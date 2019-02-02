Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hubble, yaşayan fosil bir galaksiyi yanlışlıkla keşfetti

Evreni gözleyen emektar gözümüz Hubble Uzay Teleskobu, bu sefer yanlışlıkla bir galaksi keşfetti. Evren ölçeğinde bize yakın sayılan galaksi ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.
3 ay
10,9b
1
18
Uzay
Gökhan G.
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uzaydaki yaşlı gözümüz Hubble Uzay Teleskobu, adına Bedin 1 denilen ve NASA’nın yaşayan bir fosil olarak adlandırdığı bir galaksi keşfetti.

Küreye benzeyen şekliyle oldukça küçük ve soluk olan galaksinin 13 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor. Cüce galaksi, Samanyolu galaksisinin 30'da 1’i kadar genişliğe sahip.

Samanyolu galaksisinin halesine 13,000 ışık yılı uzaklıktaki NGC 6752 adlı küresel yıldız kümesini görüntülerken yakalanan galaksi, Hubble'ın son zamanlarında gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında keşfedilmiş.

NASA’ya göre çok eski bir galaksi olan Bedin 1, aynı zamanda izole kalmayı başarabilmiş. Yaklaşık 3,000 ışık yılı genişliğe sahip ve Samanyolundan 1,000 kat daha sönük olan galaksi, diğer galaksilerle çok az etkileşime girdiği için ise evrenin ilk zamanlarındaki yaşayan fosillere benzetiliyor.

Etrafındaki evren kadar yaşlı olan galaksinin bize olan uzaklığı sadece 30 milyon ışık yılı. Bu sebeple Bedin 1, NASA’ya göre dünyamızın kozmik avlusu içinde yer alıyor.


https://www.slashgear.com/nasa-says-hubble-accidentally-discovered-a-tiny-living-fossil-galaxy-31564159/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Fenomenon 3 ay en beğenilen
Haber doğru gençler. Benim bu galakside yaşayan arkadaşlarım var. Şimdi mesaj attım. Yanlışlıkla yaşıyoruz dedi.
Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sosisvesalam 3 ay
galaksinin yanlışlıkla yaşadığına nasa mı karar vermiş?
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-735401D02 3 ay
Bir editör olarak anlatım bozukluğuna biraz dikkat edin lütfen. Başlıktan gezegenin yanlışlıkla yaşadığı anlaşılıyor.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bailamo 1 hf.
30.000 IŞIK YILI CANIM, İETTYE BİNİP GİDİYON NE VAR BUNDA
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
olmaz, mesaj 13000 yılda gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MHEC 3 ay
Yanlışlıkla keşifi de ilk defa duydum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1ses1 3 ay
Ben bakıyorum ne güzel yıldızlar diyorum adamlar bakıyor galaksinin fosilini görüyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KCS_54 3 ay
Yanlışlıkla yaşayan galaksi de, ne biliyim

Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EagleTibet 3 ay
Yanlışlıkla bu şekilde keşif olmaz. Bu haberdeki mantığa göre tüm gezegenlerin galaksilerin gök cisimlerinin vs keşfi yanlışlıkla olmuş oluyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKattchup 3 ay
Editör konuyu açıp direk gidiyor herhalde kaç kişi yazmış bir editör de düzeltmedi mi? Başlık ve yorumların komikliğinden içeriği okuyamadım.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilgezer 3 ay
yeni keşfedilmiş bir galaksinin adını Bedin 1 diye adlandırmak farkında olmadan yapılmış bir hata mı yoksa ilerde Bedin 2 diye bir başka galaksi keşfedileceğinin bir habercisi mi? Bilim dünyası galaksi, gezegen göktaşı vs evrenle ilgili her şeye isim koyma konusunda yine çuvallamış. Vazgeçin şu gök ünitelerine sayılarla isim vermeyi. Sayılardam isim olamaz.Sayılardan isim türetme işi yalnıza yapay zeka mahluklarına hastır. Yapaylaşmış ruhunuzda yerleşmiş robotumsu uzuvlarınızdan türeyen İsim verme acziyetini bu kadar belli etmeyin bilimin ahmak insanları!...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
shkoksal 3 ay
Fosil bir galaksi yanlışlıkla yaşıyomuş demek... Aynı biz Türkler gibi, şansa yaşıyoruz bizler de. 😐
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 3 ay
Zaten evrenin yaşını 13-14 Milyar yıl olarak düşünmüyor muyuz? O zaman Evren’de oluşan ilk yıldızlar bunlar ve Evren orada oluşmaya başlamış olmalı.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nerevarine 3 ay AirSupport
Evrenin yaşına 13.7 milyar yıl diyorlar. Yani bu fosil, evren 700 milyon yaşındayken ortaya çıkmış. Ve bu arkadaş bizden sadece 30 milyon ışık yılı uzaklıkta. Evrene göre çok da fazla uzak sayılmaz. Evrenin başlangıcına yakınız demek yanlış bir tabir olmaz herhalde ama yine de bilen biri aydınlatırsa çok daha iyi olur.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10862 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hubble uzay teleskobu, galaksiler ve
5 etiket daha Uzay Bilim ve Teknoloji Gökhan Gülsün MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay LG G8 ThinQ 3.500 mAh batarya ile geliyor 3 ay EA'nın ücretsiz battle royale oyunu hazır: Yarın yayınlanabilir 3 ay Spotify, iOS versiyonunun arayüzünü yeniliyor 3 ay Tutankamon'un mezarı, 9 yıllık çalışma sonucunda restore edildi ve ziyarete açıldı 3 ay Google, Gmail üzerinde yeni özellikler test ediyor 3 ay Spotify podcast firması satın alacak 3 ay Akıllı telefonlarda 18000mAh kapasiteli batarya dönemi 3 ay Tesla ilk kez üst üste iki çeyrekte kar elde etti 3 ay Samsung Galaxy A90 modeli açılır-kapanır ön kamera mekanizması ile gelebilir 3 ay ProgPoW'un Ethereum ağına entegrasyonu gecikecek 3 ay Blok zinciri ekonomisi İstanbul’da konuşulacak 3 ay Google Play mağazasında milyonluk uygulamalar zararlı yazılım barındırıyor 3 ay Panasonic yeni Lumix aynasız kamera serisini detaylandırdı 3 ay Tony Hawk yeniden sokaklarda 3 ay Redmi ekibi Snapdragon 855 yonga setine sahip akıllı telefon için çalışıyor 3 ay Meizu M9 Note modeli TENAA üzerinde görüldü 3 ay Mission Impossible 7 & 8'in vizyon tarihleri belli oldu 3 ay Xiaomi ve Oppo marka telefonlar Turkcell’de satışa sunuluyor 3 ay Amazon, yeni animasyon dizisi için ünlü oyuncuları bünyesine kattı 3 ay Windows 10 Ekim güncellemesi PC’lerin yalnızca %12’sinde kurulu 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Hubble, yaşayan fosil bir galaksiyi yanlışlıkla keşfetti Sonraki Windows Update hizmetindeki sorun giderildi 3 ay 2si1 | Ucuz benzin ve mazot yolda 3 ay Xiaomi Mi 9'un canlı görüntüsü sızdı 3 ay Tarayıcı pazarı Google Chrome hakimiyetinde 3 ay Nokia'dan yeni tuşlu telefon: TA-1139 3 ay Vivo V15 Pro'nun tasarımını açığa çıkaran tanıtım posteri yayınlandı 3 ay Nintendo, Dr. Mario'nun mobil oyununu duyurdu 3 ay AB, Huawei'nin 5G ekipmanı kurmasını yasaklayabilir 3 ay Apple, FaceTime güvenlik açığını gelecek hafta düzeltecek 3 ay Boeing, yeni nesil uzay kapsülü Starliner'ı ilk kez test edecek 3 ay Dell çalışma ortamları için 75 inçlik dokunmatik monitörünü duyurdu 3 ay Google ve Amazon elektrik faturanızın ne kadar geldiğini öğrenmek istiyorlar 3 ay iPhone XR rakibi olacak Galaxy S10e sızdırıldı 3 ay Sony PS satışları ile güldü mobilde üzüldü 3 ay Google, düştüğünüzü algılayan akıllı ayakkabı geliştiriyor 3 ay iOS 13 ile cihaz desteğinde radikal bir değişiklik olabilir 3 ay Katlanabilir Samsung telefonu yeni bir videoda gözüktü 3 ay Haftaya BİM marketlerde Huawei Y5 2018, A101 marketlerde Honor 7c var 3 ay Dragons Titan Uprising indirmeye sunuldu 3 ay Sony, 3D ToF kameralar ile neler yapılabileceğini gösteren yeni bir video yayınladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Selçuk Bayraktar: Türkiye, Dünyanın
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim