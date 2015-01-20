Huawei yeni dönemde Ascend markasından vazgeçebilir





Huawei'nin akıllı telefon pazarında tanınmasında pay sahibi olan iki markası şüphesiz Honor ve Ascend. Yıllardır bu iki marka her segmente hitap eden akıllı telefonları bünyesine barındırıyor. Ancak Huawei bir markayı devre dışı bırakabilir.





Sektörden gelen bilgilere göre Huawei sadece Honor markası ile yoluna devam edecek ve bundan böyle Ascend markası firmanın envanterinde yer almayacak. Yeni akıllı telefonlar ise Ascend markasından yoksun olarak piyasaya sürülecek.





Huawei'nin ilk hamlesini MWC 2015 fuarında yapacağı belirtiliyor. Firma bu fuarda Huawei P8 adında yeni bir üst seviye akıllı telefon lanse edecek. Normalde Ascend ailesine ait olan P serisi yanında Mate serisinin de Ascend markasını atacağı dile getiriliyor.





Huawei P8 modelinde firmanın 64-bitlik yeni yongaseti Kirin 930'un kullanılacağı tahmin ediliyor. 5.2 inçlik Full HD ekran yanında 3GB RAM, 32GB artırılabilir hafıza ve parmak izi okuyucu bulunan model metal bir kasaya sahip olacak. Yeni nesil Huawei Mate modelinin ise daha ileri bir tarihte tanıtılması bekleniyor.





Huawei'nin Ascend markasından neden vazgeçtiğine dair bir bilgi yok. Hali hazırda Galaxy, Xperia, One gibi rakip markalar pazarda mücadele veriyor. Bu bakımdan akla gelen ilk ihtimal Huawei'nin artık harflendirme yaparak yoluna devam edeceği yönünde.

http://www.talkandroid.com/233875-huawei-said-to-be-dropping-ascend-from-future-phones/