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Hulu'nun Stephen King uyarlamasından ilk görüntüler

Geçtiğimiz yıl orijinal içerik alanına giren Hulu, merakla beklenen yeni dizisi 11/22/63'ten ilk görüntüleri yayınladı. Stephen King'in ünlü romanından uyarlanan dizinin çıkış tarihi de belli oldu.
3 yıl
3,1b
1
27
Operatörler - Kurumsal Haberler
Erhan Tan
Haber Editörü
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Hulu'nun Stephen King uyarlamasından ilk görüntüler
Netflix ve Amazon'un orijinal içerik alanında yakaladığı başarının ardından rakiplerinin yolundan giderek kendi dizilerini geliştirmeye başlayan Hulu, şimdiye kadar ses getirecek bir dizi yayınlamamış olsa da bu durum çok yakında değişecek gibi görünüyor. Şu ana kadar komedi ve animasyon dizileriyle yetinen online içerik sağlayıcısı, drama türündeki ilk projesinde Stephen King'in ünlü romanı 11/22/63'ü dizi haline getiriyor.
Usta yazar Stephen King'in 2011 yılında yayınlanan bilim-kurgu romanı, zaman yolcusu Jake Epping'in hikayesini anlatıyor. Sıradan bir lise öğretmeniyken 1958'e açılan bir portal keşfeden Jake, Kennedy suikastını önlemek için geçmişe gidiyor. Jake'in amacı bu suikastı engelleyerek dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek olsa da geçmişte yaşayan bir kadına aşık olması, durumu çok daha karmaşık hale getiriyor. 
 
Hulu'nun Stephen King uyarlamasından ilk görüntüler
 
 1960'lı yılların dokusunu başarıyla yansıtmasıyla övgü toplayan ve 16 hafta boyunca çok satanlar listelerinde kalmayı başaran 11/22/63, ismini Kennedy'nin suikasta uğradığı tarihten alıyor.
Stephen King'in ünlü romanından uyarlanması ve işlediği konuyla hali hazırda son derece ilgi çekici bir proje olan 11/22/63, kamera önündeki ve arkasındaki ünlü isimler sayesinde son yılların en heyecan verici dizilerinden birine dönüştü.
 
Hulu'nun Stephen King uyarlamasından ilk görüntüler
Friday Night Lights dizisiyle tanınan Emmy ödüllü senarist Bridget Carpenter tarafından kaleme alınan dizinin yapımcıları arasında, şu sıralar yeni Yıldız Savaşları filmiyle meşgul olan ünlü yönetmen J.J. Abrams da yer alıyor. Dizinin başrolünde ise bugüne kadar sinemada görmeye alışık olduğumuz ünlü oyuncu James Franco yer alıyor. İlk bölümü Oscar ödüllü Kevin Macdonald tarafından yönetilen dizinin başrollerinde Franco'ya Chris Cooper, Sarah Gadon ve Josh Duhamel gibi tanınmış isimler eşlik ediyor.
Dün yayınladığı açıklamayla 11/22/63'ün 15 Şubat 2016'da başlayacağını duyuran Hulu, yayın tarihinin yanı sıra merakla beklenen diziden ilk görüntüleri de paylaştı.

Hulu'nun Stephen King uyarlamasından ilk görüntüler
 

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N. Chomsky 3 yıl

James Franco varsa izlenir. Komediden çok böyle ciddi yapılarda kendisini görmek isterim.
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dwdark 3 yıl
[DHVideo=https://www.youtube.com/watch?v=2QIShmtBdto&feature=youtu.be]
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DH Misafiri 3 yıl
Canavar gibi bir dizi daha geliyor desenize ;)
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Ronon Dex 3 yıl
Çıksın da izleyelim :)
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Düşük_Baglanti 3 yıl

Sadece Franco için bile 2. ve 3. sezon onaylarını alır bu dizi :))
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trueinfo 3 yıl
Balondur derken tv sinema uyarlamaları kitapları kadar başarılı olmadı S.King in o kastedildi sanırım.
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darkdiva 3 yıl
Adam Stephen King'e balon demiş ya la :) ne ilginç insanlar yaşıyor şu ülkede.
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Sartikan 3 yıl
J.J. Abrams varsa izlenir
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mementopolis 3 yıl
Merakla bekliyorum.
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byrd 3 yıl
The Stand varken niye bunla uğraşıyorlar anlamak mümkün değil.
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scifier 3 yıl byrd
byrd
The Stand varken niye bunla uğraşıyorlar anlamak mümkün değil.

Stand in dizisi de filmi de var.
Daha neyini istiyorsun
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Infinitum Nihil 3 yıl byrd
byrd

The Stand varken niye bunla uğraşıyorlar anlamak mümkün değil.

The Stand'in de hem filmi hem de dizisi yapım aşamasında. Her ikisi de Aynı Yıldızın Altında filmiyle adını duyuran genç yönetmen Josh Boone tarafından geliştiriliyor. Şu ana kadar açıklananlara göre, önce bir tür mini diziyle konuya giriş yapıp ardından da hikayeyi filmlerle devam ettirecekler.

Bu arada scifier'in dediği gibi hem filmi hem dizisi var ama bir The Stand hayranı olarak ikisini de bu müthiş kitap için yetersiz uyarlamalar olarak görüyorum.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
narcos uda bitirdim yeni dizi arıyoum biran önce çıksa
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Awendel 3 yıl
İzlemeye değmez. 100 yılın en büyük balonu staphen king
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swat882 3 yıl Awendel
Awendel
İzlemeye değmez. 100 yılın en büyük balonu staphen king

Daha güzelini çekiyorsan izleyelim, tey allahım ağzı olan konuşuyor
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koçari 3 yıl Awendel
Awendel

İzlemeye değmez. 100 yılın en büyük balonu staphen king

adam fena yazmıyor da nedense sinemaya diziye uyarlamalar tırt oluyor genelde
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sysrap96 3 yıl Awendel
Awendel
İzlemeye değmez. 100 yılın en büyük balonu staphen king

Hangi kitaplarını okuyup bu yorumu yaptığınızı çok merak ediyorum.
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fthkn 3 yıl
stephen king'e artık doyduk.
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