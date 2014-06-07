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Huawei'den Snapdragon 805'e rakip yeni yongaseti: Kirin 920

4 yıl
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33
Cep Telefonu Diğer
Caner Köksel
Haber Editörü
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Huawei'den Snapdragon 805'e rakip yeni yongaseti: Kirin 920
Daha önceki haberimizde belirttiğimiz üzere Huawei bu ay yeni üst seviye akıllı telefonu Mulan'ı tanıtabilir. 
 Arm'ın big.LITTLE teknolojisini kullanan ve performans için 4 Cortex A15, batarya ömrü için 4 Cortex A7 işlemci çekirdeklerini barındıran 28nm'lik çipsette; Cortex A15 çekirdekleri 2GHz frekans hızına kadar çıkabiliyorken, Cortex A7 çekirdekleri de 1.6GHz'e kadar çıkabiliyor.
 
Huawei'den Snapdragon 805'e rakip yeni yongaseti: Kirin 920
Ekran çözünürlüğü olarak 2560x1600 piksele kadar destek verebilen Kirin 920'nin grafik birimi tarafında 4 çekirdekli Mali-T628MP4 grafik işlemcisi yer alıyor. Bu grafik işlemcisinin 6 çekirdekli bir versiyonu halihazırda Galaxy S5 ve Galaxy Note 3'ün Exynos çipsetine sahip versiyonlarında kullanılıyor.
Bütün bu özelliklere ekstra olarak Tensilica HIFI3 profesyonel ses işlemcisini barındıran yongaseti bu sayede ses konusunda da iddialı olmayı başarıyor. Kirin 920 güçlü yapısı sayesinde 4K video kaydına da olanak tanıyor.
Kullanılacak cihazların üretim maliyetlerini düşürmesi açısından dahili LTE çipine sahip olan Kirin 920'deki Kategori 6 LTE çipi mobil ağ üzerinden 300mbit/s'ye kadar indirme hızına olanak sağlıyor.
Huawei'nin açıklamalarına göre benchmark skorlarında Snapdragon 805'i geride bıraktığı söylenen Kirin 920, sızdırılan Huawei Mulan'e ait benchmark skorlarında piyasadaki Snpadragon 801 cihazları geride bırakmayı başarıyor.
 Önümüzdeki dönemde tanıtılması beklenen Huawei Mulan, piyasaya sürüldüğünde yeni Kirin 920 yongasetinin performans değerlerini sitemizde bulabileceksiniz.

http://pr.huawei.com/cn/news/hw-343512-ltecat6.htm Yorum Yaz
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CDBurnerXP 4 yıl en beğenilen
O GPU Note 3 de var. Note 3 deki GPU adreno 330a eşit? 805 te ise adreno 420 var. Bu iste bir terslik var...
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Fırat.Duran 4 yıl
805 çıkmadı değil. Tanıtımı zaten yapıldı. İllaki geliştiricileri yada firmalara tedariği başlamıştır. Zaten 1 öncesinde çoğu taslağı ve yapabilecekleri önceden bellidir.
805 tüketici için hayal kırıklığı ama hala süper gözüyle bakıyorlar... GPU geliştirmesinden başka birşey değil zaten.
805 çıkmadı değil. Tanıtımı zaten yapıldı. İllaki geliştiricileri yada firmalara tedariği başlamıştır. Zaten 1 öncesinde çoğu taslağı ve yapabilecekleri önceden...
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keskin53 4 yıl
koy 1080p panel hersey aksın ama yok piksel manyaklıgı devam ediyor
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Stanislas Xavier 4 yıl
S805'i geçmesine gerek yok,enerji tüketimi iyi olduktan sonra bu performans da gayet yeterli, sonuçta uygun fiyatlı cihazlarıyla tanınan bir firmadan bahsediyoruz.S800 denginde bir işlemci kullanan 1000 lira altı bir cihaz sunsa oldukça rağbet görür.
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Guaire 4 yıl
Huawei'nin şimdiye dek geliştirdiği en iyi çipseti. P6'da kullanılan K3V2'de 4 çekirdek Cortex-A9 vardı. Çıktığı günün standartlarına göre performans anlamında geride olan, enerji tüketimi de yüksek bir çekirdek. Aynı zamanda çıkan çipsetler 28nm teknolojisinde üretilmişlerken K3V2 40nm ile üretildiği için enerji tüketimini ve ısınmasını daha da arttırıyordu.

P6S, P7, Ascend Mate ve Honor 3c'nin 4G versiyonunda kullandığı birkaç ay önce çıkardığı Kirin 910 çipseti ise K3V2'nin biraz gelişmişi olmakla birlikte yine geriden takip ediyordu. 28nm ile endüstri standardını yakalasa da hala eski teknoloji Cortex-A9'lara devam ediyordu. P6'nın sorunlu GPU'sunu ise Mediatek MTK6592'de gördüğümüz Mali-450 ile değiştirip, sorunsuz, ama yine eski teknoloji bir tercih yapmıştı.

Aslında aylar öncesinden P7'de -o zamanlar K3V3 adını alacağı söylenen- bu 8 çekirdekli modelin kullanılacağı söyleniyordu. P7'de 4 çekirdek Cortex-A9'lu Kirin 910 kullanıldı.

Şimdi Kirin 920 adıyla sonunda duyuruluyor. Bir Honor modeli ve Mulan kod adlı bir cihaz için adı geçiyor. Bazıları bu iki cihazın aynı olduğunu, bazıları farklı cihazlar olduklarını söylüyor. Bir de aylar öncesinden duyurdukları metal gövdeli amiral gemileri Ascend D3 var.

4 çekirdek Cortex-A15 ve 4 çekirdek Cortex-A7 big.LITTLE konfigürasyonu kullanılmış. 2 farklı versiyonu olacak anladığım kadarıyla. Daha yavaş versiyonunda Cortex-A7'ler 1.3Ghz hızında iken, Cortex-A15'ler 1.7Ghz hızında olacak. Üst modelinde ise Cortex-A7'ler 1.6Ghz'de çalışırken, Cortex-A15'ler 2Ghz'de çalışacak.

Daha evvel Samsung Exynos'un bazı çipsetlerinde ve Nvidia'nın Tegra 4'ünde Cortex-A15 çekirdekleri kullanılmıştı. Biraz daha düşük saat hızlarında Snapdragon 800'ün Krait 400'üne denk bir performans verdikleri söylenebilir. Krait'ten farklı olarak saat hızları birbirinden bağımsız olamadığı için enerji tüketimini dengelemek için Exynos'larda 4 çekirdek A7 ile big.LITTLE, Tegra 4'te ise oldukça düşük bir saat hızına ayarlı ek bir Cortex-A15 çekirdeği kullanılıyordu.

Exynos'larda güç tasarrufu amacıyla kullanılan Cortex-A7'lerden performans gerektiren durumlarda Cortex-A15'e geçişlerde bir lag olduğu söyleniyordu. 8 çekirdeğin aynı anda kullanılabilmesini sağlayan HMP teknolojisinin ise bu durumun önüne geçeceği söyleniyor.

Kirin 920'de bu var sanırım. HPM teknolojisinin bir diğer sonucu olarak Antutu benchmark uygulamasında 8 çekirdek optimizasyonu olduğundan 8 çekirdek aynı anda çalışıp yüksek sonuçlar ortaya çıkıyor. Antutu ve Chrome hariç 8 çekirdeği aynı anda çalıştıran başka bir uygulama olmadığı için bu hız başka yerlerde göremiyoruz.

Bu 37999 Antutu puanı Kirin 920'nin güçlü veya zayıf modeline mi ait bilemiyorum, ama HMP olmasaydı sadece güçlü Cortex-A15'lerin çalışacağı bir durumda rahat 4-5 bin puan daha az alacağını tahmin etmek zor değil. En iyi şartlarda elde edilmiş bir test sonucu ise 1-2 bin puan da öyle düşülebilir.

GPU'sunun Mali-T628 olması, bunun da Note 3'de kullanılıp Snapdragon 800'den geride kalan Exynos'ta kullanılması tek başına çok fazla bir anlam ifade etmez. Exynos'larda 533Mhz 6 çekirdek Mali-T628 kullanılmış. Örneğin 700Mhz 8 çekirdek Mali-T628 kullanılsa kağıt üstünde Exynos'lardakinden %75 daha güçlü olurdu.

Kirin 920'de saat hızı belli olmayan bir 4 çekirdek Mali-T628 kullanıldığı yazıyor bazı yerlerde. Bu da onun GPU'sunun daha ziyade Snapdragon 600 seviyesinde olduğunu gösterir.

Gösterilen Antutu skoru ile de örtüşüyor. Antutu'da GPU'dan geriye düşüşünü CPU'nun 8 çekirdeğinin birden çalışmasıyla telafi ediyor. Gerçek hayatta ise düşük hızlı modelinin CPU'sunun Snapdragon 800'den biraz yavaş, yüksek hızlı modelinin CPU'sunun Snapdragon 800'den biraz hızlı olacağını, GPU'sunun da Snapdragon 600 seviyesinde veya ondan kuvvetli olacağını tahmin ediyorum.

Kötü mü? Değil. Hatta daha önce dediğim gibi Huawei'nin şimdiye dek çıkardığı en iyisi.

Aslında esas daha dengeli olacak rakibi Mediatek'in önümüzdeki 1-2 ay içerisinde çıkaracağı 8 çekirdekli MT6595 çipseti.

MT6595'te de 8 çekirdek big.LITTLE konfigürasyonu kullanılıyor. Kirin 920'den farklı olarak düşük güçlü, az enerji tüketen Cortex-A7'lere eşlik eden güçlü çekirdekler ARM'ın yeni Cortex-A17 çekirdekleri. Kirin 920'de ise eski Cortex-A15'ler var demiştim. Cortex-A17'lerin Cortex-A15'ler kadar performans verirken onlardan daha az enerji tükettiği söyleniyor.

Kirin 920'nin 2 versiyonu varken MT6595'in ise 3 versiyonu var en yavaş MT6595M, normal MT6595 ve en hızlı MT6595T. Yavaş versiyonunun Cortex-A7 çekirdekleri 1.5Ghz iken normal versiyonunun 1.7Ghz, en hızlı versiyonunun bilgisine ulaşamadım 2Ghz olabilir ya da 1.7Ghz olabilir. Güçlü Cortex-A17 çekirdekleri ise 2Ghz, 2.2Ghz ve 2.5Ghz hızlarında. Yani CPU'da MT6595 daha hızlı görünüyor.

GPU kısmında ise MT6595, Apple'ın A7 çipsetinde ve Intel Atom'un yeni nesil 64-bit çipsetlerinde kullanılan Imagination'ın G6 serisi GPU'sunu kullanıyor. Ancak çekirdek sayısı nedeniyle bunlardan daha zayıf durumda. En düşük MT6595M modelinin Snapdragon 600 seviyesinde, diğer ikisinin ise zayıf modele göre %33 hızlı olduğunu söyleyebiliriz.

Hemen hemen aynı seviyede hatta biraz daha iyi görünen MT6595'in birçok düşük fiyatlı Çinli telefonda kullanılacağı, Snapdragon 800 ve 801'lerin de artık birçok düşük fiyatlı Çinli üretici tarafından kullanıldığı bir ortamda Huawei'nin Kirin 920'yi kullandığı telefonlarda fazla yüksekten uçmaması lazım gelir.

Örneğin Xiaomi Snapdragon 801'li Mi3s'i Temmuz'da, Snapdragon 805'li Mi4'ü Eylül'de çıkarabilir. MT6595'i ise Redmi serisinde kullanabilir. Huawei benim 8 çekirdekli Kirin 920 çipsetim var diye fiyatları düşük tutmazsa hiç cazip olmaz. P7'nin fiyatında dozu aştılar ki onda Kirin 910 vardı.
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freudunpiposu 4 yıl
CPU konusunda zaten Mediatek bile iyi bu aptal qualcomm'dan. İşi gücü eleştirmek.
adreno'da da optimizasyon sorunu yaşıyorlar. Yine de Adreno en iyiler arasında ama Krait bildiğin teneke. Tek artısı asenkron olayı.
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OldGamers86 4 yıl
Yenilik iyidir. :)
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cemir7 4 yıl
Şu telefonlara gereken en önemli şey optimizasyon.
Ben raspberry pi nin 700mhz işlemcisiyle neler yapıyorum neler.
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BekirTemel 4 yıl
Ne olursa olsun rekabet iyidir,qualcomm un rakipsiz olması kullanıcıya avantaj getirmez ama mediatek,huawei,lg gibi rakipler oluşursa o zaman güzel işler çıkabilir.
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kemalboran 4 yıl
Ne olursa olsun, adamlar artık mikroişlemci tasarımı ve üretimine geçmişler, dünyanın en büyük mikroişlemci üreticilerine kafa tutar hale gelmişler. Yakın vadede değil, ancak orta ve uzun vadede Çinli üreticiler pazarın mutlak hakimi olacak gibi görünüyorlar.

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KayıpG 4 yıl
Snapdragon 800den sonrası iteleme kampanyasına dönüştü artık...
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Marquis-de-Sade` 4 yıl
O grafik birimi ile nasıl S805'i geride bırakıyor anlayamadım ? CPU olarak geride bıraksada genel chipsete bakıldığında S801'e denk geliyor. Hali hazırda o grafik biriminin 6 çekirdekli olanını kullanan var 4 çekirdeklisi ile S800'e anca denk gelir.
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OverClocK1ng 4 yıl Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`

O grafik birimi ile nasıl S805'i geride bırakıyor anlayamadım ? CPU olarak geride bıraksada genel chipsete bakıldığında S801'e denk geliyor. Hali hazırda o grafik biriminin 6 çekirdekli olanını kullanan var 4 çekirdeklisi ile S800'e anca denk gelir.

Snapdragon 805, 4 tane Cortex A15 değil mi.

Bunda 4 tane A15 in yanında 4 tane de A7 çalıştırıyor.
Grafik birimi daha düşük olmasına rağmen CPU dan kazanıyor.

Ama yani açıkçası ben Antutu'yu çok tutarlı bir test olarak görmüyorum...
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matmuhendisi 4 yıl
Mediatekten atak bekliyorum ben ..
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stradivardi 4 yıl
Tablet yada telefonda yer alan oyunların çoğu flash oyunlar seviyesinde basit oyunlar BU oyunları oynayanlar telefonlardan önce bu oyunların bilgisayarda oynandığını görseler oynayanlara çocuk gözüyle yada boş işle uğraşanlar gözüyle bakılırlardı eminim Ama şuan sırf o saçma oyunları biraz daha akıcı oynamak için telefonlar gittikçe daha fazla performanslanıyor ve buna paralel olarak fiyatları da uçuruyorlar Ekran kalitesi , kamera çekim kalitesi , telefon malzeme kalitesi , pil performansı , hızlı ve stabil güncelleme gibi konularada iyileştirmeler yapılması gerekirken bunlardan hepsinin üzerinde cpu-gpu performansına odaklanılmakta Bir insanın evinde güçlü bir bilgisayar vardır , xbox yada playstation türü konsol vardor yıllardır psp kullanıyordur Bu tip biri ben telefonda yüksek performansta oyun deneyimi isterim derse saygı duyarım Adamın hobisi oyun oynamak Her şekilde oyunu seviyor derim Ama diğerlerinin oyun için telefonlara 2000+ para vermesini mantıklı bulmam kusura bakmayın Adamlar süper telefonlar yapıyorlar biri ordan çıkıyor patt diye bu telefon çöp Nedenmiş efendim Performansı düşükmüş Candy crash ta level 300 e çıkamıyor yada temple run da koşan eleman saatte 30 km hızı geçemiyor galiba Cpu gpu krizi yerine kalite krizinde olsaydı millet şuan tüm markalar kalite kokardı eminim Çok yüksek kar marjı var sektörün Adan whatts up facebook kullanır Ama gel gelelim 2.5 Ghz telefon ister Vayyy arkadaş nasıl bir psikolojidir bu anlamadım gitti
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Elsa 4 yıl stradivardi
stradivardi
Tablet yada telefonda yer alan oyunların çoğu flash oyunlar seviyesinde basit oyunlar BU oyunları oynayanlar telefonlardan önce bu oyunların bilgisayarda oynandığını görseler oynayanlara çocuk gözüyle yada boş işle uğraşanlar gözüyle bakılırlardı eminim Ama şuan sırf o saçma oyunları biraz daha akıcı oynamak için telefonlar gittikçe daha fazla performanslanıyor ve buna paralel olarak fiyatları da uçuruyorlar Ekran kalitesi , kamera çekim kalitesi , telefon malzeme kalitesi , pil performansı , hızlı ve stabil güncelleme gibi konularada iyileştirmeler yapılması gerekirken bunlardan hepsinin üzerinde cpu-gpu performansına odaklanılmakta Bir insanın evinde güçlü bir bilgisayar vardır , xbox yada playstation türü konsol vardor yıllardır psp kullanıyordur Bu tip biri ben telefonda yüksek performansta oyun deneyimi isterim derse saygı duyarım Adamın hobisi oyun oynamak Her şekilde oyunu seviyor derim Ama diğerlerinin oyun için telefonlara 2000+ para vermesini mantıklı bulmam kusura bakmayın Adamlar süper telefonlar yapıyorlar biri ordan çıkıyor patt diye bu telefon çöp Nedenmiş efendim Performansı düşükmüş Candy crash ta level 300 e çıkamıyor yada temple run da koşan eleman saatte 30 km hızı geçemiyor galiba Cpu gpu krizi yerine kalite krizinde olsaydı millet şuan tüm markalar kalite kokardı eminim Çok yüksek kar marjı var sektörün Adan whatts up facebook kullanır Ama gel gelelim 2.5 Ghz telefon ister Vayyy arkadaş nasıl bir psikolojidir bu anlamadım gitti

Valla haklısın sanırım. 920 kullanıyorum 1520 alacaktım bu yazıyı okudum bi dusundum
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mehmedaltair 4 yıl
Çıkmamış çipsetleri kıyaslıyorlar ya fitil oluyorum
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