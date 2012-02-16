Huawei'den en hızlı mobil işlemci MWC 2012 fuarında tanıtılabilir





Bu ay sonunda başlayacak MWC 2012 fuarına iddialı bir şekilde hazırlanan firmalardan birisi de Çinli Huawei firması.

Firmanın 4 çekirdekli olması muhtemel Ascend D1 Q akıllı telefonu ve MediaPad 10 tablet modelini fuarda sergileyeceği belirtiliyor. Bu yıl ki üretim stratejisini amiral gemisi ürünlere odaklı kuran Huawei'nin, mobil işlemci alanındaki atılımıyla bu stratejiyi destekleyeceği konuşuluyor.

AndroidPIT sitesinin elde ettiği bilgilere göre Huawei'nin MWC 2012'de 4 çekirdekli bir mobil işlemci tanıtması kuvvetli bir olasılık. Bu işlemci hakkında şimdilik hiçbir detay yok ancak NVIDIA'nın 4 çekirdekli Tegra 3 yongada sisteminden iki kat daha fazla hızlı olduğu iddia ediliyor. İşlemci farklı performans optimizasyonlarını da beraberinde sunacak.

Huawei tasarımını yapıp farklı bir firmaya mı üretirecek yoksa kendi tesislerinde mi üretecek o da belli değil. Eğer iddia doğruysa şimdiye kadar ki en hızlı mobil işlemciyi Huawei firması mobil segmente sunacak.

Huawei'nin kendi mobil işlemcisini kullanacağı ilk model de Ascend D1 Q olabilir. Firma Ascend D1 Q hakkında en hızlı akıllı telefon tabirini kullanıyor. Bu da ihtimali kuvvetlendiriyor.

Şu anda NVIDIA'nın hakimiyet kurduğu 4 çekirdekli mobil işlemci sınıfına Huawei'nin kendi işlemcisiyle katılması dengeleri oldukça değiştirebilir. Bütçe dostu fiyatlandırma politikasıyla tanınan Huawei'nin aynı politikayı işlemcilerinde de sürdürmesi NVIDIA'yı oldukça zorlayacaktır.

Huawei'nin etkinliği 26 Şubat tarihinde gerçekleşecek.

