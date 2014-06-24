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Huawei'nin yeni amiral gemisi resmileşti : Honor 6

4 yıl
1,4b
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70
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Huawei'nin yeni amiral gemisi resmileşti : Honor 6


Huawei'nin Mulan kod adıyla bir süre önce internete sızan yeni amiral gemi modeli için bugüne bir lansman etkinliği hazırlanmıştı. Lansman gerçekleşti ve yeni amiral gemi modeli Huawei Honor 6 resmiyet kazandı.

Huawei Honor 6 esas olarak işlemci ve tasarım anlamında önceki amiral gemi modeli Ascend P7'den farklılaşıyor. Bunun dışında büyük farklılıklar bulunmuyor. 

Huawei Honor 6 firmanın yeni Kirin 920 yongasetinden gücünü alıyor. 4 adet Cortex-A7 ve 4 adet Cortex-A15 çekirdeğini birarada çalıştıran Kirin 920 gerekirse hepsini de devreye sokabiliyor. Yongasetinde orta üst seviye Mali-T628 grafik birimi mevcut. Huawei, yongasetine LTE Cat 6 modem entegre ederek 300Mbps indirme hızlarına erişebilme imkanı yakalamış.

Huawei Honor 6 modelinde alüminyum malzemeden imal edilen kasa dikkat çekerken, ön panelde 2.36mm çerçeve kalınlığı kullanılarak ekranın oranı yüzde 75.7 olarak belirlenmiş. Böylece tek elde kullanım mümkün hale getirilmiş. Kasanın kalınlığı ise 6.5 mm. 

Modelin diğer özellikleri ise 3GB RAM, 16GB/32GB artırılabilir hafıza, 13MP çözünürlükte arka kamera, 5MP çözünürlükte ön kamera, Android 4.4 işletim sistemi, Emotion 2.3 kullanıcı arayüzü, 2-3 güne kadar bekleme süresi şeklinde sıralanıyor. 

Huawei'nin Kirin 920 yongaseti benchmark skorlarında Snapdragon 805 ile benzer veya daha yukarıda sonuçlar verdiği için Honor 6 modelinin nasıl bir performans göstereceği merak konusu. Huawei Honor 6 modelinin henüz fiyatı ve çıkış tarihi netleşmedi. Ancak ilk etapta Çin'de satışa sunulacağı tahmin ediliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Huawei-Honor-6-flagship-unveiled-top-specs-fit-in-an-ultrathin-chassis_id57451 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Firaristt 4 yıl en beğenilen
Önce telefonla alakalı yorumu yazayım. T628 orta üst seviye değil, üst seviyedir. Cihazlar o kadar çabuk eskimiyor. Ferrari Enzo da kaç yıllık oldu, o zaman orta üst seviye mi diyelim? Bu kadar hızlı düşürmeyin, okuyucu üzerinde etkisi sizin yazarken düşündüğünüzden farklı olabiliyor.

Donanımhaberin çizgisi bariz şekilde değişti. Telefon, MIT, UCLA, Kickstarter gibi yerlerdeki projeler haricinde doğru düzgün haber kalmadı. Hani ekran kartı incelemeleri? Hani CPU, SSD incelemeleri? Donanım sadece telefon donanımı ise kusura bakmayın ama kullanıcı kaybedersiniz. Okulların tatil olmasıyla birlikte forum da çekilmez hale geldi. Son 1 ayda 1-2 tane harici pc ile ilgili video inceleme yok. Ama telefonla ilgili uygulama haberleri, videoları bile var. Kusura bakmayın ama DH, eski DH değil.
Önce telefonla alakalı yorumu yazayım. T628 orta üst seviye değil, üst seviyedir. Cihazlar o kadar çabuk eskimiyor. Ferrari Enzo da kaç yıllık oldu, o zaman or...
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1 Yanıt Yanıtla +72
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kartalaraz 4 yıl
merak etmeyin türkiye huawei de bu haberi okumadan öteye gitmiyor..
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1 Avatar
DH Misafiri 3 yıl
Fransadan aldirdim. O kadar ince eleyip sık dokudum ve honor 6 ya karar kıldım. Fiyat olarak uygundu da. 300 euro kargo dahil.
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DH Misafiri 4 yıl
türkiye fiyatı ne kadar olurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr almam gerekkk
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Guest-41BAB9FC2 4 yıl
Nezaman turkiyeye gelir ?
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DH Misafiri 4 yıl
selam arkadaşlar banada çinden honor 6 geldi yanlız imei kapandı ve telefonsuz kaldım şuanda bilgisi olane varmıdır acaba imei atılırmı vede kendım atabılırmıyım şimdiden teşekkürler :)
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar,
Elimde iki adet huawei honor 6 var,siyah ve beyaz renk.Bir arkadaşım getirdi.
extra olarak 16 GB hafıza kartı var.Telefonun özelliklerini biliyorsunuz.
Çift hatlı,orjinal.
Fiyatı:1.100 TL .
Alacak olan arkadaşlar 0 532 3067514 telefon açabilirler.
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**kurt** 4 yıl
Bunun 32 gb olanını temin edebilecek varsa alabilirim. Siyah Huawei Honor 6 H60-L12 modeli.
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talsuv61 4 yıl
Bu telefona benimde hevesim var .Kaç liraya mal olduve yurt dışından kolayca alabilşr miyiz
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mustafa_eser 4 yıl
telefon geldi fakat çift hatlı olmasına rağmen

tek imei görünüyor bilgisi olan varmı ?
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mustafa_eser 4 yıl
Honor 6 modeli pazar gunu elimde olacak gelirken cinden getirecekler 350 dolara almislar.
Gelsin bakalim bir inceleme yapayim


Heralde türkiye de ilk bende olacak
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mustafa_eser 4 yıl
bu telefonu root layacağım bilgisi olan veya yol gösterebilecek var mı ?
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Taha0194 4 yıl mustafa_eser
mustafa_eser
Honor 6 modeli pazar gunu elimde olacak gelirken cinden getirecekler 350 dolara almislar.
Gelsin bakalim bir inceleme yapayim


Heralde türkiye de ilk bende olacak


Hayırlı olsun hocam
yeni konu açıp kullanıcı izlenimleri bekliyoruz.
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akifs44 4 yıl
Lg g3 e cok mu benziyo sanki ne :)
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DH Misafiri 4 yıl
yurtdışı sitelerinden alabilirsiniz 349+ fiyatı :)
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murat425 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
yurtdışı sitelerinden alabilirsiniz 349+ fiyatı :)

Nerden alabiliriz sizce? Güvenilir satici varmi.
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inexo 4 yıl
biri de aha şu tarihte kesin diye demiyor delirtiyorlar
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blackzeros 4 yıl
2014 sonu en gec 2015 basi gibi anladım fiyat cok onemli , fiyat anlamında rekabetci olacaklarini soylediler.sadece internet uzerinden satilacakmis honorlar ve 3. bir firma uzerinden ,hepsiburada gibi misal.6 inclik modeller cok fazla kullanıcya ulsabilcegini sanmiyorum.honor 6,3c ,3x gibi modller getirilirse daha iyi olur.
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