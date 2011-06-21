Huawei'den 1.4 GHz işlemcili, Android 2.3.3'lü ve 1900 mAh bataryalı telefon: M886

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Google'ın mobil işletim sistemi Android'i kullanan sayılı cep telefonu üreticisinden Huawei'nin, sade tasarıma ve siyah, beyaz renk seçeneklerine sahip modeli M886 detaylandı.
1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8655T işlemciden güç alan ve Android 2.3.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanan M886'nın Neocore benchmark testinde 60.6 FPS'ye ulaştığı bildiriliyor.
4.0-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana yer verilen telefon EV-DO Rev. B ağlarıyla uyumlu çalışabiliyor, telefonun depolama kapasitesi microSD kartlar aracılığıyla arttırılabiliyor.
Bluetooth, GPS, Wi-Fi üçlüsüyle donatılan telefonun arka kısmında 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebilen kamera konumlandırılmış, kameraya otomatik odaklama ve loş mekanlarda çekim için led flaş eşlik etmekte.
Yıl sonuna doğru yurtdışında satışa sunulması planlanan M886'da batarya konusunda Huawei oldukça cömert davranmış. Telefon, 1900 mAh bataryayla geliyor.
http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2387327,00.asp Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dikdörtgeni ayfon icat ettiyse haklısınız,bu bir ayfon çakması.