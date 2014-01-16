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Huawei'nin 64-bit destekli yongaseti gün sayıyor

5 yıl
5,3b
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41
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'nin 64-bit destekli yongaseti gün sayıyor

Mobil işlemci tararımcılarının 64-bit evrenine yavaş yavaş adımını attığı bugünlerde Apple'ın ardından Qualcomm ve NVIDIA da 64-bit destekli yongasetlerini duyurmuştu. Bunların arasına Huawei de katıldı.

Huawei patronu Richard Yu, Weibo hesabından bir adet 4 çekirdekli, 1 adet 32-bit 8 çekirdekli, bir adet de 64-bit 8 çekirdekli işlemcilerin yolda olduğunu duyurdu. Huawei bilindiği gibi işlemcilerini Hisilicon firması ile birlikte tasarlıyor. 

Firmanın 4 çekirdekli yongaseti daha önce internete bilgileri sızan 4 Cortex-A9 çekirdekli Kirin 910 yongaseti. Mali-T450 grafik birimi ile gelen Kirin 910, 28nm fabrikasyon sürecine sahip olduğu için önceki nesle göre yüzde 50 daha iyi grafik performansı ve yüzde 50 daha az enerji tüketimi sağlıyor.

8 çekirdekli 32-bitlik yongaseti big.LITTLE tasarımında olacak. Yongasetinde Cortex-A15 ve Cortex-A7 çekirdekleri yer alıyor. Yu mesajında Ascend P6S modelinin bu yongasetlerinden birini taşıyacağını da resmen açıkladı. Ayrıca Ascend Mate 2 4G modelinin 3G versiyonu da Kirin 910 yongaseti barındırıyor.

Bu iki yongaseti çok modlu iletişim yongasına sahip. GSM/WCDMA ile TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE gibi hem dünya hem de Çin'de kullanılan 3G ve 4G altyapılarını destekliyor. 

Huawei'nin 64-bitlik yongaseti ise yine big.LITTLE tasarımında ve Cortex A-57 ile Cortex A-53 çekirdeklerini temel alan bir yapıda olacak. Bu iki çekirdek sırasıyla Cortex-A15 ve Cortex-A7 çekirdeklerinin 64-bitlik versiyonu. Ancak hem daha fazla performans gösteriyor hem de daha az enerji tüketiyor.

Huawei'nin 64-bitlik yongaseti bu yıl içerisinde tanıtılacak. Ancak kesin bir tarih verilmiyor. Diğer iki yongaseti ise üretime hazır ve kısa süre içerisinde piyasaya çıkacak.  

http://gsminsider.com/2014/01/huawei-ceo-confirms-hisilicon-64-bit-octa-core-processor/ Yorum Yaz
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ulubatlısinan 5 yıl en beğenilen
yakında bitlenecez...
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AppleFans 5 yıl Neyinkafasi
Neyinkafasi

azsussan

Çekidek savaşlarından sonra şimdi de bit savaşları başlıyor. Bize işlemci lazım değil. Adam gibi gpu yapın. Küçümsediğiniz çift çekirdekli iphone'lar neden çok zor eskiyor biliyormusunuz? Adamlar habire gpu'ya abanıyor. Zaten işlemcileryeterince güçlü. Sonuçta render falan almıyoruz. Benim telefonumda 4 çekirdek var. Ama oyunlarda bile 4'unu açık göremiyorum. Zaten ihtiyaç da yok. Bizi kısıtlayan gpu.

GPU ve CPU doğru orantili gelismezse GPU son perfonsa cikamaz senin istediğin pentium 4 PC ye gtx880 takmak.bant genişliği artmadan hiçbir işe yaramaz.

Benim istediğim o değil. Günümüzdeki soclar i7 işlemci ile giriş seviyesi ekran kartları gibi. Öyle bir konuşuyorsun ki sanki darboğaz olacak telefonda. İphone'larda oluyor mu?
NeyinkafasiazsussanÇekidek savaşlarından sonra şimdi de bit savaşları başlıyor. Bize işlemci lazım değil. A...
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RoadSing3r 5 yıl
Apple üretmiş stışa sunmuş ve şuan kullanıyoruz adamlar hala ...
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Entüisyonist 5 yıl
Huawei honror 3x yada huawei p6s i mali 450 t gpu ile çıkart onuda alırım 8 çekirdek ile
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qazrfv 5 yıl
8 çekirdekli işlemcisinin aldığı antutu skoru 38926 baya sağlam olacak gibi.
huaweinews.com/...
P6s tanıtmamalarının nedeni bence 8 çekirdekli işlemciyi daha yeni tamamlamaları ve P6s de bu işlemciyi kullanma istekleri.
Huawei resmi sitesinden P6s için offficial firmware yayınladı ama henüz telefon gün yüzüne çıkmadı.
huaweinews.com/...
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Entüisyonist 5 yıl qazrfv
qazrfv
8 çekirdekli işlemcisinin aldığı antutu skoru 38926 baya sağlam olacak gibi.
huaweinews.com/...
P6s tanıtmamalarının nedeni bence 8 çekirdekli işlemciyi daha yeni tamamlamaları ve P6s de bu işlemciyi kullanma istekleri.
Huawei resmi sitesinden P6s için offficial firmware yayınladı ama henüz telefon gün yüzüne çıkmadı.
huaweinews.com/...

Hocam heyecanlandim bak huawei p6 s yada honror 3x almayı planlıyorum siz ne düşünüyorsunuz yanliz p6s geç gelecek gibi ama honror 3x erken gelecek gibi
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matmuhendisi 5 yıl
Qualcomm için tehlike çanları
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Nokia Specialist 5 yıl matmuhendisi
omerfaruk18_34
Qualcomm için tehlike çanları

Qualcomm'a hiçbir şey olmaz merak etme
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Fiyaka1903 5 yıl
Huawei 64 bit yapmış bizim Türkler daha 15 20 kene yapamıyor :P
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ulubatlısinan 5 yıl en beğenilen
yakında bitlenecez...
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muratai 5 yıl
Ortada 64 bit Android yok, 64 bit java sanal makina yok, 64 bit driver yok. Zamanla çıkacak hepsi elbet ama Androidde ilk çıkana atlayanın başı her zaman ağrır.
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ergenius 5 yıl
Rekabet iyidir kötü çiplere mağruz kalmayız geçen dönemdeki gibi
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AppleFans 5 yıl
Çekidek savaşlarından sonra şimdi de bit savaşları başlıyor. Bize işlemci lazım değil. Adam gibi gpu yapın. Küçümsediğiniz çift çekirdekli iphone'lar neden çok zor eskiyor biliyormusunuz? Adamlar habire gpu'ya abanıyor. Zaten işlemcileryeterince güçlü. Sonuçta render falan almıyoruz. Benim telefonumda 4 çekirdek var. Ama oyunlarda bile 4'unu açık göremiyorum. Zaten ihtiyaç da yok. Bizi kısıtlayan gpu.
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Neyinkafasi 5 yıl AppleFans
azsussan

Çekidek savaşlarından sonra şimdi de bit savaşları başlıyor. Bize işlemci lazım değil. Adam gibi gpu yapın. Küçümsediğiniz çift çekirdekli iphone'lar neden çok zor eskiyor biliyormusunuz? Adamlar habire gpu'ya abanıyor. Zaten işlemcileryeterince güçlü. Sonuçta render falan almıyoruz. Benim telefonumda 4 çekirdek var. Ama oyunlarda bile 4'unu açık göremiyorum. Zaten ihtiyaç da yok. Bizi kısıtlayan gpu.

GPU ve CPU doğru orantili gelismezse GPU son perfonsa cikamaz senin istediğin pentium 4 PC ye gtx880 takmak.bant genişliği artmadan hiçbir işe yaramaz.
1 Yanıt Yanıtla
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Guaire 5 yıl AppleFans
Iphone 5s'in ekran çözünürlüğü Full HD bir ekran nerdeyse 3 kat az olduğu için avantajlı. Yeni çıkacak 2K'lara karşı 5 kat az.

Apple'ın ekran çözünürlüğünü gereksiz ölçüde arttırmaması avantajı. İnsan gözünün ayırt etmekte zorlanacağı, çoğu kişinin göremeyeceği bir piksel yoğunluğuna geçmeyip Android amiral gemilerine yakın bir GPU ile daha fazla performans alıyorlar. Batarya'dan da daha az yiyor.

Yalnız Iphone 6 için daha büyük ekranla mecburen çözünürlüğü arttıracaklar. 4.5" olursa HD ekran olur. 5" olursa aynı piksel yoğunluğunu korumak için 1440*810 gibi bir şey olur. Ki 5.25" S5'lerde 2560*1440 olacak.

Adreno 420'nin Adreno 330'dan %40 performanslı olduğu söyleniyor.

2K çözünürlükte Adreno 420'lerle bile Android'lerin bir önceki neslin Full HD Adreno 330'lu modellerinin gerisinde kalması bile mümkün.

Android'de Apple'ın bu politikasının ayak izlerini takip edecek birilerine ihtiyaç var.
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Nokia Specialist 5 yıl
Google, android open Source olduğundan geliştiricilere 64bit konusunda diretemeyecek, Apple için problem yok.
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mehmedaltair 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore
Google, android open Source olduğundan geliştiricilere 64bit konusunda diretemeyecek, Apple için problem yok.

He yav he apple için sorun yok düne kadar adamların kendi uygulamaları 64bit için uyumlu değildi forumda dünya kadar konusu açılmıştı
Diğer uygulamalardan da hala bir sürü 64bit uyumlu olmayan var
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