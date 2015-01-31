Huawei yöneticisi 4K ekran çözünürlüğünü akıllı telefonlar için gereksiz bulduğunu söyledi

Ayrıca Huawei akıllı telefonlarda 2K ekranların gereksiz olduğunu ve pil tüketimini olumsuz etkilediğini bir çok kez dile getirmişti. Şirketin ar-ge yöneticisi Kevin Ho ise geçtiğimiz günlerde yaptığı bir ropörtajda yüksek çözünürlüğün pil konusunda olumsuz etki yaptığını yinelerken ayrıca ekran çözünürlüğünün sadece pazarlama amaçlı arttırıldığını ve cep telefonu boyutlarında insan gözünün bu artışı fark edemediğini söyledi.
Ancak açıklamasında "Gelecekte 4K ekranlı telefonların hiç bir şansı olmadığını söylemek istemiyorum" diyerek kullanıcıların görüşlerinin önemini belirten yönetici "eğer insan gözü çözünürlük artışındaki bu gelişmeyi fark edebilecekse belkide biz de 4K ekranlı telefonlar için çalışabiliriz" açıklamasında bulundu.
Ayrıca Kevin Ho tüketicilerin yüksek çözünürlük yerine pili daha uzun giden cihazlar seçmelerinin daha doğru olacağını söyledi.
Geçtiğimiz günlerde Erdi Özüağ'da Huawei P8 modeli ile ilgili bilgileri ilk defa paylaşırken cihazın Full HD ekran ile geleceğini belirtmişti.
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yoksa 4-4.5 inç olduktan sonra 720x1280 bile çok, 2k 4k pil tüketiminden başka bir işe yaramaz neticede "hava atma" dışında artısı olmaz....
Herkesin bir yeterlidir sınırı var tabiki. Ama doğru olup olmadığını zaman gösterir. Bill Gates de vakti zamanında 640kbyte yeterli demiştir. Bırakın rami artık Cpu cachleri megabytelari aşıyor.
Telefonlar bir yana da bana garip gelen laptop ekranlarının gelişmemiş olması.
Bizim forumdaki donanım ve pazarlama uzmanlarına kalsaydı halen 480p cihaz kullanıyor olurduk. Iyi ki buradakileri adam yerine koyan şirket yok.
heleki mağazalarda ister istemez denk geliyorum adam akıllı telefon alırken hoop açıyor kamerayı "ooo süper" (kendi yakınlarımda) cahillik başa cebe beyne herşeye zararlı :D
full hd herşey için yeter artar abartıp işin kakasını çıkarmak saçma..
Leqen severlere selam olsun bu arada