Huawei'nin yeni amiral gemisi resmileşti : Honor 6









Huawei'nin Mulan kod adıyla bir süre önce internete sızan yeni amiral gemi modeli için bugüne bir lansman etkinliği hazırlanmıştı. Lansman gerçekleşti ve yeni amiral gemi modeli Huawei Honor 6 resmiyet kazandı.





Huawei Honor 6 esas olarak işlemci ve tasarım anlamında önceki amiral gemi modeli Ascend P7'den farklılaşıyor. Bunun dışında büyük farklılıklar bulunmuyor.





Huawei Honor 6 firmanın yeni Kirin 920 yongasetinden gücünü alıyor. 4 adet Cortex-A7 ve 4 adet Cortex-A15 çekirdeğini birarada çalıştıran Kirin 920 gerekirse hepsini de devreye sokabiliyor. Yongasetinde orta üst seviye Mali-T628 grafik birimi mevcut. Huawei, yongasetine LTE Cat 6 modem entegre ederek 300Mbps indirme hızlarına erişebilme imkanı yakalamış.





Huawei Honor 6 modelinde alüminyum malzemeden imal edilen kasa dikkat çekerken, ön panelde 2.36mm çerçeve kalınlığı kullanılarak ekranın oranı yüzde 75.7 olarak belirlenmiş. Böylece tek elde kullanım mümkün hale getirilmiş. Kasanın kalınlığı ise 6.5 mm.





Modelin diğer özellikleri ise 3GB RAM, 16GB/32GB artırılabilir hafıza, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi, Emotion 2.3 kullanıcı arayüzü, 2-3 güne kadar bekleme süresi şeklinde sıralanıyor.





Huawei'nin Kirin 920 yongaseti benchmark skorlarında Snapdragon 805 ile benzer veya daha yukarıda sonuçlar verdiği için Honor 6 modelinin nasıl bir performans göstereceği merak konusu. Huawei Honor 6 modelinin henüz fiyatı ve çıkış tarihi netleşmedi. Ancak ilk etapta Çin'de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Honor-6-flagship-unveiled-top-specs-fit-in-an-ultrathin-chassis_id57451