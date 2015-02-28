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Huawei'nin Android Wear saati ortaya çıktı

4 yıl
2,9b
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7
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'nin Android Wear saati ortaya çıktı

Huawei'nin MWC 2015 fuarına getireceği ürünlerinden birisi olan Android Wear akıllı saati, fuar alanına yerleştirilmeye başlayan reklam panolarında ortaya çıktı. Huawei daha çok lüks tüketimi hedefliyor.
Huawei Watch adındaki akıllı saatin donanım detayları belli değil ancak modele Android Wear işletim sistemi hayat verecek ve Moto G'den hatırlayacağımız şık kadran temaları yer alacak. Huawei saatin genel tasarımında klasik yöntemleri izlerken, işçiliğin de kusursuz olduğunu belirtmiş. Bu bakımdan saatin premium sınıfa yönelik olduğu tahmin ediliyor.
Huawei yöneticileri geçen yıl akıllı saatlerinde 4G LTE bağlantılarına yer vereceklerini ve ürünlerinin Samsung Gear S modelinden daha üstün olacağını dile getirmişlerdi. Bu bakımdan saatte 4G bağlantısının olması şaşırtıcı olmayacaktır.
Huawei akıllı saati haricinde Mate 7 Compact akıllı telefon, Honor X2 tablet modeli, 4.5G altyapı ekipmanları ve dünyanın ilk 4.5G uyumlu akılı bilekliğini de MWC 2015 fuarına getirecek.



http://www.phonearena.com/news/Leaked-ad-shows-off-Huaweis-new-luxury-smartwatch-powered-by-Android-Wear_id66518 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Obaa, müthiş duruyor.
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Eufloria 4 yıl
ben bu saatlerin ne işe yaradığını hala anlamadım
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oBirDHLi 4 yıl
Saat budur abi. 10/10
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Armin van Buuren* 4 yıl
Tasarım 10.
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kemalboran 4 yıl
"Moto G'den hatırlayacağımız şık kadran temaları yer alacak" değil "Moto 360'tan hatırlayacağımız şık kadran temaları yer alacak" şeklinde yazılmalıydı. Yanlış yazılmış. Hepimizin bildiği gibi Moto G akıllı saat değil, cep telefonu.

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Fenomenon 4 yıl
Görünen o ki Apple watch akıllı saati re-invent edemedi :)
Çok şık android saatler var
Ama 7~10 gün pili gitmediği sürece işe yaramaz bence.
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Kabus87 4 yıl
Klasik saat gibi tasarimi begendim.Önemli olan kullanicilara neler sunduğu...
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