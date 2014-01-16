Huawei'nin 64-bit destekli yongaseti gün sayıyor





Mobil işlemci tararımcılarının 64-bit evrenine yavaş yavaş adımını attığı bugünlerde Apple'ın ardından Qualcomm ve NVIDIA da 64-bit destekli yongasetlerini duyurmuştu. Bunların arasına Huawei de katıldı.





Huawei patronu Richard Yu, Weibo hesabından bir adet 4 çekirdekli, 1 adet 32-bit 8 çekirdekli, bir adet de 64-bit 8 çekirdekli işlemcilerin yolda olduğunu duyurdu. Huawei bilindiği gibi işlemcilerini Hisilicon firması ile birlikte tasarlıyor.





Firmanın 4 çekirdekli yongaseti daha önce internete bilgileri sızan 4 Cortex-A9 çekirdekli Kirin 910 yongaseti. Mali-T450 grafik birimi ile gelen Kirin 910, 28nm fabrikasyon sürecine sahip olduğu için önceki nesle göre yüzde 50 daha iyi grafik performansı ve yüzde 50 daha az enerji tüketimi sağlıyor.





8 çekirdekli 32-bitlik yongaseti big.LITTLE tasarımında olacak. Yongasetinde Cortex-A15 ve Cortex-A7 çekirdekleri yer alıyor. Yu mesajında Ascend P6S modelinin bu yongasetlerinden birini taşıyacağını da resmen açıkladı. Ayrıca Ascend Mate 2 4G modelinin 3G versiyonu da Kirin 910 yongaseti barındırıyor.





Bu iki yongaseti çok modlu iletişim yongasına sahip. GSM/WCDMA ile TD-SCDMA/TD-LTE/FDD-LTE gibi hem dünya hem de Çin'de kullanılan 3G ve 4G altyapılarını destekliyor.





Huawei'nin 64-bitlik yongaseti ise yine big.LITTLE tasarımında ve Cortex A-57 ile Cortex A-53 çekirdeklerini temel alan bir yapıda olacak. Bu iki çekirdek sırasıyla Cortex-A15 ve Cortex-A7 çekirdeklerinin 64-bitlik versiyonu. Ancak hem daha fazla performans gösteriyor hem de daha az enerji tüketiyor.





Huawei'nin 64-bitlik yongaseti bu yıl içerisinde tanıtılacak. Ancak kesin bir tarih verilmiyor. Diğer iki yongaseti ise üretime hazır ve kısa süre içerisinde piyasaya çıkacak.

http://gsminsider.com/2014/01/huawei-ceo-confirms-hisilicon-64-bit-octa-core-processor/