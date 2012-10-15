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Huawei'ın Windows Phone 8 işletim sistemli ilk akıllı telefonu W1 görüntülendi

6 yıl
2,6b
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21
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung, Nokia ve HTC gibi mobil iletişim alanına yön veren firmaların ardından Huawei'ın Windows Phone 8 işletim sistemli ilk akıllı telefonu W1 en sonunda ufukta göründü. W1'e ait olduğu öne sürülen iki farklı fotoğraf, Blog of Mobile aracılığıyla internete sızdırıldı.
İlk bakışta HTC'nin Windows Phone 8S modelini akıllara getiren W1'in mavilere bürünen arka yüzünde, 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen kamera ve Windows Phone logosu konumlandırılmış. Akıllı telefonun ön yüzünde ise 4.0-inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, VGA çözünürlüğünde ön kamera ve dokunmaya duyarlı üç adet menü tuşu yer alıyor.
1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve 512 MB RAM desteğini arkasına alan W1'de, 4 GB'lık dahili flash bellek ile 2000 mAh'lik batarya yeterli görülmüş. Huawei W1'in fiyat seviyesiyle rakiplerini zorlaması bekleniyor. Elimize ulaşan ilk bilgiler akıllı telefonun 310$ civarında fiyata sahip olacağı yönündeydi.

http://ameblo.jp/povtc/image-11379766729-12237280163.html Yorum Yaz
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__BadblooD__ 6 yıl en beğenilen
ön taraf lumia arka taraf one x olmuş

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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
nokia lumia 920 çakması... :)
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Ciddiyetsiz 6 yıl
görünen o ki androidler ilk etapta iphone'u taklit ederek bir şeyler yapıyordu windows 8'li telefonlar da lumia çakması oluyor.
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kurtay 6 yıl
Bu cihaz çin de ne zaman çıkıyor,bilen varmi...
T20 deneyimim oldu,cihaz tas gibiydi,agirdi biraz ama bir kere bile reset atmamisti.
çin kendi markalariyla dikkat cekiyor
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ozgur112 6 yıl
Tam b/p (batarya/perormans) telefonu olmuş:)
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SystemApps 6 yıl
5MP Kameraya o çıkıntı nedir acep :)
maksat şekil olsun...
ama 300dolara wp8 gayet güzel olabilir :)
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danGerfuLL 6 yıl
Su markaya bir isinamadim gitti.
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StormLight 6 yıl
Tasarım orjinal olsaydı. Güzel bir çıkış yakalayabilirdi...
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depeche35 6 yıl
Bence konseptin hep renkli olmasının sebebi,windows masaüstü,başlangıç kısmındaki ikonların da rengarenk olmasından dolayı olabilir.
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Barbaroscakir 6 yıl
__BadblooD__
ön taraf lumia arka taraf one x olmuş


Yan taraflarıda S3 yapptımm mı tamamdır.. Diye düşünüyorlar galiba
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alaz1903 6 yıl
Sanırım wp8 in renk konsepti bu. windos'un tableti surface'lerde de aynı renkler vardı. telefonun tasarımının lumia ile alakası yok. rengi görünce zihinler bağlantı kuruyor. çekik gözlü insanları birbirine benzettiğimiz gibi bu rengi görünce "aha tasarım aynı" diyoruz.
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