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Hubble, 'dans halindeki' iki galaksinin muhteşem görüntüsünü yakaladı

Hubble Uzay Teleskobu, etkileşim halindeki iki galaksinin çok güzel bir görüntüsünü paylaştı. Yayınlanan fotoğrafta NASA'nın ifadeleriyle 'ağır çekimde bir galaksi çarpışmasını' görüyoruz.
32 dk.
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın geçtiğimiz nisan ayında 29. yaş gününü kutlayan ünlü uzay teleskobu Hubble, çektiği muhteşem fotoğraflarla bizleri büyülemeye devam ediyor. Dev teleskop şimdi de UGC 2369 isimli galaksi çiftinin çok güzel bir görüntüsünü yakaladı. Yukarıdaki fotoğrafta NASA'nın ifadeleriyle 'dans halindeki' iki galaksiyi görüyoruz.

Dünya'dan tam 424 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan UGC 2369 sisteminde, UGC 2369N ve UGC 2369S isimli iki farklı galaksi var. NASA'nın açıklamalarına göre, birbirlerine çok yakın konumlarda yer alan bu iki galaksi şu anda devasa kütleçekim kuvvetlerinin etkisiyle birlikte yoğun bir etkileşim sürecinde bulunuyor. Sürekli olarak birbirlerine yaklaşan galaksiler bu süreç içerisinde ayrıca fiziksel bozulmalara da uğruyor.

NASA, UGC 2369 sistemi için "ağır çekimde bir galaksi çarpışması" ifadesini kullanmış. Uzay ajansı ayrıca yayınlanan fotoğrafta, iki galaksi arasındaki boşlukta görülebilen sönük bir köprü şeklindeki materyal geçişine de dikkat çekmiş.

NASA'nın yayınladığı yazıda son olarak,"Astronomide galaksilerin birbirleriyle etkileşimi oldukça sık görülen bir durum. Samanyolu gibi büyük galaksiler için bu etkileşimler genelde cüce galaksiler olarak tanımladığımız, çok daha küçük gökcisimleriyle gerçekleşiyor. Ancak her birkaç milyar yılda bir, çok daha büyük ölçekli çarpışmaların da gerçekleşme ihtimali var." ifadelerini kullandı.

Güneş Sistemi'mizi içerisinde barındıran Samanyolu Galaksisi de şu anda komşu galaksimiz Andromeda'yla çarpışmaya doğru ilerliyor. Ancak muhtemelen bu durum insanlığı tehdit etmeyecek zira çarpışmaya daha 4 milyar yıl gibi bir zaman var. O zamana kadar Güneş zaten stabilliğini kaybedecek ve Dünya da yaşanılamaz bir hale gelecek.

NASA'nın 1990 yılında yörüngeye yerleştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, yaşanan bir takım aksaklıklar nedeniyle ancak 1993 yılında tam olarak faaliyete geçebilmişti. İsmini evrenin sürekli genişlediğini ve Samanyolu dışında da galaksilerin var olduğunu keşfeden ABD'li astronom Edwin Hubble'dan alan teleskop, yakaladığı muhteşem fotoğraflar ve birbirinden ilginç keşifleriyle yaklaşık 26 yıldır evrenin sırlarını ortaya çıkarıyor.  


https://www.nasa.gov/image-feature/goddard/2019/hubble-catches-2-galaxies-at-play Yorum Yaz
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