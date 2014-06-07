Huawei'den Snapdragon 805'e rakip yeni yongaseti: Kirin 920

Daha önceki haberimizde belirttiğimiz üzere Huawei bu ay yeni üst seviye akıllı telefonu Mulan'ı tanıtabilir.

Arm'ın big.LITTLE teknolojisini kullanan ve performans için 4 Cortex A15, batarya ömrü için 4 Cortex A7 işlemci çekirdeklerini barındıran 28nm'lik çipsette; Cortex A15 çekirdekleri 2GHz frekans hızına kadar çıkabiliyorken, Cortex A7 çekirdekleri de 1.6GHz'e kadar çıkabiliyor.

Ekran çözünürlüğü olarak 2560x1600 piksele kadar destek verebilen Kirin 920'nin grafik birimi tarafında 4 çekirdekli Mali-T628MP4 grafik işlemcisi yer alıyor. Bu grafik işlemcisinin 6 çekirdekli bir versiyonu halihazırda Galaxy S5 ve Galaxy Note 3'ün Exynos çipsetine sahip versiyonlarında kullanılıyor.

Bütün bu özelliklere ekstra olarak Tensilica HIFI3 profesyonel ses işlemcisini barındıran yongaseti bu sayede ses konusunda da iddialı olmayı başarıyor. Kirin 920 güçlü yapısı sayesinde 4K video kaydına da olanak tanıyor.

Kullanılacak cihazların üretim maliyetlerini düşürmesi açısından dahili LTE çipine sahip olan Kirin 920'deki Kategori 6 LTE çipi mobil ağ üzerinden 300mbit/s'ye kadar indirme hızına olanak sağlıyor.

Huawei'nin açıklamalarına göre benchmark skorlarında Snapdragon 805'i geride bıraktığı söylenen Kirin 920, sızdırılan Huawei Mulan'e ait benchmark skorlarında piyasadaki Snpadragon 801 cihazları geride bırakmayı başarıyor.

Önümüzdeki dönemde tanıtılması beklenen Huawei Mulan, piyasaya sürüldüğünde yeni Kirin 920 yongasetinin performans değerlerini sitemizde bulabileceksiniz.

http://pr.huawei.com/cn/news/hw-343512-ltecat6.htm