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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Huawei'den dünyanın ilk 4.5G uyumlu akıllı bilekliği

4 yıl
1,7b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'den dünyanın ilk 4.5G uyumlu akıllı bilekliği

Huawei'nin burada haberini verdiğimiz 4.5G altyapıları ile ilgili duyurusunun yanında dünyanın ilk 4.5G uyumlu akıllı bilekliği ünvanını kazanan 4.5G Smartband adlı giyilebilir cihazı da resmiyet kazandı.
Huawei yeni akıllı bilekliğinde LTE-M yongasına yer veriyor. Bu yongayı ise geçen yıl satın aldığı Neul adlı girişim üretiyor. Neul yeni yongası ile giyilebilir cihazlar ve bağlantılı cihazlar sektöründe hücresel bağlantı kurabilmeyi yaygınlaştırmak istiyor.
Huawei'nin akıllı bilekliği fitness değerlerini ve kalp atışını ölçebilirken, akıllı termostat gibi farklı cihazlara da bağlanarak veri çekebiliyor. Bu açıdan da bileklik sektörde farklılaşmayı başaracak gibi duruyor.
Huawei yeni ürünlerini MWC 2015 fuarında tanıtacağı için diğer donanım detayları konusunda bir bilgi yok. Ancak ilk nesil Smartband ürününde 1.4 inçlik OLED ekran, NFC, Bluetooth, Bluetooth kulaklık olabilme, suya ve toza dayanıklılık, iki haftaya kadar kullanım süresi şeklinde özellikler yer alıyordu.



http://www.phonearena.com/news/Huawei-introduces-the-first-LTE-powered-smartband-device-supports-Huaweis-4.5G-network_id66365 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Telefonda neyse de bileklikte gereksiz bence
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DH Misafiri 4 yıl
Peki 4.5G'nin "akıllı bilekliklerde" kullanılmasının ne gibi faydası olacak?
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Cihan 4 yıl DH Misafiri
daha çok radyasyon

Daha hızlı ölüm sebebi
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ekrem71 4 yıl
Temelde daha yüksek indirme hızlarına ve bantgenişliğine ulaşmak var. Bu sayede pek çok önemli hizmeti WiFi yerine 4.5G üzerinden verebilecekler.
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Fenomenon 4 yıl
Peki bu 4.5g'nin ne faydası olacak??
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