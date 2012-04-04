Huawei ve ZTE bu yıl 100 milyon akıllı telefon satışı planlıyor

Bugüne kadar giriş ve orta seviye modellerin yanında operatörler için üretilen cihazlarla tanıdığımız Çinli akıllı telefon üreticileri, Barselona'daki MWC 2012 fuarında 4 çekirdekli modellerini tanıtarak bu yıl yeni bir çizgi izleyeceklerinin haberini vermişti.





Digitimes sitesinin haberine göre Huawei ve ZTE firmaları bu yıl 95-100 milyon akıllı telefon satışıyla global pazarda yüzde 15 paya ulaşmayı hedefliyor.





2011 yılında Huawei 16 milyon akıllı telefon sevkiyatıyla 9. sırada iken ZTE de 11 milyon akıllı telefon satışıyla 10. sırada yer almıştı. Bu yıl ikili yaklaşık 4 katlık bir artış bekliyor.





Çin'in 1 milyarı aşan cep telefonu abonesi de bu artışa en büyük katkıyı sağlayacak. Huawei ve ZTE, kendi ülkelerinde 60 milyon mobil cihaz satışı öngörürken, bunun 35-40 milyonu akıllı telefon olacak.





Son dönemlerdeki yatırımlarıyla kendi ülkesinde de lider mobil cihaz üreticisi haline gelen Huawei, bilindiği gibi dünyanın en hızlı 4 çekirdekli mobil işlemcisini ürettiğini duyurmuştu. İki firmanın bu yıl ki ürün gamında 4 ve 2 çekirdekli işlemcili, LTE uyumlu, büyük ekranlı Android ve Windows Phone modelleri yer alıyor. Merakla beklenen 4 çekirdekli Huawei Ascend D Quad modeli ise yaz aylarında hacimli üretime başlayacak.