Huawei'dan dört çekirdekli ve 4.7-inç HD ekranlı akıllı telefon: GL07S

Çin'in mobil iletişim devlerinden Huawei, Android işletim sistemli yeni modeli GL07S'i Japonya pazarı için duyurdu.



Fiziksel özelliklerle başlamak gerekirse, 137 mm uzunluğunda, 67 mm genişliğinde, 8.6 mm kalınlığında ve 122 gram ağırlığında tasarlanan GL07S'e, dört çekirdekli (ARM Cortex-A9) HiSilicon K3V2 platformu hayat veriyor. 40 nm'lik üretim süreci teknolojiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında görev yapan bu platform, 16 çekirdekli grafik işlem birimini beraberinde getiriyor. K3V2'ye daha önce Ascend Mate ve Ascend D2 modellerinde rastladığımızı hatırlatalım.



1 GB RAM ile 32 GB'lık dahili depolama alanına yer verilen GL07S, Android 4.1 ''Jelly Bean'' işletim sistemi desteğini arkasına alıyor ve işletim sistemine Huawei'ın ''Emotion'' isimli kullanıcı arayüzü eşlik ediyor. 4.7-inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranla donatılan akıllı telefonun ön yüzüne 1.3 megapiksel, arka yüzüne ise 13 megapiksel kamera yerleştirilmiş. 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlükte hareketli görüntü kaydı yapabilen ana kamerada Exmor RS sensör göze çarpıyor. Bir diğer deyişle kamerada Sony imzası mevcut.

LTE (Long-Term Evolution) alt yapısı desteği, Wi-Fi 802.11 b/g/n bağlantısı ve Bluetooth 4.0'ı bünyesinde barındıran akıllı telefonun bataryası 2.350 mAh kapasiteli. Akıllı telefonun satışına ise Emobile aracılığıyla 7 Mart'tan itibaren başlanacak.



Teknik özellikler göz önünde bulundurularak GL07S'in, Mobil Dünya Kongresi'nde resmiyet kazanması beklenen Ascend P2'nin Japonya versiyonu olabileceği öne sürülüyor. Fakat GL07S'in kalınlık düzeyi ile batarya kapasitesi akıllarda soru işaretleri bırakmıyor değil. Yaklaşık bir yıl öncesine dönersek Huawei, Ascend P1 ve Ascend P1 S şeklinde iki farklı model tanıtmış; daha ince tasarıma sahip olan Ascend P1 S aynı zamanda daha yüksek kapasiteli bataryayla gelmişti. Ascend P2'de de benzer bir strateji izlenebilir mi? Ascend P2 hakkında paylaşılan spekülasyonların adeta yılan hikayesine döndüğünü söylemek mümkün. Gerçeği önümüzdeki hafta hep beraber öğreneceğiz.



http://emobile.jp/products/gl07s/