı, ve tercih sebebi. Batarya kapasitesi ile kamera kalitesi Yatırım yapılması gereken yegane şeyler bundan sonra.