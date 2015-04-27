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Huawei'nin Honor serisine ait olduğu iddia edilen 3 cihaz sızdırıldı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Huawei'nin Honor serisine ait olduğu iddia edilen 3 cihaz sızdırıldı

Çinli elektronik devi Huawei geçtiğimiz günlerde P8, P8 Max ve P8 Lite modellerini tanıtmıştı. P serisi her ne kadar şirket için amiral gemisi konumunda olsa da Honor adındaki fiyat/performans serisi de tüketicilerin dikkatini çekmekte oldukça başarılı.

Bu konudaki yeni bir sızıntı ise seriye üç yeni modelin katılacağını gösteriyor. Sızıntıda üst üste koyulan üç modelin yalnızca alt kısımları görünüyor. Ayrıca fotoğraf, şirketin P serisinde olduğu gibi farklı boyutlara sahip üç model ile farklı kullanıcı kitlelerine hitap etmeyi amaçladığını gösteriyor.
İddialara göre sızdırılan görseldeki modeller Honor 4C Play, Honor 4C Note ve Honor 4C Max isimlerini alacak. İlk olarak Honor 4C Play modeline bakacak olursak cihazda HD çözünürlüğe sahip 5 inç ekran, Kirin 620 çipset, 2 GB sistem belleği, arttırılabilir 8 GB depolama alanı, 13 MP arka ve 5 MP ön kamera gibi özellikler ön plana çıkıyor. Ayrıca cihazın Android 5.0 yüklü olarak geleceği ve 2550mAh batarya kapasitesine sahip olacağı da iddialar arasında.
Diğer modeller için henüz teknik bilgiler konusunda net iddialar yok. Ancak fotoğrafa bakarsak Note modelinin 5.5 - 6 inç arası büyüklüğe, Max modelinin ise daha büyük bir boyuta sahip olacağı söylenebilir. Cihazların 28 Nisan'da Çin'de düzenlenecek etkinlikte tanıtılması bekleniyor.
Honor serisinin öne çıkan en büyük artısı olan fiyat konusunda da bazı iddialar mevcut. Bu iddialara göre Honor 4C Play $97, Honor 4C Note $145 ve Honor 4C Max $161 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Tabi ki sızdırılan fiyatların Çin için geçerli olacağı söyleniyor. 

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YenisarkisozuNet 4 yıl
yine kendilerinin bilgisi dahilinde sızmıştır, maksat dikkat çeksin
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Fenomenon 4 yıl
4c play Türkiye'ye gelse ortalığı dağıtir. Donanıma göre 100$ çok iyi fiyat.
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Elsa 4 yıl
O adam üst üste koyup çektiyse telefonun tamamını da çekebilirdi, kesinlikle reklam
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Uçan Gergedan 4 yıl
Göster ama elletme.
Bu sızdırmalar şirketler tarafından profesyonelce yapılıyor amaç nabız yoklamak ve heyecan katmak..
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