Huawei'ın Windows Phone 8 işletim sistemli ilk akıllı telefonu W1 görüntülendi

Samsung, Nokia ve HTC gibi mobil iletişim alanına yön veren firmaların ardından Huawei'ın Windows Phone 8 işletim sistemli ilk akıllı telefonu W1 en sonunda ufukta göründü. W1'e ait olduğu öne sürülen iki farklı fotoğraf, Blog of Mobile aracılığıyla internete sızdırıldı.



İlk bakışta HTC'nin Windows Phone 8S modelini akıllara getiren W1'in mavilere bürünen arka yüzünde, 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen kamera ve Windows Phone logosu konumlandırılmış. Akıllı telefonun ön yüzünde ise 4.0-inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, VGA çözünürlüğünde ön kamera ve dokunmaya duyarlı üç adet menü tuşu yer alıyor.



1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve 512 MB RAM desteğini arkasına alan W1'de, 4 GB'lık dahili flash bellek ile 2000 mAh'lik batarya yeterli görülmüş. Huawei W1'in fiyat seviyesiyle rakiplerini zorlaması bekleniyor. Elimize ulaşan ilk bilgiler akıllı telefonun 310$ civarında fiyata sahip olacağı yönündeydi.



http://ameblo.jp/povtc/image-11379766729-12237280163.html