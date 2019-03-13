Huawei’den yüzde 40 indirimli ekran onarım kampanyası

Akıllı telefon ekranları kaza sonucunda kırılabiliyor. Garanti kapsamı dışında olan bu hasarların onarımı da oldukça pahalı. Huawei Türkiye başlattığı bir kampanya ile garanti dışı kırılan ekranları yüzde 40’a varan indirimlerle onaracak.

15 Mart – 15 Nisan tarihleri arasında

İndirimli ekran onarımı kampanyası 15 Mart ve 15 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya dahil olan Huawei akıllı telefon modelleri Mate 20 Pro, Mate 20 Lite, P20 Pro, P20, P20 Lite, Mate 10 Pro, Mate 10 Lite ve P Smart 2019 olarak belirtiliyor. Bu cihazlardan herhangi birine sahipseniz Huawei Türkiye’nin bütün teknik servis noktalarında kampanyadan yararlanabilirsiniz. Düşme veya ezilme sonucu oluşan kırıklar neticesinde tüm ekranın değiştirilmesi kapsam içinde yer alıyor. Eğer ekranın çalışması için gereken başka parçalar da hasarlı ise önce bu arızaların giderilmesi gerekiyor.

Huawei, ekran onarımı sonrasında ücretsiz ekran koruma filmi de hediye ediyor. Ekran filmi ise Mate 20 Pro haricindeki tüm akıllı telefonlar için mevcut. Hangi model için ne kadar ekran değişim ücreti ödeyeceğinizi aşağıdaki tablo üzerinden inceleyebilirsiniz.

Model Tavsiye Edilen Onarım Bedeli

Mate 20 Pro 1.429 TL

P20 Pro 859 TL

Mate 10 Pro 899 TL

P20 399 TL

Mate 20 lite 449 TL

Mate 10 lite 319 TL

P20 Lite 409 TL

P Smart 2019 359 TL