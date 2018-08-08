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Havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Hürkuş eğitim jeti, milli savaş jetine öncülük edecek

Geçtiğimiz yıl Türk Havacılık ve Uzay Sanayii(TUSAŞ) tarafından duyurulan jet motorlu eğitim uçağı Hürkuş projesi, geliştirme süreci ile milli savaş jetine öncülük edecek.
9 ay
5,9b
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18
havacılık
Furkan Babur
Yazar
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Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, jet motolu eğitim uçağı Hürjet projesini duyurmuş ve Hürkuş'un jet motorlu modeli üzerinde çalışmalar başlamıştı. Halihazırda Türk Hava Kuvvetleri envanterinde yer alan 68 adet Northrop T-38 Talon eğitim uçağının yerini alması planlanan Hürjet'in geliştirme sürecine ilişkin zaman çizelgesi oluşturulurken geçtiğimiz ay İngiltere’deki Farnborough Airshow’da Hürjet'in yer prototipi sergilenmişti. Hürjet'le ilgili detaylar ortaya çıktıkça yerli savaş jeti ile ilgili tahminler de şekilleniyor.

İhracat hedefleniyor 

Geçtiğimiz ay TUSAŞ ile Savunma Sanayii Başkanlığı(SSB) ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı arasında imzalanan protokol Hürjet projesiyle ilgili önemli detayları içeriyor. SSB Hürjet için iki farklı modelin geliştirilmesini istiyor. Bunlardan ilki yurt içinde Milli Muharip Uçak için pilot yetiştirmede kullanılacak. Diğer model ise 1.6 milyar dolarlık dev bir pazar haline gelen jet eğitim uçağı pazarından pay almak amacıyla ihracata yönelik olarak geliştirilecek. Bu iki temel farklılığa ek olarak jet motorlu uçakların bir kısmı temel eğitim uçağı olarak bir kısmı ise silahlandırılarak hafif taarruz jeti şeklinde geliştirilecek.
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Farnborough Airshow'da yaptığı açıklamasında Hürjet'te kullanılacak jet motoru üzerinde müzakerelerin devam ettiğini ve henüz motor hakkında kesin bir karar verilmediğini açıklamıştı. Buna karşılık Hürjet'in fiyatı ile jet eğitim uçağı piyasasında rakiplerine meydan okuyacağını dile getiren Kotil, uçağın ilk uçuşu içinse 2022 yılını öngörüyor. Kotil ilk uçuşun 2021 yılına yetişebileceğini de eklerken SSB'nin ilk uçuşa yönelik tahmini ise çok daha iyimser. SSB'ye göre Hürjet 2020 yılında ilk uçuşunu tamamlayabilir.
Uçuşa yönelik zaman çizelgesinde SSB ve TUSAŞ arasında farklı tahminler olsa da jet motorlu eğitim uçağının piyasaya sürülmesi konusunda iki kurum da 2025 yılını hedefliyor. Böylece ilk uçuşun 2022 yılında ya da daha erken bir tarihte yapılması halinde TUSAŞ eğitim uçağını piyasaya sürmek ve ilk teslimatlara başlamak için yeterli bir zamana sahip olacak. Teslimatlar için projenin önünde 6 yılı aşkın avantajlı bir zaman çizelgesine ek olarak jetlerdeki elektronik sistemlerin büyük bir kımsının ASELSAN tarafındna halihazırda geliştirilmiş olması da TUSAŞ'ın elini güçlendiriyor.

Gelecek projelere katkı sağlayacak 

Hürjet'i geliştiren ekibin aktif bir rekabet içinde olduğunu belirten Temel Kotil, bu çabaların Milli Muharip Uçak TF-X başta olmak üzere gelecekteki çalışmalara öncülük edeceğini düşünüyor. Kotil'e göre Hürjet için geliştirilen uçtan uca kontrol sistemlerinin kabiliyetinin artırılması TF-X'in geliştirilmesinde ciddi kolaylıklar sağlayacak. Ayrıca Hürjet ile çalışanların deneyim kazanması ve geliştirilen sistemlerin aktif olarak test edilmesi sayesinde TF-X ciddi bir bilgi birikiminin üzerine inşa edilmiş olacak.
TF-X ile ilgili finansal ve üretime ilişkin belirsizlikler geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile giderilmişti. Milli Muharip Uçak Projesi için Ankara'da bir üretim tesisi kurulması planlanıyor. Tesisin kurulması ve işletilmesi içinse 5 milyar 66 milyon TL'lik bir bütçe ayrılmış durumda. Proje kapsamında tesisin; 15 yıl içinde, yılda 12 adet uçak üretebilen bir tesis haline gelmesi amaçlanıyor. 

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bwhiteshark 9 ay en beğenilen

Yerini alacağı T38 talon İlk uçuş tarihi: 10 Mart 1959. O kadar uçak mühendisi, makina mühendisi ne yaptık bunca sene. Batı kıskanmasın da ne yapsın?

Hürkuş Tasarım Özellikleri
Üstün aerodinamik performans, TAI tasarımı özgün kanat profili
1,600 shp PT6A-68T Pratt & Whitney Kanada turboprop motor
Beş palli alüminyum Hartzell HC-B5MA-3 pervane
Martin-Baker Mk T16N 0/0 fırlatma sandalyesi

Bir uçağın milli olması neyi ifade ediyor?
Yerini alacağı T38 talon İlk uçuş tarihi: 10 Mart 1959. O kadar uçak mühendisi, makina mühendisi ne yaptık bunca sene. Batı kıskanmasın da ne yapsın?...
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4 Yanıt Yanıtla +11
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Blackwolf42 9 ay
İkinci resime neden amerikan yapımı F 22 raptor savaş jetini koydunuz ?
1 Yanıt Yanıtla +10
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Phantom II 9 ay bwhiteshark
Bu ülke daha önce hiç uçak üretmemiş(nuri demirağ,vecihi hurkuş harici),ülkede havacılık kültürü oluşmamış,yetişmiş mühendis yok,bu yüzden motoru ve pervaneyi dışardan almak mecburi bi vaziyet.ATR bile pratt whitney kullanıyor.
Atlama sandelyesine gelicek olursak,martin baker en iyisi ve tüm uçak imalatçıları martin baker kullanır.
Sözün özü bir yerden başlamak gerek.Hurkuş projesinde genç mühendisler çalışıyor,test pilotu(murat özpala) bile bu proje için Hava Kuvvetleri'nden ayrıldı.Bu projeleri yermek onca mühendisin emeğini hiçe saymaktır.Bu projeleri yapanlar akp falan değil bizim mühendislerimiz.Şimdi prat whitney kullanırsın yarın prat whitney'den daha iyisini yaparsın.
Milli lafına da kıl oluyorum ayrıca ben,bir ürüne milli demek için illa tüm parçalarını bizim mi imal etmemiz gerek.
Motoru dışardan aldık diye çöpe mi atalım yani.
edit:Bu mesajım size karşı değil lütfen yanlış anlamayın,devamlı herşeyde bi açık arayan arkadaşlar içindir
Bu ülke daha önce hiç uçak üretmemiş(nuri demirağ,vecihi hurkuş harici),ülkede havacılık kültürü oluşmamış,yetişmiş mühendis yok,bu yüzden motoru ve pervaneyi ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
tacimmüdür 9 ay
HÜRKÜŞ A 2 TANE FÜZE TAKSAK F16 GİBİ OLUR MU
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bwhiteshark 9 ay

Hürjet ile ilgili henüz bilgi yok, referans alınabilecek tek uçak Hürkuş. Sen Avrupanın bir parçası değilsin, ona buna efelendiğinde veya bahane ederek parçayı vermiyorum v.s diyebilir ki oluyor. İran,Rusya, Çin gibi yerlerden üretim örnekleri veriyor olman lazım.
Ayrıca bu parçalar önemli ve maliyeti yüksek parçalar, şerh koyacak tüm ürünü ihraç edemeyeceksin ancak ithal edeceksin. T 138 Atak konusunda böyle bir durum var gibi.
Milli kelimesi sanki tüm parçaları biz üretiyoruz gibi anlaşılıyor.
Bilgi almak içinde soruyor, sorguluyor , konuşuyor olman lazım. İrrite edici üsluplardan kaçının.
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OverClocK1ng 9 ay
"1.6 milyar dolarlık dev bir pazar"
Züğürt tesellisi...
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stalker(1979) 9 ay
Türkiye adına güzel bir haber. Arkadaşlar şu eziklikten de kurtulmamız lazım bir an önce. Türkiye zort diye yüzde yüz yerli bir şey yapabilecek teknolojide değil ne yazık ki. Bu durum hiç bir şey yapmadan beklememizi gerektirmiyor. Elimizden geleni yapmalıyız şu anda. Bu konuya partiler açısından değil de Türkiye açısından bakarsanız daha doğru olur. Millet olarak sanayi devriminde hiç bir şey yapmadık. Yıllarca amerikaya bağlı bir silah sanayi oluşturduk. Ambargolar ile bu hatamızı çok ağır ödüyoruz. Bir an önce dışarıdan yardım alarak da olsa bir şeyler yapmalıyız. İleride istediğiniz gibi yüzde yüz yerli ürünler de çıkar Allah ın izniyle. 3. dünya savaşının ayak seslerinin gelmeye başladığı şu zamanlarda ne yapabilirsek kardır. Birbirimizi yiyerek hiç bir şey elde edemeyiz.
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Phantom II 9 ay
Hürjetle ilgili 2 önemli husu daha var;
Birinci husus side stick olması,artık günümüzde klasik lövye çok demode ve pilotlara gereksiz bi yük.Side stick ile kanat yüzeyleri elektriki olarak hareket ettirildiği için minicik bi hareketle uçağı 180 derece çevirebilirsiniz.2. ana jet üssünde muharip filolara atanacak teğmenler için F-16,F-35 veya tf-x' geçtiklerinde büyük kolaylık olacaktır.
Diğer bir husu havada yakıt ikmal kabiliyeti.Yine yukarıda belirttiğim gibi teğmenlerin muharip filolardaki eğitim süreçlerine katkıda bulunacaktır.
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Quard 9 ay
Güzel gelişmeler,insan bunları gördükçe okudukça seviniyor ama hemen olacak bir şey de değil ayrıca adıyla bazı yerleri/parçaları Türkler üretse de motorundan tutunda çoğu yeri yabancı olacak.İşte bu düşündürüyor

Bizler millileşinceye kadar da yani kendi motorumuz vs üretinceye kadar diğer ülkeler bu çağı katıp başka bir çağa geçmiş olacaklar.

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Balabantr 9 ay
Hocam alt sistemler yerli değil diye platformun tamamının geliştirilmesi ertelenirse yerelleştirmeyi neye göre planlayacağız?
Öncelik platformlar ile ihtiyaçları karşılamak, ardından yerel teknoloji ve üretim altyapısı kazanmak en hızlı ve kesin çözüm.
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bwhiteshark 9 ay en beğenilen

Yerini alacağı T38 talon İlk uçuş tarihi: 10 Mart 1959. O kadar uçak mühendisi, makina mühendisi ne yaptık bunca sene. Batı kıskanmasın da ne yapsın?

Hürkuş Tasarım Özellikleri
Üstün aerodinamik performans, TAI tasarımı özgün kanat profili
1,600 shp PT6A-68T Pratt & Whitney Kanada turboprop motor
Beş palli alüminyum Hartzell HC-B5MA-3 pervane
Martin-Baker Mk T16N 0/0 fırlatma sandalyesi

Bir uçağın milli olması neyi ifade ediyor?
4 Yanıt Yanıtla +11
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Phantom II 9 ay bwhiteshark
Bu ülke daha önce hiç uçak üretmemiş(nuri demirağ,vecihi hurkuş harici),ülkede havacılık kültürü oluşmamış,yetişmiş mühendis yok,bu yüzden motoru ve pervaneyi dışardan almak mecburi bi vaziyet.ATR bile pratt whitney kullanıyor.
Atlama sandelyesine gelicek olursak,martin baker en iyisi ve tüm uçak imalatçıları martin baker kullanır.
Sözün özü bir yerden başlamak gerek.Hurkuş projesinde genç mühendisler çalışıyor,test pilotu(murat özpala) bile bu proje için Hava Kuvvetleri'nden ayrıldı.Bu projeleri yermek onca mühendisin emeğini hiçe saymaktır.Bu projeleri yapanlar akp falan değil bizim mühendislerimiz.Şimdi prat whitney kullanırsın yarın prat whitney'den daha iyisini yaparsın.
Milli lafına da kıl oluyorum ayrıca ben,bir ürüne milli demek için illa tüm parçalarını bizim mi imal etmemiz gerek.
Motoru dışardan aldık diye çöpe mi atalım yani.
edit:Bu mesajım size karşı değil lütfen yanlış anlamayın,devamlı herşeyde bi açık arayan arkadaşlar içindir
1 Yanıt Yanıtla +7
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OverClocK1ng 9 ay bwhiteshark
Oy verilirken işe yaraması ümidini ifade ediyor..
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fortune1905 9 ay bwhiteshark
bizimkiler için adı yeterli ...

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SigSauer6 9 ay
Bu uçağın motoru mutemelen BAE ile üretilecek. Bizimkilerin -lisans konusunda- tekrar bu hataya düşmeyeceklerini umuyorum.
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Blackwolf42 9 ay
İkinci resime neden amerikan yapımı F 22 raptor savaş jetini koydunuz ?
1 Yanıt Yanıtla +10
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imhotep_of_grudge 9 ay Blackwolf42
F 22 Raptor değil... benziyor ama değil...
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