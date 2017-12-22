Huawei'in yapay zeka teknolojileri kullanım deneyimini iyileştiriyor

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Teknoloji dünyasının geleceği olarak görülen yapay zekâ teknolojisi geleceği bugünden yaşamanızı sağlıyor. Yenilikçi teknolojiler ile kullanıcıların karşısına çıkan teknoloji geliştiricileri ise yapay zekâ teknolojisini hayatımızın bir parçasını haline getiriyor. Akıllı telefon pazarında önemli çalışmalara imza atan Huawei, geliştirdiği ürünlerde ilk sinir ağı işlem birimini devreye sokarak, geleceği bugüne taşıyor.

Üstün teknolojili ürünleriyle akıllı telefonları zeki telefonlara çeviren Huawei, yapay zekâ işlemcisiyle kişiselleştirilmiş bir deneyimin kapılarını aralıyor. Yapay zekâ işlemcisi kullanıcılarına, yüksek performans ve üstün kullanım ayrıcalıkları sunuyor.

Kullanıcıların beklentileri doğrultusunda çalışan yapay zekâ

Huawei tarafından geliştirilen yapay zekâ işlemcisi kullanım sırasında, kullanıcıların yapmak istedikleri görevler doğrultusunda çalışıyor. Kullanıcıların ihtiyaçlarını analiz eden yapay zekâ, beklentileri kolay yönetebilmeye ve en üst seviyede karşılamaya olanak sağlıyor. Kirin 970, Huawei’nin geliştirdiği akıllı telefonlar için ilk yapay zekâ işlemcisi olarak ihtiyaçlara cevap veriyor.

Huawei tarafından geliştirilen sistem, makine öğrenmesi ve yapay zekâ ile ilgili görevleri destekleyen özel bir sinir ağı işlem birimi ile donatılarak geliyor. Huawei bu yolla, güçlü bulut bilişim ve veri kaynaklarını kullanan ve verinin telefondan hiç ayrılmaması nedeniyle bilgileri; hızlı, kişiselleştirilmiş ve özel bir şekilde işleyebilme yeteneği olan bir mobil AI stratejisiizliyor.

Verimlilikte büyük artış

Mobil yapay zekâ donanımlı akıllı telefon, kullanıcıların nasıl düşündüklerini öğrenebiliyor, dinleyebiliyor, okuyabiliyor ve hatta anlayabiliyor. Yapay zekâ, kullanıcıların davranışlarını analiz ederek ve ihtiyaçlarını öngörerek, kullanım sırasında eşleşen bilgileri tam da ihtiyaç duyulan zamanda sağlıyor. Veri işleme için sinir ağlarını kullanmak çok verimli bir yöntem sunuyor. Kirin 970, sinir ağı yardımcı işlemcisi ile dört çekirdekli bir Cortex-A73 kümesine göre 50 kat daha iyi enerji verimliliği ve 25 kat daha yüksek performans elde edilmesini sağlıyor.

Geleneksel bir algoritma, analiz edilen her görüntüyü bileşenlerine ayırıyor ve bunları filtrelerden geçirerek örüntüler ararken, bunları eşleşme bulunana kadar veri tabanındaki girdilerle karşılaştırıyor. Bu, zahmetli, zaman alıcı ve kaynak-yoğun bir süreci ortaya çıkarıyor. Öte yandan yapay zekâ, görüntüleri çok yakın bir şekilde seçebiliyor ve veri merkezindeki bilgilerle tam olarak eşleşmese bile temel özelliklere dayanarak onları bir bütün olarak algılarken, içeriklerini tahmin edebiliyor. Kirin 970 işlemcisi ile donatılmış olan ürünler, en hızlı rakibi olan akıllı telefondan çok daha kısa bir sürede 2 bin görüntüyü tanımlayabiliyor.

Fotoğraf kalitesini iyileştiren yapay zekâ

Huawei’nin yapay zekâsı, çerçevedeki nesneleri tanıyabiliyor ve çekim parametrelerini ortama uygun olarak ayarlayıp, yeni başlayanlara bile profesyonel kalitede çekim yapma olanağı veriyor. Sinir ağları, otofokus performansını önemli ölçüde geliştiriyor ve nesnenin kısa süre içinde nerede olacağını tahmin edebildiği için hareketli nesnelerin yüksek kaliteli resimlerinin çekilmesini mümkün kılıyor.

AI ve NPU kullanımı, büyük bir enerji tasarrufu sağlıyor. AI sayesinde bilgi işlem gücü ile daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün olurken, kullanımın analiz edilmesi ve kullanıcı ihtiyaçlarının önceden tahmin edilmesiyle pil ömrü daha iyi yönetilebiliyor.