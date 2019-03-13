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Huawei’den yüzde 40 indirimli ekran onarım kampanyası

Huawei Türkiye, 15 Mart ve 15 Nisan tarihleri arasında garanti dışı ekran onarımında yüzde 40’a varan indirim sunuyor. Ayrıca ücretsiz ekran koruma filmi de hediye ediliyor.
2 ay
2,7b
1
10
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Huawei’den yüzde 40 indirimli ekran onarım kampanyası
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Akıllı telefon ekranları kaza sonucunda kırılabiliyor. Garanti kapsamı dışında olan bu hasarların onarımı da oldukça pahalı. Huawei Türkiye başlattığı bir kampanya ile garanti dışı kırılan ekranları yüzde 40’a varan indirimlerle onaracak.

15 Mart – 15 Nisan tarihleri arasında

İndirimli ekran onarımı kampanyası 15 Mart ve 15 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyaya dahil olan Huawei akıllı telefon modelleri Mate 20 Pro, Mate 20 Lite, P20 Pro, P20, P20 Lite, Mate 10 Pro, Mate 10 Lite ve P Smart 2019 olarak belirtiliyor. Bu cihazlardan herhangi birine sahipseniz Huawei Türkiye’nin bütün teknik servis noktalarında kampanyadan yararlanabilirsiniz. Düşme veya ezilme sonucu oluşan kırıklar neticesinde tüm ekranın değiştirilmesi kapsam içinde yer alıyor. Eğer ekranın çalışması için gereken başka parçalar da hasarlı ise önce bu arızaların giderilmesi gerekiyor.

Huawei, ekran onarımı sonrasında ücretsiz ekran koruma filmi de hediye ediyor. Ekran filmi ise Mate 20 Pro haricindeki tüm akıllı telefonlar için mevcut. Hangi model için ne kadar ekran değişim ücreti ödeyeceğinizi aşağıdaki tablo üzerinden inceleyebilirsiniz.

Model             Tavsiye Edilen Onarım Bedeli 
Mate 20 Pro              1.429 TL
P20 Pro                     859 TL
Mate 10 Pro              899 TL
P20                           399 TL
Mate 20 lite               449 TL
Mate 10 lite               319 TL
P20 Lite                    409 TL
P Smart 2019            359 TL

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kucukyenici 2 ay en beğenilen
Tavsiye edilen fiyat derken!
Bu rakamlar %40 indirimli hâli mi?
İnsanın ekranı kırıp tekrar yaptırası geliyor! 😊
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Finwe. 2 ay
6s den p20 pro ya geçtim eşşekden inip ata bindim resmen :)
1 Yanıt Yanıtla +4
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medyxnet 2 ay
fiyatlar çok uygun değil mi ben şok :)
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kymelria 2 ay
158 sürüm Mate 10 pro ya emui 9 güncellemesi gelsin
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smart1978 2 ay
Mate 20 pro ekranı sorunlu .
LG üretimliler yesillenme yapıyor
BOE üretimliler ise yani Samsung tan çalınmış eski jenerasyon Oled ekranı da beyazları gri renkleri sönük doğal değil .
Aşırı pahalı .
Android 10 dan yazıyorum merak edenler geçsin :)
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
İPhone (6s) bırakıp huawei (P20 lite) geçtim. Gayette memnunum
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Finwe. 2 ay
6s den p20 pro ya geçtim eşşekden inip ata bindim resmen :)
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kucukyenici 2 ay en beğenilen
Tavsiye edilen fiyat derken!
Bu rakamlar %40 indirimli hâli mi?
İnsanın ekranı kırıp tekrar yaptırası geliyor! 😊
Yanıtla +7
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reyyo9852 2 ay yeni yorumcu
Huawei p9 lite 2017 modelinin ekran kırılması tamiri kaç TL ?
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intel7mix 2 ay
Fiyatlar yine yüksek.
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varol7 2 ay
diger telefonların olsa bu indirim (Nova gibi)
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