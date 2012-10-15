Huawei'ın Windows Phone 8 işletim sistemli ilk akıllı telefonu W1 görüntülendi

Haber Editörü
Samsung, Nokia ve HTC gibi mobil iletişim alanına yön veren firmaların ardından Huawei'ın Windows Phone 8 işletim sistemli ilk akıllı telefonu W1 en sonunda ufukta göründü. W1'e ait olduğu öne sürülen iki farklı fotoğraf, Blog of Mobile aracılığıyla internete sızdırıldı.
İlk bakışta HTC'nin Windows Phone 8S modelini akıllara getiren W1'in mavilere bürünen arka yüzünde, 5 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen kamera ve Windows Phone logosu konumlandırılmış. Akıllı telefonun ön yüzünde ise 4.0-inç boyutunda - 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran, VGA çözünürlüğünde ön kamera ve dokunmaya duyarlı üç adet menü tuşu yer alıyor.
1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci ve 512 MB RAM desteğini arkasına alan W1'de, 4 GB'lık dahili flash bellek ile 2000 mAh'lik batarya yeterli görülmüş. Huawei W1'in fiyat seviyesiyle rakiplerini zorlaması bekleniyor. Elimize ulaşan ilk bilgiler akıllı telefonun 310$ civarında fiyata sahip olacağı yönündeydi.
http://ameblo.jp/povtc/image-11379766729-12237280163.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
T20 deneyimim oldu,cihaz tas gibiydi,agirdi biraz ama bir kere bile reset atmamisti.
çin kendi markalariyla dikkat cekiyor
maksat şekil olsun...
ama 300dolara wp8 gayet güzel olabilir :)
Yan taraflarıda S3 yapptımm mı tamamdır.. Diye düşünüyorlar galiba
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2608 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, akıllı telefon ve huawei