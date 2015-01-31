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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei yöneticisi 4K ekran çözünürlüğünü akıllı telefonlar için gereksiz bulduğunu söyledi

4 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei yöneticisi 4K ekran çözünürlüğünü akıllı telefonlar için gereksiz bulduğunu söyledi
Geçtiğimiz günlerde Çin'li elektronik devi Huawei'nin 2014 yılı içinde 75 Milyon akıllı telefon sattığını ve gelirini 12.2 Milyar dolar seviyesine çıkardığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık.

Ayrıca Huawei akıllı telefonlarda 2K ekranların gereksiz olduğunu ve pil tüketimini olumsuz etkilediğini bir çok kez dile getirmişti. Şirketin ar-ge yöneticisi Kevin Ho ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir ropörtajda yüksek çözünürlüğün pil konusunda olumsuz etki yaptığını yinelerken ayrıca ekran çözünürlüğünün sadece pazarlama amaçlı arttırıldığını ve cep telefonu boyutlarında insan gözünün bu artışı fark edemediğini söyledi.

Ancak açıklamasında "Gelecekte 4K ekranlı telefonların hiç bir şansı olmadığını söylemek istemiyorum" diyerek kullanıcıların görüşlerinin önemini belirten yönetici "eğer insan gözü çözünürlük artışındaki bu gelişmeyi fark edebilecekse belkide biz de 4K ekranlı telefonlar için çalışabiliriz" açıklamasında bulundu.

Ayrıca Kevin Ho tüketicilerin yüksek çözünürlük yerine pili daha uzun giden cihazlar seçmelerinin daha doğru olacağını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde Erdi Özüağ'da Huawei P8 modeli ile ilgili bilgileri ilk defa paylaşırken cihazın Full HD ekran ile geleceğini belirtmişti.
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avci26 3 yıl
6inç ve üstü cep telefonları yapmaları lazım ki 2k 4k çözünürlük mantıklı olsun..
yoksa 4-4.5 inç olduktan sonra 720x1280 bile çok, 2k 4k pil tüketiminden başka bir işe yaramaz neticede "hava atma" dışında artısı olmaz....
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dedektif_dh 4 yıl
Bu kekolar daha önce 2k gereksiz diyorlardı şimdi ise 4k gereksiz demeye başlamışlar. Demekki bu sene 2k ekranlı telefon çıkartacaklar
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Without You Here 4 yıl
çoğunuzun pc ekranı 1366*768 ve 15" dolaylarında seyrederken telefon 2k 4k olmuş olmamış ne fark eder. benim telefon bile 326 ppi, 1136*640 piksel ve pc dediğim kadar sadece, bence acilen en az full hd olmalı notebooklar standart olarak
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gurol 4 yıl
Gates said once that '640K software is all the memory anybody would ever need on a computer.'

Herkesin bir yeterlidir sınırı var tabiki. Ama doğru olup olmadığını zaman gösterir. Bill Gates de vakti zamanında 640kbyte yeterli demiştir. Bırakın rami artık Cpu cachleri megabytelari aşıyor.

Telefonlar bir yana da bana garip gelen laptop ekranlarının gelişmemiş olması.
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N. Chomsky 4 yıl

Bizim forumdaki donanım ve pazarlama uzmanlarına kalsaydı halen 480p cihaz kullanıyor olurduk. Iyi ki buradakileri adam yerine koyan şirket yok.
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DH Misafiri 4 yıl
6,3" lik alaxy meganın 720P ekranından rahatsız olmayan bana ne gerek 4k arkadaş, lg 3k ekranlı g3 yapacakmış, bence aynı modelin full hd ekranlı olanını da yapsın, batarya performansı nedeniyle kimse 3k almaz...
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th3_majestik 4 yıl
Hayret ediyorum, ilk defa bir telefon şirketinden mantıklı açıklama duyuyorum
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arel.gr 4 yıl
bunu tuketiciye iyi anlatabilmek lazim.
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hunt_etehen 4 yıl
tüketme piskolojisi işte millet "YENİ" diye ne versen yiyor nasıl olsa :)
heleki mağazalarda ister istemez denk geliyorum adam akıllı telefon alırken hoop açıyor kamerayı "ooo süper" (kendi yakınlarımda) cahillik başa cebe beyne herşeye zararlı :D
full hd herşey için yeter artar abartıp işin kakasını çıkarmak saçma..
Leqen severlere selam olsun bu arada
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Machine Wizard 4 yıl
Huawei yoneticisi de tam donekmis once 2k ekran icin gereksiz diyordu simdi 4k ya cikarmis.kendileri cikartacaksa 2k ekranli telefon onceki dedigini unutturmak icin boyle demistir. yalanci sirketin igrenc telefonlari...
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