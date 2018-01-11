Hürkuş: Göklerdeki Kahraman bu yaz vizyona girecek

Ahmet Ali Çelikten ve Sabiha Gökçen gibi isimler ile birlikte adını dünya havacılık tarihine yazdıran Türk pilotların başında gelen Vecihi Hürkuş'un hayatı film oluyor. Çekimleri geçtiğimiz yıl tamamlanan Hürkuş: Göklerdeki Kahraman bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.

Yönetmenliğini Kudret Sabancı (Laledi'de Bir Azize, Anlat İstanbul)'nın üstlendiği Hürkuş: Göklerdeki Kahraman ile ilgili merak edilen detaylar, bugün Ortaköy Feriye Palace'ta düzenlenen etkinlikte basınla paylaşıldı. Bu yılın en dikkat çekici filmlerinden biri olan Hürkuş, 25 Mayıs'ta vizyona girecek.

Filmde Vecihi Hürkuş'u Hilmi Cem İntepe canlandıracak. Filmin başrollerinde İntepe'ye Gizem Karaca, Ali Nuri Türkoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Birol Ünal, Bora Akkaş ve Cem Uçan eşlik ediyor.

Hürkuş'ta özel bir görsel efekt teknolojisi kullandığını söyleyen filmin görsel efekt sorumlusu Mehmet Çetin: "Seyircilerin filmle birlikte aksiyonun içine girebilmesi için çabaladık. Çok detaylı ve kapsamlı bir çalışma oldu. Aksiyonları hazırlarken kıvamında bırakmaya özen gösterdik. Kaliteli görsellerle dramı çok iyi birleştiren bir film oldu. Biz filmi çok sevdik, umarım seyirci de teveccüh gösterir." şeklinde konuştu.

Vecihi Hürkuş Kimdir? Tam Boyutta Gör Türkiye Cümhuriyeti’nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi olan Vecihi Hürkuş, 1917 yılında Kafkas Cephesi’nde bir Rus uçağını düşüren ilk Türk pilotudur. Savaşta Ruslar’a yenik düşmesine karşın kaçıp kurtulan ve ülkeye dönmeyi başaran Vecihi Hürkuş, 28 Ocak 1925’te Vecihi K VI modelinin üretimini tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

1932 yılında Sivil Tayyare Mektebi kurdu. 1954 yılında THY’nin elden çıkardığı uçakları alıp onararak kendi uçak filosunu oluşturdu. Kurduğu filonun uçuşları gereksiz yere iptal edildi ve sabotajlara uğradı.