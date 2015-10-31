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Hubble Uzay Teleskobu birleşen galaksileri görüntüledi

Alçak Dünya yörüngesinde yer alan Hubble Uzay Teleskobu, Büyük Ayı takımyıldızında yer alan iki galaksinin yaklaşık 700 milyon yıl önce çarpışması sonucu oluşan NGC 3921'i görüntüledi.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Hubble Uzay Teleskobu birleşen galaksileri görüntüledi
 NASA ve ESA'nın ortak projesi olarak 1990 yılında alçak Dünya yörüngesine fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu, evrenin uzak köşelerinden ilgi çekici görüntüler yakalamaya devam ediyor. Bugüne kadar evrenle ilgili birçok belirsizliğin aydınlanmasını sağlayan Hubble, şimdi de birleşmekte olan iki uzak galaksiyi görüntüledi.
 Samanyolu'nun içinde bulunduğu Lokal Grup gibi bir galaksi kümesi içinde bulunan bu iki galaksi, zamanla birbirlerine fazla yaklaştılar ve çarpışarak birleştiler. Büyük Ayı takımyıldızı yakınlarında yer alan bu galaksilerin birleşmesiyle, NGC 3921 olarak adlandırılan merceksi galaksi ortaya çıktı. NASA'nın açıklamasına göre hemen hemen aynı büyüklükte olan bu iki galaksi, yaklaşık 700 milyon yıl önce çarpışarak birleşmeye başladılar.
NGC 3921'nin Hubble tarafından yakalanan görüntüsünde, genellikle birleşmekte olan galaksilerde görülen düğümler ve kuyruklar görülebiliyor. İki galaksinin çarpışması, NGC 3921'in merkezinde çok sayıda yeni yıldızının oluşmasına neden oldu. NGC 3921'in merkezinde görülen bine yakın yıldızın, galaksilerin çarpışması sonucunda ortaya saçılan kozmik gaz ve tozlar sayesinde oluştuğu tahmin ediliyor.
 
Hubble Uzay Teleskobu birleşen galaksileri görüntüledi
 

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Kirk Lee 4 yıl en beğenilen
Galaksimiz de 4 milyar yıl sonra Andromeda galaksisi ile çarpışacak (birleşecek). Yapılan tahminlere göre bu birleşme sırasında iki yıldızın çarpışması çok düşük bir ihtimalmiş...
Galaksimiz de 4 milyar yıl sonra Andromeda galaksisi ile çarpışacak (birleşecek). Yapılan tahminlere göre bu birleşme sırasında iki yıldızın çarpışması çok düş...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Spiderhip 4 yıl
E bir kaç milyar yıla dünyanın bulunduğu konuma mars gelmiş olacak, biz de oraya atlarız :) Ama dünyaya sığamıyorken, marsa nasıl sığarız bilemiyorum :). Bence o zamana ozon falan oluşturmayı başarırız, dünyanın sıcak iklime geçmesini önleriz, kendi oluşturacağımız kontrol edilebilir atmosfer ile de yaklaşmış olduğumuz güneşin ısısını azaltacak bir kalınlık ekleriz.

Yeter ki güç, para, iktidar hırsıyla kendi soyumuzu doğa'dan önce biz yok etmeyelim. Zaten doğayı da biz yok edip, doğal sonumuzu hızlandırıyoruz, ama çaresiz durumlarda çare yaratmayı da biliriz.

Daha sömürecek çok gezegen, yıldız, galaksi var :).

Tabi bir de o konu var. Şu virüsler gibi, kaynağı sömür, tüket sonra başka alana yayıl sisteminin de bir önüne geçebilsek. Yani tamam yayılıyoruz, ama o esnada kaynak tükettiğimiz kadar oluştursak, kirletip, yok etmesek. Neyse ileride olgunlaştıkça bunu da başarırız diye umuyorum. Çünkü şu anda dünya için, üzerine bulaşmış kanser mikrobu gibiyiz. Ozonunu deldik, oksijen üreten ağaçları yok ettik, buzulları erittik, insan başındaki bitler gibi derisinin içine bir ton metali soktuk. Bu arada dünyada bizimle beraber var olan bir çok canlının soyunun da kurumasına, bitmesine sebep olduk.
E bir kaç milyar yıla dünyanın bulunduğu konuma mars gelmiş olacak, biz de oraya atlarız :) Ama dünyaya sığamıyorken, marsa nasıl sığarız bilemiyorum :). Bence...
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DH Misafiri 4 yıl
ilginc ve sacmalik dolu teknoloji o kadar gelismedi henuz.
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DH Misafiri 4 yıl
samanyolu galaksinin bile bir ucundan diğer ucuna 100 ışık yalı, sadece kalınlığı 10 ışık yılı diyorlar. bence her şeyi bilmiyorlar gizli kalmış bir çok şey var uzayla ilgili. parlak bir yıldıza odaklanıp süper nova vs uzaklığını hesaplamaya çalışıyorlar ama güneş sistemi ötesine geçemediler, sallıyorlar şimdilik. belki galaksinin ortasındaki karadelik infilak edip aşırı madde yaydı etrafa, kütle çekimi bozulan galaksi şekli bozuldu, yada arka planda başka büyük bir galaksi odağa takılıyor veya optik yanılma. daha optik teknolojisinin çok ekmek yemesi lazım. daha saman yolu merkezini bile yazılımlarla yapay destekli olarak canlandırıyorlar.
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aktorun 4 yıl
serafon
STMUS700 milyon yıldır hala devam etmesi daha çok ilgi çekici.
700 milyon yıldır devam etmiyor biz 700 milyon yıl önceki halini görüyoruz ışığın geç gelmesinden dolayı

Aslinda haber de bilgi eksikligi var. Bahsi gecen NGC 3921 galaksisi Buyuk Ayi Takimyildizi icerisinde ve bizden 278 milyon Isik Yili uzakliginda. Yani haberde verilen goruntu galaksinin 278 milyon Isik Yili onceki hali.
Bu goruntu ise galaksilerin carpisip NGC 3921 i olusturduktan 700 milyon sonraki halini gosteriyor.
Evet bu tip carpismalar sonucunda yeni galaksilerin olusumu cok cok cok cok uzun sureler aliyor insan yasamiyla kiyaslayinca :)
It lies in the constellation Ursa Major, approximately 278 million light-years from here.
Observations show that both of the galaxies involved were about the same mass and collided 700 million years ago.
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serafon 4 yıl
STMUS
700 milyon yıldır hala devam etmesi daha çok ilgi çekici.

700 milyon yıldır devam etmiyor biz 700 milyon yıl önceki halini görüyoruz ışığın geç gelmesinden dolayı
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fatsa52 4 yıl
Hep ayni fotografimi kullaniyorsunuz yahu
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STMUS 4 yıl
700 milyon yıldır hala devam etmesi daha çok ilgi çekici.
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simbolmina 4 yıl
Sıkılacak olsam da şu bilinci bir bilgisayara falan aktarma işini başarsalar da görsem yav neler olacağını. Çok erken ve saçma bir yerde doğmuşum. Teh...
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Spiderhip 4 yıl
E bir kaç milyar yıla dünyanın bulunduğu konuma mars gelmiş olacak, biz de oraya atlarız :) Ama dünyaya sığamıyorken, marsa nasıl sığarız bilemiyorum :). Bence o zamana ozon falan oluşturmayı başarırız, dünyanın sıcak iklime geçmesini önleriz, kendi oluşturacağımız kontrol edilebilir atmosfer ile de yaklaşmış olduğumuz güneşin ısısını azaltacak bir kalınlık ekleriz.

Yeter ki güç, para, iktidar hırsıyla kendi soyumuzu doğa'dan önce biz yok etmeyelim. Zaten doğayı da biz yok edip, doğal sonumuzu hızlandırıyoruz, ama çaresiz durumlarda çare yaratmayı da biliriz.

Daha sömürecek çok gezegen, yıldız, galaksi var :).

Tabi bir de o konu var. Şu virüsler gibi, kaynağı sömür, tüket sonra başka alana yayıl sisteminin de bir önüne geçebilsek. Yani tamam yayılıyoruz, ama o esnada kaynak tükettiğimiz kadar oluştursak, kirletip, yok etmesek. Neyse ileride olgunlaştıkça bunu da başarırız diye umuyorum. Çünkü şu anda dünya için, üzerine bulaşmış kanser mikrobu gibiyiz. Ozonunu deldik, oksijen üreten ağaçları yok ettik, buzulları erittik, insan başındaki bitler gibi derisinin içine bir ton metali soktuk. Bu arada dünyada bizimle beraber var olan bir çok canlının soyunun da kurumasına, bitmesine sebep olduk.
1 Yanıt Yanıtla +4
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casperfriendly 4 yıl Spiderhip
Spiderhip
E bir kaç milyar yıla dünyanın bulunduğu konuma mars gelmiş olacak, biz de oraya atlarız :) Ama dünyaya sığamıyorken, marsa nasıl sığarız bilemiyorum :). Bence o zamana ozon falan oluşturmayı başarırız, dünyanın sıcak iklime geçmesini önleriz, kendi oluşturacağımız kontrol edilebilir atmosfer ile de yaklaşmış olduğumuz güneşin ısısını azaltacak bir kalınlık ekleriz.

Yeter ki güç, para, iktidar hırsıyla kendi soyumuzu doğa'dan önce biz yok etmeyelim. Zaten doğayı da biz yok edip, doğal sonumuzu hızlandırıyoruz, ama çaresiz durumlarda çare yaratmayı da biliriz.

Daha sömürecek çok gezegen, yıldız, galaksi var :).

Tabi bir de o konu var. Şu virüsler gibi, kaynağı sömür, tüket sonra başka alana yayıl sisteminin de bir önüne geçebilsek. Yani tamam yayılıyoruz, ama o esnada kaynak tükettiğimiz kadar oluştursak, kirletip, yok etmesek. Neyse ileride olgunlaştıkça bunu da başarırız diye umuyorum. Çünkü şu anda dünya için, üzerine bulaşmış kanser mikrobu gibiyiz. Ozonunu deldik, oksijen üreten ağaçları yok ettik, buzulları erittik, insan başındaki bitler gibi derisinin içine bir ton metali soktuk. Bu arada dünyada bizimle beraber var olan bir çok canlının soyunun da kurumasına, bitmesine sebep olduk.

Biz çok zalim bir ırkız. En nihayetinde kendi kendimizi yok edeceğiz.
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casperfriendly 4 yıl
Şimdi ne yorum yazsam bilemedim. Ortalığı karıştırmayacağım bu sefer. :)
Saygılarımla.
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Patren 4 yıl
700 milyon yıl önceki çarpışmanın süresini hangi bilgisayarla hesaplıyorlar çok merak ediyorum epey güçlü olmalı
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kaazto28 4 yıl
çok da tın :D
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