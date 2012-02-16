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Huawei'den en hızlı mobil işlemci MWC 2012 fuarında tanıtılabilir

7 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Bu ay sonunda başlayacak MWC 2012 fuarına iddialı bir şekilde hazırlanan firmalardan birisi de Çinli Huawei firması.
Firmanın 4 çekirdekli olması muhtemel Ascend D1 Q akıllı telefonu ve MediaPad 10 tablet modelini fuarda sergileyeceği belirtiliyor. Bu yıl ki üretim stratejisini amiral gemisi ürünlere odaklı kuran Huawei'nin, mobil işlemci alanındaki atılımıyla bu stratejiyi destekleyeceği konuşuluyor.
AndroidPIT sitesinin elde ettiği bilgilere göre Huawei'nin MWC 2012'de 4 çekirdekli bir mobil işlemci tanıtması kuvvetli bir olasılık. Bu işlemci hakkında şimdilik hiçbir detay yok ancak NVIDIA'nın 4 çekirdekli Tegra 3 yongada sisteminden iki kat daha fazla hızlı olduğu iddia ediliyor. İşlemci farklı performans optimizasyonlarını da beraberinde sunacak.
Huawei tasarımını yapıp farklı bir firmaya mı üretirecek yoksa kendi tesislerinde mi üretecek o da belli değil. Eğer iddia doğruysa şimdiye kadar ki en hızlı mobil işlemciyi Huawei firması mobil segmente sunacak.
Huawei'nin kendi mobil işlemcisini kullanacağı ilk model de Ascend D1 Q olabilir. Firma Ascend D1 Q hakkında en hızlı akıllı telefon tabirini kullanıyor. Bu da ihtimali kuvvetlendiriyor.
Şu anda NVIDIA'nın hakimiyet kurduğu 4 çekirdekli mobil işlemci sınıfına Huawei'nin kendi işlemcisiyle katılması dengeleri oldukça değiştirebilir. Bütçe dostu fiyatlandırma politikasıyla tanınan Huawei'nin aynı politikayı işlemcilerinde de sürdürmesi NVIDIA'yı oldukça zorlayacaktır.
Huawei'nin etkinliği 26 Şubat tarihinde gerçekleşecek.
 

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ec38 7 yıl en beğenilen
vay bee.. huawei deyince gülüyorlar bide.. kapak olsun
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CooL_ROMEO 7 yıl
paint terk.
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BlackeR 7 yıl
huawei den böylesine gelişmeler duymak heyecan verici, çünkü hem kalite çıtasını yükseltip hemde ucuza ürün sunuyorlar. bu da son kullanıcı lehine olacaktır. hem ucuz hem de kaliteli ürünler olacak pazarda bu çinli firmalar sayesinde. utandırma beni huawei :)
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obi1 7 yıl
elin çinlisi neler üretiyor
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agrkan 7 yıl
Yeni fiyat/performans kralı ürünlerini bekliyoruz
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alpa07 7 yıl
Huawei yaparsa iyi yapar ucuz yapar
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E_Aydin35 7 yıl
Diyicek birşey yok helal olsun yani hakkaten de pek ün sahibi olmak veya duyulmamış olmk engel değil..Gündem şu an değişti mesela bu haberle herkez artık öğrendi en hızlı mobil markasının Huawei olduğunu bu çok iyi bir atılım bence..:):)
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Böyle 2 kat hız doğruysa Tegra 3 ünde balon olduğunu gösteriyor
Demekki fazla çekirdek cilde zararlı.Nanometrik küçülmeler yapmazsan, aynı mimaride kalırsan rakiplerin seni eze eze geçer
Piyasaya her giren nvidia nın önünde başlıyor....
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DH Misafiri 7 yıl
Daha önce yaptıkları açıklamada 2014 dü yanılmıyorsam iyi bir pazar payı ve üretimde de ilklerde olmayı planladıklarından bahsediyorlardı.
İşlemciyi kendileri üretiyorlarsa, ekranları ve birkaç stratejik parçayıda üretebilirlerse istediği fiyata satabilir ürünlerini...
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xLmNt13 7 yıl
bu modelleri türkiye de getirseler ya
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Hiper-Nova 7 yıl
Böyle daha çok yatırımcının piyasaya girmesi, atılım yapması lazım. 2-3 firmanın tekelinden kurtulmak ve yeni devrim niteliğinde şeyler görmek istiyoruz artık.
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emiLL 7 yıl
bi sen eksiktin uyumlu oyun,program zaten zor bulunuyor yok islemciydi yok resolutiondu

android pismanliktir arkadaş
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createemir 7 yıl
İnsanların küçümsediği firma neler yapıyor. Helal olsun.
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Placebo Effect 7 yıl
Adamlar işlemci üretiyor bizim üyelerin mesajlara bak ekşi yazarı sanki adamlar hiç bir şeyi beğenmiyorlar. Huawei'den X5v2 istiyoruz.
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haymatloshan 7 yıl
Her firma kendi çip setini üretecek herhalde artık,güzel gelişmeler.
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