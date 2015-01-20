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Huawei yeni dönemde Ascend markasından vazgeçebilir

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei yeni dönemde Ascend markasından vazgeçebilir

Huawei'nin akıllı telefon pazarında tanınmasında pay sahibi olan iki markası şüphesiz Honor ve Ascend. Yıllardır bu iki marka her segmente hitap eden akıllı telefonları bünyesine barındırıyor. Ancak Huawei bir markayı devre dışı bırakabilir. 

Sektörden gelen bilgilere göre Huawei sadece Honor markası ile yoluna devam edecek ve bundan böyle Ascend markası firmanın envanterinde yer almayacak. Yeni akıllı telefonlar ise Ascend markasından yoksun olarak piyasaya sürülecek. 

Huawei'nin ilk hamlesini MWC 2015 fuarında yapacağı belirtiliyor. Firma bu fuarda Huawei P8 adında yeni bir üst seviye akıllı telefon lanse edecek. Normalde Ascend ailesine ait olan P serisi yanında Mate serisinin de Ascend markasını atacağı dile getiriliyor. 

Huawei P8 modelinde firmanın 64-bitlik yeni yongaseti Kirin 930'un kullanılacağı tahmin ediliyor. 5.2 inçlik Full HD ekran yanında 3GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza ve parmak izi okuyucu bulunan model metal bir kasaya sahip olacak. Yeni nesil Huawei Mate modelinin ise daha ileri bir tarihte tanıtılması bekleniyor. 

Huawei'nin Ascend markasından neden vazgeçtiğine dair bir bilgi yok. Hali hazırda Galaxy, Xperia, One gibi rakip markalar pazarda mücadele veriyor. Bu bakımdan akla gelen ilk ihtimal Huawei'nin artık harflendirme yaparak yoluna devam edeceği yönünde. 

http://www.talkandroid.com/233875-huawei-said-to-be-dropping-ascend-from-future-phones/ Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
5.0 ne zaman gelecek şu telefona anlata anlatabitiremediler biz aldik ses seda yok.
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Kuchiki 4 yıl
G3 almasam almak isterdim ama almam tasarımı hoş oluyor p7 güzeldi
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zeMRez 4 yıl
Mate 8 resimleri sizmis cerceve 7de bile inceki 8de dahada inceltmisler hastayim tasarimlarina
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murat425 4 yıl
Tasarim be kalitesi enfes oluyor ama iş hız ve guncellemeye gelince o kadar da iyi degiller.Kamera konusunda da bir yenilik katmiyorlar.
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zafercalskan 4 yıl
herzaman güzel olan şeyleri mahvetmezler mi zaten...
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Das Boot 4 yıl
P8'i çok merak ediyorum. P6 ve P7'nin tasarımları enfes. P8'de de bu şekilde devam eder inşallah.
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doctor_bey 4 yıl
Bence güzel isimdi yav niye değiştiriyorlar ki
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ahmetva 4 yıl
Huawei servis konusunda çok başarısız kvk ile anlaşma yapmış . Bir daha huawei almam kesinlikle
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1BilimAdamı 4 yıl
Ascend candır :)
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Gece772 4 yıl
Satıldığı için mi isim değiştiriyor....
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gurkanse 4 yıl
"hyundai accent" gibi algılıyorum her gördügümde.adam gibi isim bulun şuna :)
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