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Huawei'den 1.4 GHz işlemcili, Android 2.3.3'lü ve 1900 mAh bataryalı telefon: M886

7 yıl
50,8b
1
81
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Huawei'den 1.4 GHz işlemcili, Android 2.3.3'lü ve 1900 mAh bataryalı telefon: M886
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Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan sayılı cep telefonu üreticisinden Huawei'nin, sade tasarıma ve siyah, beyaz renk seçeneklerine sahip modeli M886 detaylandı.
1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8655T işlemciden güç alan ve Android 2.3.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanan M886'nın Neocore benchmark testinde 60.6 FPS'ye ulaştığı bildiriliyor.
4.0-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen telefon EV-DO Rev. B ağlarıyla uyumlu çalışabiliyor, telefonun depolama kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla arttırılabiliyor.
Bluetooth, GPS, Wi-Fi üçlüsüyle donatılan telefonun arka kısmında 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen kamera konumlandırılmış, kameraya otomatik odaklama ve loş mekanlarda çekim için led flaş eşlik etmekte.
Yıl sonuna doğru yurtdışında satışa sunulması planlanan M886'da batarya konusunda Huawei oldukça cömert davranmış. Telefon, 1900 mAh bataryayla geliyor.

Huawei'den 1.4 GHz işlemcili, Android 2.3.3'lü ve 1900 mAh bataryalı telefon: M886
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http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2387327,00.asp Yorum Yaz
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serhdemir 7 yıl en beğenilen

bilgi_meraklısı
woooww ayfon çakması ama olsun olsun güzel telefon harika.

Dikdörtgeni ayfon icat ettiyse haklısınız,bu bir ayfon çakması.
bilgi_meraklısıwoooww ayfon çakması ama olsun olsun güzel telefon harika.Dikdörtgeni ayfon icat ettiyse haklısınız,bu bir a...
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3 Yanıt Yanıtla +47
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TurkishDelight 7 yıl
1900 MAH gayet iyi,yoğun kullanımda şarjı 1.5 - 2 gün gider sanırım
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BanaMıDediniz 6 yıl
turkcell maxipro5 bu galiba?
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oguzhan mobile 7 yıl
türkiye acaba neden teknolojiye bu kadar önem vermiyo? Yada markalarmesala huawei ideos x5 okadar çok satrken türkiyede devamını getirmiyo. Bu bizim operatörlerde iş yok bence.
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İrfan 7 yıl
Türkcell x5 stoğunu bitirebilirse getirir bence bunu.
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Tahir26 7 yıl
Bence gelip piyasayı biraz dağıtsa iyi olur.[Kunye=]
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B@TT@L 7 yıl
2 GB RAM ne ya öyle :) Bilgisayar var o kadar RAM'le sorunsuz çalışan. Bu gidişle yakında tellerde COD falan atmaya başlarız. Bir de bizi yıllarca uyuttular kocaman kasalarla çok havalı diye. Al işte bak aynı aletler cebe de sığıyormuş.
Yalnız adı biraz zor akılda kalır cinsten, X5 ile başlamışken şöyle Q7 falan yapsalardı...
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kartalaraz 7 yıl
takipteyim...ne zaman ülkemize giriş yapar acaba..
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TurkishDelight 7 yıl
Arkadaslar telefonun çıkıs tarihiyle ilgili vs bir bilgi varmı ,nette fazla birşey bulamadım.
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hddddd 7 yıl
guzelmiş=) ama bu arka kapakları niçin balon gibi şişirirler hiç anlamıorum ıyy.. sırf bu yuzden 5-6 tane androidden vazgectimm..X)
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ercanboztepe 7 yıl
peki neden bu kadr ucuz.. çinde üretildiği için mi sadece..! öyleyse eğer işçilik gerçekten çok etkiliyor olmalı elektroniği..!!!
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bonan61 7 yıl
300 dolar dediği, sözleşmeli alanlar için yoksa o kadar ucuz olmaz. Alt modeli x6 500 dolar.
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Şeker Hapı 7 yıl
tek çekirdek bana yeter :)
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depeche35 7 yıl
Yani herşey o kadar gelişiyor o kadar çabuk tüketiliyor ki inanın başım dönüyor.
x5 i daha yeni yeni arkadaşlara anlatırken şimdi her gün glory i araştırıyorum.
Yani insan ister istemez "biraz daha bekliyeyim" moduna giriyor.
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Şeker Hapı 7 yıl
verdiğim linke baktın mı ki :D ram yazdığına eminim orada istersen tekrar bak ben baktım phandroid.com/...
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lazloo 7 yıl

mfs776

verdiğim linke baktın mı ki :D ram yazdığına eminim orada istersen tekrar bak ben baktım phandroid.com/...


Baktım ya.Ama önceki bir haberden öyle hatırladım bir an.Bu arada özellikler süper valla.Dual Core işlemcilerden biri olsaydı belki mükemmel bir cihaz olabilirmiş.
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Şeker Hapı 7 yıl
bunu belki de turkcell t20 diye satacaktır
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gary_1907 7 yıl
Böyle telefon mu olur ya?
1-2 özelliği kötü olacak, uğraştıracak seni telefon dediğin..

bu ne böyle? Bilgisayarımdan daha iyi özelliklere sahip..
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