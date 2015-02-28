Huawei'nin Android Wear saati ortaya çıktı





Huawei'nin MWC 2015 fuarına getireceği ürünlerinden birisi olan Android Wear akıllı saati, fuar alanına yerleştirilmeye başlayan reklam panolarında ortaya çıktı. Huawei daha çok lüks tüketimi hedefliyor.

Huawei Watch adındaki akıllı saatin donanım detayları belli değil ancak modele Android Wear işletim sistemi hayat verecek ve Moto G'den hatırlayacağımız şık kadran temaları yer alacak. Huawei saatin genel tasarımında klasik yöntemleri izlerken, işçiliğin de kusursuz olduğunu belirtmiş. Bu bakımdan saatin premium sınıfa yönelik olduğu tahmin ediliyor.

Huawei yöneticileri geçen yıl akıllı saatlerinde 4G LTE bağlantılarına yer vereceklerini ve ürünlerinin Samsung Gear S modelinden daha üstün olacağını dile getirmişlerdi. Bu bakımdan saatte 4G bağlantısının olması şaşırtıcı olmayacaktır.

Huawei akıllı saati haricinde Mate 7 Compact akıllı telefon, Honor X2 tablet modeli, 4.5G altyapı ekipmanları ve dünyanın ilk 4.5G uyumlu akılı bilekliğini de MWC 2015 fuarına getirecek.









http://www.phonearena.com/news/Leaked-ad-shows-off-Huaweis-new-luxury-smartwatch-powered-by-Android-Wear_id66518