Hubble, yaşayan fosil bir galaksiyi yanlışlıkla keşfetti

Uzaydaki yaşlı gözümüz Hubble Uzay Teleskobu, adına Bedin 1 denilen ve NASA’nın yaşayan bir fosil olarak adlandırdığı bir galaksi keşfetti.

Küreye benzeyen şekliyle oldukça küçük ve soluk olan galaksinin 13 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor. Cüce galaksi, Samanyolu galaksisinin 30'da 1’i kadar genişliğe sahip.

Samanyolu galaksisinin halesine 13,000 ışık yılı uzaklıktaki NGC 6752 adlı küresel yıldız kümesini görüntülerken yakalanan galaksi, Hubble'ın son zamanlarında gerçekleştirdiği çalışmalar sırasında keşfedilmiş.

NASA’ya göre çok eski bir galaksi olan Bedin 1, aynı zamanda izole kalmayı başarabilmiş. Yaklaşık 3,000 ışık yılı genişliğe sahip ve Samanyolundan 1,000 kat daha sönük olan galaksi, diğer galaksilerle çok az etkileşime girdiği için ise evrenin ilk zamanlarındaki yaşayan fosillere benzetiliyor.

Etrafındaki evren kadar yaşlı olan galaksinin bize olan uzaklığı sadece 30 milyon ışık yılı. Bu sebeple Bedin 1, NASA’ya göre dünyamızın kozmik avlusu içinde yer alıyor.

https://www.slashgear.com/nasa-says-hubble-accidentally-discovered-a-tiny-living-fossil-galaxy-31564159/