Huawei yeni Android tableti Honor T1'i duyurdu





Hafta ortasındaki etkinlik ile yeni Honor serisi akıllı telefonlarını ve set üstü TV kutusunu duyurması beklenen Huawei, öncesinde giriş seviyesi yeni bir Android tabletine daha resmiyet kazandırdı.





8 inçlik ekranında 1280x800 piksel çözünürlük sunan Honor T1, 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. 1GB RAM ile desteklenen cihazda 8GB artırılabilir kapasite mevcut ve 4800mAh gücündeki batarya ile gerekli güç sağlanıyor. Batarya sayesinde tabletin 20 gün bekleme süresi ve güç tasarruf modu ile 40 saate kadar da kullanım süresi sunduğu belirtiliyor.





Huawei tablet modelinde yekpare alüminyum kasa kullanarak giriş seviyesi segmentinde rakiplerinden biraz daha farklılaştırmayı amaçlamış. Ayrıca uzun kullanım süresi da tablet için bir avantaj gibi görünüyor.





Modelde 3G bağlantısı, 5MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera gibi diğer özellikler yer alırken, işletim sistemi Android 4.3 olarak biraz eski kalmış. Güncelleme ile ilgili de herhangi bir bilgi verilmemiş. Huawei Honor T1 modeli 130 Avro fiyat etiketi ile Hindistan'da satışa sunuldu. Ay sonunda ise Avrupa'ya gelecek.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-intros-the-Honor-T1-Android-tablet-unibody-design-and-affordable-price_id63831