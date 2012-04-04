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Huawei ve ZTE bu yıl 100 milyon akıllı telefon satışı planlıyor

7 yıl
2,2b
1
18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar giriş ve orta seviye modellerin yanında operatörler için üretilen cihazlarla tanıdığımız Çinli akıllı telefon üreticileri, Barselona'daki MWC 2012 fuarında 4 çekirdekli modellerini tanıtarak bu yıl yeni bir çizgi izleyeceklerinin haberini vermişti.

Digitimes sitesinin haberine göre Huawei ve ZTE firmaları bu yıl 95-100 milyon akıllı telefon satışıyla global pazarda yüzde 15 paya ulaşmayı hedefliyor.

2011 yılında Huawei 16 milyon akıllı telefon sevkiyatıyla 9. sırada iken ZTE de 11 milyon akıllı telefon satışıyla 10. sırada yer almıştı. Bu yıl ikili yaklaşık 4 katlık bir artış bekliyor.

Çin'in 1 milyarı aşan cep telefonu abonesi de bu artışa en büyük katkıyı sağlayacak. Huawei ve ZTE, kendi ülkelerinde 60 milyon mobil cihaz satışı öngörürken, bunun 35-40 milyonu akıllı telefon olacak.

Son dönemlerdeki yatırımlarıyla kendi ülkesinde de lider mobil cihaz üreticisi haline gelen Huawei, bilindiği gibi dünyanın en hızlı 4 çekirdekli mobil işlemcisini ürettiğini duyurmuştu. İki firmanın bu yıl ki ürün gamında 4 ve 2 çekirdekli işlemcili, LTE uyumlu, büyük ekranlı Android ve Windows Phone modelleri yer alıyor. Merakla beklenen 4 çekirdekli Huawei Ascend D Quad modeli ise yaz aylarında hacimli üretime başlayacak.

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Pulstar 7 yıl
Bende de kopma sorunu yok.
B136 rom ile yola devam ediyorum.
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-Pisagor- 7 yıl
Fabrika çıkış hatası olabilir mi acaba.
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alpa07 7 yıl
bennim elime geçti 1 ay kullandım ama hiç bir sorunu yoktu.Sattığım arkadş hala kullanıyor
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-mehmet- 7 yıl
gorkem414

NeverJames
gorkem414 önce wifisi kopup durmasın da ondan sonra düşünsünler u8800 kullanıyorum wifi kopup duruyor arkadaş sadece bu cihazdada değil vodafone smart tab alacaktım ondada durum aynıymış
bende niye kopmuyo ? 7-24 wifi bağlı bende
forumlarda gördüğüm bu herkes yeni yazılım bekliyor ben u8800 kullanıyorum kopuyor ki herkes bu sorundan muzdarip sende kopmuyorsa o senin şansın kardeşim


bende de kopmuyor , bi arkadaşta var onunki de kopmuyor
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E_Aydin35 7 yıl
Zaten son dönemlerde çoğu yerde bu iki firmanın isimlerini görüyor duyuyoruz, aynı zamanda başarılarıda iyi atık kendi adında yükselip daha iyi atılımlar gerçekleştirebilirler hedeflerin epey yüksek ama yapılam iyi planlar sonucu olmıyıcak şey değil zaten bulundukları ülkenin kitle avantajıda var ;) :))
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Huawei=kronik sorun Forumda u8800 sorunlarından geçilmiyor.
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napolyon94 7 yıl
Önce adam gibi iletişim yongası kullansınlar
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mmengi 7 yıl
Güncel modellerini getirdiler de satması kaldı [>:]
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JohnLord 7 yıl
gorkem414
önce wifisi kopup durmasın da ondan sonra düşünsünler u8800 kullanıyorum wifi kopup duruyor arkadaş sadece bu cihazdada değil vodafone smart tab alacaktım ondada durum aynıymış

bende niye kopmuyo ? 7-24 wifi bağlı bende
1 Yanıt Yanıtla +1
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gorkem414 7 yıl JohnLord
NeverJames

gorkem414

önce wifisi kopup durmasın da ondan sonra düşünsünler u8800 kullanıyorum wifi kopup duruyor arkadaş sadece bu cihazdada değil vodafone smart tab alacaktım ondada durum aynıymış


bende niye kopmuyo ? 7-24 wifi bağlı bende

forumlarda gördüğüm bu herkes yeni yazılım bekliyor ben u8800 kullanıyorum kopuyor ki herkes bu sorundan muzdarip sende kopmuyorsa o senin şansın kardeşim
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gorkem414 7 yıl
önce wifisi kopup durmasın da ondan sonra düşünsünler u8800 kullanıyorum wifi kopup duruyor arkadaş sadece bu cihazdada değil vodafone smart tab alacaktım ondada durum aynıymış
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