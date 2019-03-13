Huawei’den yüzde 40 indirimli ekran onarım kampanyası

15 Mart – 15 Nisan tarihleri arasında
İndirimli ekran onarımı kampanyası 15 Mart ve 15 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya dahil olan Huawei akıllı telefon modelleri Mate 20 Pro, Mate 20 Lite, P20 Pro, P20, P20 Lite, Mate 10 Pro, Mate 10 Lite ve P Smart 2019 olarak belirtiliyor. Bu cihazlardan herhangi birine sahipseniz Huawei Türkiye’nin bütün teknik servis noktalarında kampanyadan yararlanabilirsiniz. Düşme veya ezilme sonucu oluşan kırıklar neticesinde tüm ekranın değiştirilmesi kapsam içinde yer alıyor. Eğer ekranın çalışması için gereken başka parçalar da hasarlı ise önce bu arızaların giderilmesi gerekiyor.
Huawei, ekran onarımı sonrasında ücretsiz ekran koruma filmi de hediye ediyor. Ekran filmi ise Mate 20 Pro haricindeki tüm akıllı telefonlar için mevcut. Hangi model için ne kadar ekran değişim ücreti ödeyeceğinizi aşağıdaki tablo üzerinden inceleyebilirsiniz.
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Bu rakamlar %40 indirimli hâli mi?
İnsanın ekranı kırıp tekrar yaptırası geliyor! 😊