Hulu'nun Stephen King uyarlamasından ilk görüntüler

Netflix ve Amazon'un orijinal içerik alanında yakaladığı başarının ardından rakiplerinin yolundan giderek kendi dizilerini geliştirmeye başlayan Hulu, şimdiye kadar ses getirecek bir dizi yayınlamamış olsa da bu durum çok yakında değişecek gibi görünüyor. Şu ana kadar komedi ve animasyon dizileriyle yetinen online içerik sağlayıcısı, drama türündeki ilk projesinde Stephen King'in ünlü romanı 11/22/63'ü dizi haline getiriyor.

Usta yazar Stephen King'in 2011 yılında yayınlanan bilim-kurgu romanı, zaman yolcusu Jake Epping'in hikayesini anlatıyor. Sıradan bir lise öğretmeniyken 1958'e açılan bir portal keşfeden Jake, Kennedy suikastını önlemek için geçmişe gidiyor. Jake'in amacı bu suikastı engelleyerek dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek olsa da geçmişte yaşayan bir kadına aşık olması, durumu çok daha karmaşık hale getiriyor.

1960'lı yılların dokusunu başarıyla yansıtmasıyla övgü toplayan ve 16 hafta boyunca çok satanlar listelerinde kalmayı başaran 11/22/63, ismini Kennedy'nin suikasta uğradığı tarihten alıyor.

Stephen King'in ünlü romanından uyarlanması ve işlediği konuyla hali hazırda son derece ilgi çekici bir proje olan 11/22/63, kamera önündeki ve arkasındaki ünlü isimler sayesinde son yılların en heyecan verici dizilerinden birine dönüştü.

Friday Night Lights dizisiyle tanınan Emmy ödüllü senarist Bridget Carpenter tarafından kaleme alınan dizinin yapımcıları arasında, şu sıralar yeni Yıldız Savaşları filmiyle meşgul olan ünlü yönetmen J.J. Abrams da yer alıyor. Dizinin başrolünde ise bugüne kadar sinemada görmeye alışık olduğumuz ünlü oyuncu James Franco yer alıyor. İlk bölümü Oscar ödüllü Kevin Macdonald tarafından yönetilen dizinin başrollerinde Franco'ya Chris Cooper, Sarah Gadon ve Josh Duhamel gibi tanınmış isimler eşlik ediyor.

Dün yayınladığı açıklamayla 11/22/63'ün 15 Şubat 2016'da başlayacağını duyuran Hulu, yayın tarihinin yanı sıra merakla beklenen diziden ilk görüntüleri de paylaştı.



