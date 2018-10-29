Hubble, 3 haftalık aranın ardından görevine geri döndü

Denge çarklarındaki bir problem nedeniyle bu ayın başlarında NASA tarafından 'güvenli moda' alınan Hubble Uzay Teleskobu, yaklaşık 3 haftalık aranın ardından nihayet çalışmalarına geri döndü. NASA, Cuma günü itibarıyla teleskobun tekrar gözlem yapmaya başladığını açıkladı.



Uzay ajansı tarafından yayınlanan açıklamada; sorunlu denge çarkının yapılan bir takım operasyonun ardından tekrar çalışır hale getirildiği belirtiliyor. Dev teleskobun göreve geri dönmesiyle birlikte NASA hemen gözlemlerine kaldığı yerden devam etmiş. Uzay ajansı Cumartesi günü DSF2237B-1-IR isimli yıldız üreten bir galaksinin kızıl ötesi dalga boyunda kayda alındığını belirtiyor.



Denge çarkları, Hubble'ın uzayda bakacağı yönleri tayin etmesini sağlıyor. NASA, teleskobun optimal verimle çalışabilmesi için bu denge çarklarından üç tanesinin aynı anda çalışması gerektiğini belirtmişti. 5 Ekim'de yaşanan arızanın ardından ise yalnızca iki denge çarkı çalışır halde bulunuyordu. Neyse ki problem çözüldü ve Hubble üç denge çarkıyla görevine geri döndü.



NASA'nın 1990 yılında yörüngeye yerleştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop, yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve birbirinden ilginç keşifleriyle yaklaşık 25 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor.

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2018/update-on-the-hubble-space-telescope-safe-mode