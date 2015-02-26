Huawei'den dünyanın ilk 4.5G uyumlu akıllı bilekliği





Huawei'nin burada haberini verdiğimiz 4.5G altyapıları ile ilgili duyurusunun yanında dünyanın ilk 4.5G uyumlu akıllı bilekliği ünvanını kazanan 4.5G Smartband adlı giyilebilir cihazı da resmiyet kazandı.

Huawei yeni akıllı bilekliğinde LTE-M yongasına yer veriyor. Bu yongayı ise geçen yıl satın aldığı Neul adlı girişim üretiyor. Neul yeni yongası ile giyilebilir cihazlar ve bağlantılı cihazlar sektöründe hücresel bağlantı kurabilmeyi yaygınlaştırmak istiyor.

Huawei'nin akıllı bilekliği fitness değerlerini ve kalp atışını ölçebilirken, akıllı termostat gibi farklı cihazlara da bağlanarak veri çekebiliyor. Bu açıdan da bileklik sektörde farklılaşmayı başaracak gibi duruyor.

Huawei yeni ürünlerini MWC 2015 fuarında tanıtacağı için diğer donanım detayları konusunda bir bilgi yok. Ancak ilk nesil Smartband ürününde 1.4 inçlik OLED ekran, NFC, Bluetooth, Bluetooth kulaklık olabilme, suya ve toza dayanıklılık, iki haftaya kadar kullanım süresi şeklinde özellikler yer alıyordu.









http://www.phonearena.com/news/Huawei-introduces-the-first-LTE-powered-smartband-device-supports-Huaweis-4.5G-network_id66365