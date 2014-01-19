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Huawei'nin yeni amiral gemi modeli Ascend Sx adını taşıyabilir

5 yıl
10,5b
1
25
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'nin yeni amiral gemi modeli Ascend Sx adını taşıyabilir

CES 2014 fuarında Ascend Mate 2 4G modelini tanıtan Huawei, Ascend P6S modelinin de müjdesini vermişti. Ancak firmanın daha büyük planları olduğu iddia ediliyor.

Çin medyasına göre Huawei amiral gemi modelinde yeni bir strateji belirlemek istiyor. Firma amiral gemi özellikler sunan D serisi ile, tasarım açısından öne çıkan P serisini birleştirecek. Yeni konsept ise S serisi olarak devam edecek. Serinin ilk modeli ise Ascend Sx olacak. 

Ascend Sx modelinde Huawei'nin masraftan kaçınmayacağı belirtiliyor. 2560x1440 piksel çözünürlük yanında firmanın geliştirdiği 64-bit destekli yongaseti de modelde yer alacak. 3GB raM, 16GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlükte kamera, 3050mAh gücünde batarya modelin sunacağı diğer özellikler olacak.

Konumu itibariyle modelin fiyat açısından da üst seviye olacağı belirtiliyor. 826$ yaklaşık fiyatı ile cihaz Huawei'nin son dönemdeki en pahalı akıllı telefonu olacak. 

Geçen yılı 52 milyon akıllı telefon satışı ile global sıralamada Samsung ve Apple'ın arkasında tamamlayan Huawei, Ascend P6 ve Ascend D2 gibi üst seviye modellerinden büyük katkı gördü. Firmanın üst seviye serilerini daha da güçlendireceği ifade ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Ascend-Sx-is-the-new-high-end-smartphone-from-the-Chinese-OEM_id51570 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kule_genclik 5 yıl en beğenilen
Fiyatlar dur durak bilmiyor. 826$ nedir ..
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cosica 5 yıl
o değil de yağmur yağmıyor susuz kalacağız.
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danGerfuLL 5 yıl
Huawei'den hisse mi aliyoruz 826 $ ne?
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FOREVERFORYOU 5 yıl
Şu işlemciyi, ram i, grafik yongasını, ekranı ayrı ayrı sipariş verebilsem de alabilsem acayip bi telefon yapacam ...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Okisht 5 yıl FOREVERFORYOU
FOREVERFORYOU

Şu işlemciyi, ram i, grafik yongasını, ekranı ayrı ayrı sipariş verebilsem de alabilsem acayip bi telefon yapacam ...

baskı devreyi taş ve sopalarla mı yapacaksın? 4 5 cm kalınlığında bi telefon yapabilirsin belki
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okan_cehapelioglu 5 yıl
o fiyat nedir yuhhh huawei sana yakışmadı
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xSwindLer 5 yıl
Ahh ah şu vergiler





Huawei çok fazla atılım yapıyo bu aralar
o ürünler Türkiye'ye bi uygun fiyattan girse samsung çöker


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Lazeran 5 yıl
Alin discovery 2 oturun assa
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Ahmtcnars 5 yıl
Huawei nin yarı iletken firması olan Hi - Silicon un kendi çipseti var bu cihazda, zaten bu çipset yeni tegra dan bile daha güçlü denebilir fakat acayip çok manyak bir pil tüketimi olur,8 tane cortex a-15 çekirdeği ve 64 bit destekli bir çipset ten bahsediyoruz,o 8 cortex a-15 in gücü nelere kadir yarabbim
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qazrfv 5 yıl
Baya ince bi cihaz olacakmış 6.9mm
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cosica 5 yıl
o değil de yağmur yağmıyor susuz kalacağız.
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MAYKO 5 yıl
ascend p6 malzeme kalitesiyle tasarımıyla belkide elime aldığım en özel telefondu . iyi işler yapıyor huawei türkiyeye bütü ürünleri ile girerse piyasadan büyük pay alacaktır.
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Fiyaka1903 5 yıl
Türkiye'ye gelmesin o fiyatla gelirse uzerinden tır geçmiş futbol topu gibi yamulur
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General. 5 yıl
Sanki bizim devlet ile firmalar anlaşmış bu ara üstümüze üstümüze geliyor 2000tl den aşağı düzgün bir cihaz bulunmaz oldu taksit olayıda kalktı en iyisi mobil teknolojiyi takip etmemek.
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Tasmalı Kedi 5 yıl
Guzel telefon ya bize de ugrar mi ki?
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