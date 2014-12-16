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Huawei yeni Android tableti Honor T1'i duyurdu

4 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei yeni Android tableti Honor T1'i duyurdu

Hafta ortasındaki etkinlik ile yeni Honor serisi akıllı telefonlarını ve set üstü TV kutusunu duyurması beklenen Huawei, öncesinde giriş seviyesi yeni bir Android tabletine daha resmiyet kazandırdı.

8 inçlik ekranında 1280x800 piksel çözünürlük sunan Honor T1, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. 1GB RAM ile desteklenen cihazda 8GB artırılabilir kapasite mevcut ve 4800mAh gücündeki batarya ile gerekli güç sağlanıyor. Batarya sayesinde tabletin 20 gün bekleme süresi ve güç tasarruf modu ile 40 saate kadar da kullanım süresi sunduğu belirtiliyor. 

Huawei tablet modelinde yekpare alüminyum kasa kullanarak giriş seviyesi segmentinde rakiplerinden biraz daha farklılaştırmayı amaçlamış. Ayrıca uzun kullanım süresi da tablet için bir avantaj gibi görünüyor. 

Modelde 3G bağlantısı, 5MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera gibi diğer özellikler yer alırken, işletim sistemi Android 4.3 olarak biraz eski kalmış. Güncelleme ile ilgili de herhangi bir bilgi verilmemiş. Huawei Honor T1 modeli 130 Avro fiyat etiketi ile Hindistan'da satışa sunuldu. Ay sonunda ise Avrupa'ya gelecek. 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-intros-the-Honor-T1-Android-tablet-unibody-design-and-affordable-price_id63831 Yorum Yaz
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kpln04 4 yıl
370 liraya artes q812 aldım pişman değilim ama bundan sonra bi tablet alırsam ilk bakacağım ekran kalitesi
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Fenomenon 4 yıl
Donanım biraz düşük ama batarya ve 3G bağlantısı için alınabilir.
Ben intel işlemcili tablet kullanıyorum. Uygulama yönünde hiçbir sıkıntısı yok.
Android'de güncelleme o kadar da önemli değil. Tablet 4.2 ama tüm uygulamalar var.
Ama ios için durum farklı. Şuan kaç uygulama ios6 ile sorunsuz çalışıyor? Android'de Jelly bean sürümü tüm uygulamalarla sorunsuz çalışır.
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MrKemal17 4 yıl Fenomenon
Fenomenon

Donanım biraz düşük ama batarya ve 3G bağlantısı için alınabilir.

Ben intel işlemcili tablet kullanıyorum. Uygulama yönünde hiçbir sıkıntısı yok.

Android'de güncelleme o kadar da önemli değil. Tablet 4.2 ama tüm uygulamalar var.

Ama ios için durum farklı. Şuan kaç uygulama ios6 ile sorunsuz çalışıyor? Android'de Jelly bean sürümü tüm uygulamalarla sorunsuz çalışır.

Örneğin Google Camera 4.4 ve üzeri sürümlerde çaloşıyor.Ancak güncellemelerin asıl önemi güvenlik açıklarının kapatılması.Bu yüzden bir cihaz satın alırken güncelleme ömrüne de dikkat edilmeli.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Çoğu tablet telefon melezi ile piyasa doydu. Android tarafında tabletlere yönelik uygulamarda her zaman sıkıntı olmuştur. Apple iPad her zaman farklı bir konumda olacak. iPhone'u sevmem fakat ipad farklıdır.
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Guest-A3D65071E 4 yıl DaRKFoRCeS
DaRKFoRCeS
Çoğu tablet telefon melezi ile piyasa doydu. Android tarafında tabletlere yönelik uygulamarda her zaman sıkıntı olmuştur. Apple iPad her zaman farklı bir konumda olacak. iPhone'u sevmem fakat ipad farklıdır.

Tablette sıkıntı olan uygulama 1 elin parmağını geçmez(ucuz çin tabletleri hariç tabi) iFon luk yapmaya gerek yok
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