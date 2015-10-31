Hubble Uzay Teleskobu birleşen galaksileri görüntüledi

NASA ve ESA'nın ortak projesi olarak 1990 yılında alçak Dünya yörüngesine fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu, evrenin uzak köşelerinden ilgi çekici görüntüler yakalamaya devam ediyor. Bugüne kadar evrenle ilgili birçok belirsizliğin aydınlanmasını sağlayan Hubble, şimdi de birleşmekte olan iki uzak galaksiyi görüntüledi.

Samanyolu'nun içinde bulunduğu Lokal Grup gibi bir galaksi kümesi içinde bulunan bu iki galaksi, zamanla birbirlerine fazla yaklaştılar ve çarpışarak birleştiler. Büyük Ayı takımyıldızı yakınlarında yer alan bu galaksilerin birleşmesiyle, NGC 3921 olarak adlandırılan merceksi galaksi ortaya çıktı. NASA'nın açıklamasına göre hemen hemen aynı büyüklükte olan bu iki galaksi, yaklaşık 700 milyon yıl önce çarpışarak birleşmeye başladılar.

NGC 3921'nin Hubble tarafından yakalanan görüntüsünde, genellikle birleşmekte olan galaksilerde görülen düğümler ve kuyruklar görülebiliyor. İki galaksinin çarpışması, NGC 3921'in merkezinde çok sayıda yeni yıldızının oluşmasına neden oldu. NGC 3921'in merkezinde görülen bine yakın yıldızın, galaksilerin çarpışması sonucunda ortaya saçılan kozmik gaz ve tozlar sayesinde oluştuğu tahmin ediliyor.