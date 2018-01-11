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Hürkuş: Göklerdeki Kahraman bu yaz vizyona girecek

Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hayatını anlatan Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi tanıtıldı. Hürkuş, mayıs ayında vizyona girecek.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Ahmet Ali Çelikten ve Sabiha Gökçen gibi isimler ile birlikte adını dünya havacılık tarihine yazdıran Türk pilotların başında gelen Vecihi Hürkuş'un hayatı film oluyor. Çekimleri geçtiğimiz yıl tamamlanan Hürkuş: Göklerdeki Kahraman bu yıl sinemaseverler ile buluşacak.
Yönetmenliğini Kudret Sabancı (Laledi'de Bir Azize, Anlat İstanbul)'nın üstlendiği Hürkuş: Göklerdeki Kahraman ile ilgili merak edilen detaylar, bugün Ortaköy Feriye Palace'ta düzenlenen etkinlikte basınla paylaşıldı. Bu yılın en dikkat çekici filmlerinden biri olan Hürkuş, 25 Mayıs'ta vizyona girecek.
Filmde Vecihi Hürkuş'u Hilmi Cem İntepe canlandıracak. Filmin başrollerinde İntepe'ye Gizem Karaca, Ali Nuri Türkoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Birol Ünal, Bora Akkaş ve Cem Uçan eşlik ediyor.
Hürkuş'ta özel bir görsel efekt teknolojisi kullandığını söyleyen filmin görsel efekt sorumlusu Mehmet Çetin: "Seyircilerin filmle birlikte aksiyonun içine girebilmesi için çabaladık. Çok detaylı ve kapsamlı bir çalışma oldu. Aksiyonları hazırlarken kıvamında bırakmaya özen gösterdik. Kaliteli görsellerle dramı çok iyi birleştiren bir film oldu. Biz filmi çok sevdik, umarım seyirci de teveccüh gösterir." şeklinde konuştu.
 

Vecihi Hürkuş Kimdir?

Türkiye Cümhuriyeti’nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi olan Vecihi Hürkuş, 1917 yılında Kafkas Cephesi’nde bir Rus uçağını düşüren ilk Türk pilotudur. Savaşta Ruslar’a yenik düşmesine karşın kaçıp kurtulan ve ülkeye dönmeyi başaran Vecihi Hürkuş, 28 Ocak 1925’te Vecihi K VI modelinin üretimini tamamlayarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
1932 yılında Sivil Tayyare Mektebi kurdu. 1954 yılında THY’nin elden çıkardığı uçakları alıp onararak kendi uçak filosunu oluşturdu. Kurduğu filonun uçuşları gereksiz yere iptal edildi ve sabotajlara uğradı.  

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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Yetenek Sizsiniz'den çıkma adamdan BF1'de dahi yer alan bir efsanenin filmini çek, sonra de ki Türk sineması neden gelişmiyor...
2 Yanıt Yanıtla +21
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Darkimore 1 yıl Kerim5100
Kerim5100
Yetenek Sizsiniz'den çıkma adamdan BF1'de dahi yer alan bir efsanenin filmini çek, sonra de ki Türk sineması neden gelişmiyor...

Ne boş adamlarsınız siz yahu. Daha filmi izlemeden oturduğunuz yerden ahkam kesiyorsunuz. Hollywood da şuan övmeye doyamadığınız adamların kadınların hayat öykülerini okursanız kiminin kamyon şöförü kiminin aşçı yamağı kiminin hayat kadını olduğunu görürsünüz. Herkes anasının karnından artist doğmuyor
Kerim5100Yetenek Sizsiniz'den çıkma adamdan BF1'de dahi yer alan bir efsanenin filmini çek, sonra de ki Türk sineması neden gelişmiyor......
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2 Yanıt Yanıtla +13
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Şehmistan 1 yıl
Bunun başrol oyuncusu Şener Şen olmalıydı.
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Heinz Guderian 9 ay
Hilmicem nedir abi ya?
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ürüng ayıg toyon 10 ay
Vecihi Hürkuş'un hayatını anlatan filme ağır eleştiri
Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bahadır Gürer, Vecihi Hürkuş’un hayatının anlatıldığı “Hürkuş-Göklerdeki Kahraman” filmine ağır eleştiriler getirdi. Gürer, reyting uğruna tarih ve gerçeklerin saptırıldığını, filmde saymakla, anlatmakla bitmeyecek kadar çok hata, çarpıtma, değiştirme ve uydurma bulunduğunu söyledi. İşte Gürer’in o yazısı;
"Onu tanımadan, anlamadan, 1. Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı havacılık anılarını yazdığı (1942/2008) kitabını okumadan film(!) yaparsanız, gerçekler belgeleri ile ortadayken, bilinirken; olayları ters çevirir, gerçek dışı saçmalıklar katarsanız, tarihleri kafanıza göre değiştirirseniz bir kahramana ihanet edersiniz. Yapılan budur.
Bir yetişkin, bir genç, bir çocuk;
Bu filmi seyrederse başka,
Bir dizideki (VS) bölümleri izlerse başka,
Vecihi Hürkuş'un yazdıklarını okur ve belgelere bakarsa, başka bir Vecihi Hürkuş tanıyacak ve soracaktır:
Hangisi Vecihi Hürkuş? Hangisi benim kahramanım?
Neden bir dizide (VS) Vecihi Hürkuş batı cephesinde Yunanlılarla hava savaşı yaparken, İzmir sokaklarında Rumlarla ağız dalaşı yaptırır, tavernaya saklar ve tavernadaki müziği sokağa aktarmak için Yunan İkmal Deposundan telsiz çaldırır onu hırsız yaparsınız? O savaş işleri yaparken onu tavernada ses tesisatı işleri yapan tesisatçı yaparsınız? Neden? Bu ne demektir? Bu mudur kahramana değer vermek? Yoksa vizyona girecek filmden önce nemalanmak reyting sağlamak için midir diziye "Vecihi" eklemek? Yöneticilerin gönderdiği karakterin bozuk olduğunu yazılı, gerekçeli açıklamalarla hemen uyardığınız halde ben yaparım, izleyiciler de yutar mantığı onaylanabilir mi? Belgesel değil bu dizi savunması kabul edilemez. Eksikler, bilinemeyenler tamamlanabilir ama reyting uğruna tarih ve gerçekler saptırılamaz. O zaman "Vecihi, Vecihi Hürkuş" demeyin ille uyduracaksanız, Abdullah deyin, Süleyman deyin ne derseniz deyin.
Filmde; kabadayı tavırlar Vecihi Hürkuş hakkında hiç bilgisi olmayan kişilerin yakıştırmasıdır. Vecihi Hürkuş akıllı, bilgili, sakin ve uzun planda değerlendirmeler yapan bir dehadır. Nargin Adası'nda tek amacı vardır. Ülkesine dönmek ve vatanı korumak. Senaristliğiniz, yönetmenliğiniz, rejisörlüğünüz, havsalanız, tekniğiniz yetiyorsa, Rus karargâhı ve hangarlarını bombaladıktan sonra fırtınada uçağın nasıl havada asılı kaldığını, duran hedef olduğunu, müthiş bir mücadele sonrası meydana indiğinde tayyaresindeki 85 mermi deliğini, yüzündeki ceviz büyüklüğünde donmuş kanı nasıl koparıp aldığını anlatın. Nargin'den kaçıp İran'dan Süleymaniye üzerinden Musul'a iki ay sürede yürüyerek geldiğini anlatın. Hayal gücünüzü gerçekleri saptırarak değil. Mücadeleyi, hayatı anlamak ve anlatmak için kullanın.
Surattan surata akan bir film,
Fonda kovboy müziği, vs.
Uçakta, hava savaşı sırasında ayakta, iki elinde iki tabanca, vahşi çığlıklar atan bir adam... Bir araştırın bakalım İstanbul Hava Müdafaası sırasında 5 İngiliz uçağı ile savaşan Kahraman Fazıl Bey midir? Vecihi Hürkuş mu? Vecihi Bey; İngiliz uçaklarını, savaşmak içi tur atararak beklerken, yakıtının azalması ve savaş sırasında yakıtsız kalmamak için Fazıl Bey ile haberleşerek Yeşilköy'e ikmal için gittiğini, havalanacağı sırada Fazıl Bey'in ağır yaralı olarak indiğini kitabında yazıyor. Kitabı okumadınız, İstanbul Havacılık Müzesine gidin, kocaman panolarda bakarak görün.
Ben filmin galasına gidinceye kadar Vecihi Hürkuş'u kahraman bilirdim(!) Meğer o Nargin'den, Rus komutanlar sayesinde, onların sağladığı imkânlarla(!) kaçmış. İstanbul Maltepe Tayyare İstasyonundan da Anadolu'ya Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında da Müslüman Hintli askerlere gece sahurda Kadıköy'den Maltepe'ye tepsi tepsi börek, tencerelerle sıcak yemek götürerek Fransız komutanlar arasından havalanmış(!) Tayyareler sabaha karşı gün ağarmadan havalanırken kanat gölgeleri öğle saatlerini gösteriyor.
1922 yılında Akşehir'de Jandarma komutanı Ratıp Beyin kızı Hadiye Hanımla evlenen Vecihi'yi 1917 yılında Kafkas Cephesine evli ve çocuklu göndermeyin. Jandarma komutanını Yeşilköy'de (1916'da) Hava okuluna komutan yapmayın. Komutanın kızı ile Vecihi'yi tayyareler arasında buluşturmayın.
Anlaşılıyor ki; hevesle ama acemice yazılan senaryo (2014 KNT) allanıp pullanıp yeni yönetmene teslim(!) edilmiş, paket açılmadan aynı nitelikle uygulamalarla seyirci önüne atılmış. Şart mıydı yemek pişmeden sofraya koymak?
Saymakla, anlatmakla bitmeyecek kadar çok hata, çarpıtma, değiştirme, uydurma...
Vecihi Hürkuş bir efsane değil, gerçektir.
Herkes kendine göre bir kahraman yaratabilir ancak Vecihi Hürkuş yaratamaz.
Bir askeri ve sivil kahraman böyle anlatılmamalıydı.
Vecihi ölmedi ama onu hâlâ öldürmeye çalışanlar var.
Değer ve emek veren herkese saygıyla.
Bahadır Gürer
Tayyareci Vecihi Hürkuş Müzesi Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı
İlgilenenler için: "tayyarecivecihi.com"
Kaynak: www.kokpit.aero
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Özgü® 1 yıl
Acaba biri izleyip filmi yorumlamışmı diye bakmaya giriyorum ama ne görüyorum filmi izlemeden yorum yapılmış bomboş 2 sayfa.
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Görkem ! 1 yıl Özgü®
bu akşam iftar sonrası izleyeceğim ilk kurban benim sanırım
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Tom Waits 1 yıl
Youtuberlardan sonra Survivorlar mı film yapmaya başladı?
Sinema iyiye gidiyeah
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StoryBro 1 yıl
Oyuncu kadrosuna bakıp çöp diyorum keşke bu filmi Dağ,Nefes,Ayla filmlerininden yapanlardan biri yapsaydı Hilmicem var şaka gibi öbürüde yazlık dizilerden çıkmayan bayan oyuncu

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Ryan Gosling 1 yıl
filmlere izlemeden çöp yazanları anlıyorum şimdi. harbi çöp. konuda çöp
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Thomas Anderson 1 yıl
Hilmicem de oyuncu olmuş

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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LorneMalvo 1 yıl
Bu filmin iyi çıkma olasılığı yok. Yönetmeninden tut oyuncu kadrosuna kadar vasatın altında.
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Emre D 1 yıl
Şu afişteki tip aynen Hayrettin'e benzememiş mi ya? Görünce o sanmıştım.
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Cilehta 1 yıl
çööööööööööp
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