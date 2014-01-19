Huawei'nin yeni amiral gemi modeli Ascend Sx adını taşıyabilir





CES 2014 fuarında Ascend Mate 2 4G modelini tanıtan Huawei, Ascend P6S modelinin de müjdesini vermişti. Ancak firmanın daha büyük planları olduğu iddia ediliyor.





Çin medyasına göre Huawei amiral gemi modelinde yeni bir strateji belirlemek istiyor. Firma amiral gemi özellikler sunan D serisi ile, tasarım açısından öne çıkan P serisini birleştirecek. Yeni konsept ise S serisi olarak devam edecek. Serinin ilk modeli ise Ascend Sx olacak.





Ascend Sx modelinde Huawei'nin masraftan kaçınmayacağı belirtiliyor. 2560x1440 piksel çözünürlük yanında firmanın geliştirdiği 64-bit destekli yongaseti de modelde yer alacak. 3GB raM, 16GB depolama kapasitesi, 16MP çözünürlükte kamera, 3050mAh gücünde batarya modelin sunacağı diğer özellikler olacak.





Konumu itibariyle modelin fiyat açısından da üst seviye olacağı belirtiliyor. 826$ yaklaşık fiyatı ile cihaz Huawei'nin son dönemdeki en pahalı akıllı telefonu olacak.





Geçen yılı 52 milyon akıllı telefon satışı ile global sıralamada Samsung ve Apple'ın arkasında tamamlayan Huawei, Ascend P6 ve Ascend D2 gibi üst seviye modellerinden büyük katkı gördü. Firmanın üst seviye serilerini daha da güçlendireceği ifade ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Ascend-Sx-is-the-new-high-end-smartphone-from-the-Chinese-OEM_id51570