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Huzurlarınızda Dell'in Android'li tableti; Streak

Dell resmi açıklamayı yaptı; Streak, Haziran ayında ilk olarak Avrupa'ya geliyor.
9 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Huzurlarınızda Dell'in Android'li tableti; Streak
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Uzun süredir beklenen resmi açıklama bugün Dell cephesinden geldi. iPad ile teknoloji dünyasının önemli konularından biri haline gelen ve önümüzdeki dönemde Tegra 2'li tabletlerle yarışın daha da kızışacağı tablet pazarının en yeni üyesi Streak ya da bilinen adıyla Mini 5 resmi olarak gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan açıklamalara göre, sizlere önceki haberlerimizde de ilettiğimiz gibi, Streak ilk olarak Avrupa'lı teknoloji severlerin huzuruna çıkacak, Amerika'lı kullanıcılarsa bir süre daha beklemek zorunda kalacaklar.

Dell'in ilk olarak İngiltere'de satışa sunmaya hazırlandığı Streak, son dönemde mobil cihazlarda görmeye alıştığımız Android platformunu kullanıyor. Fakat alıştığımız Android arayüzünün aksine Dell'in kendine göre geliştirdiği arayüzle kullanıcının karşısına çıkan tablet, gücünüiddialardaki gibi Qualcomm imzalı ARM tabanlı 1GHz frekansında çalışan güçlü ve verimli Snapdragon işlemcisinden alıyor. iPad'deki 3G+Wi-Fi ve Wi-Fi model farklılığın aksine tek bir modelle karşımıza çıkan Streak'de 3G, Wi-Fi, Bluetooth kablosuz teknolojileri ve GPS standart olarak bulunuyor.

Huzurlarınızda Dell'in Android'li tableti; Streak
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Streak, kutudan Android OS 1.6'ı kullanarak çıkıyor ancak Dell, cihazın yılın ilerleyen dönemlerinde Android 2.2 desteği sunacağının müjdesini şimdiden veriyor.

Streak, 3G desteği sayesinde 7.2Mbps'a kadar veri alımı yaparken, verilerini 2GB'lık dahili depolama biriminde saklıyor. Bu depolama alanı başta düşük günümüzde düşük olarak görünse de Streak yine iPad'den farklı olarak microSD girişi ile depolama alanının 32GB'a kadar arttırılmasına imkan vermesi dahili depolama alanının düşük olmasının yaratacağı sonunun önüne geçiyor. Yine iPad'den farklı olarak Android'li tablet kullanıcıya "batarya değiştirebilme" imkanı da sunuyor.

Dell'in 5 inç boyutlarında WVGA yani 800x480 piksellik çözünürlüğü destekleyen kapasitif ekranıyla "gelişmiş internet deneyimi sunacağını" belirttiği Streak'de 5MP çözünürlüğünü destekleyen standart kameranın yanı sıra video konferansı yapılmasına imkan veren VGA internet kamerası da bulunuyor. Cihazda ayrıca LED flaş da unutulmamış.

Huzurlarınızda Dell'in Android'li tableti; Streak
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Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Streak, Michael Dell'in son açıklamalarıyla da paralel olarak, ilk önce İngiltere'de satışa sunulacak. Dell'in satışında İngiltere'nin en büyük operatörlerinden O2 ile çalışmayı tercih ettiği Streak, Haziran ayının başında O2'nun mağazaları, O2.co.uk ve İngiltere'nin büyük teknoloji marketi Carphone Warehouse üzerinden de satışa sunulacak. Haziran ayının ilerleyen zamanların da satışın yapıldığı yerlerin arasına Dell.co.uk'de eklenecek. Android'li Streak'in satış fiyatıysa önümüzdeki günlerde O2 tarafından açıklanacak.

Haberimizi bitirmeden önce Dell'in diğer tablet çalışmalarıyla ilgili kısa bir hatırlatma yapalım; Mini 5 yani Streak'in yanı sıra Dell'in yılın son dönemine doğru Nvidia Tegra 2'den gücünü alan 7 inçlik Android tablet çıkaracağı ve bu tableti 2011 yılında satışa sunulacağı düşünülen 10 inçlik başka bir tablet izleyecek.


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DH Misafiri 8 yıl
Cihazı yurt dışından aldım. çokta memnunum :)))
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cepdukkani 8 yıl
cihazın avrupa satış fiyatı 549 dolar almanya 599€ türkiye de ise 1100 1 400 arası değişiyor.
şu an elimde mevcut galaxy tab dan kat kat iyi bir cihaz bence daha iyisi yapılana kadar en iyisi bu
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Bach 8 yıl
Harika bir cihaz. Tablette apple tekel olamıcak
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DH Misafiri 8 yıl
bu arada fiyat olarakta ingiltere satışı ki ilk olarak ingilterede piyasaya sürülüyor, kontratsız 399pound a satın alınabiliyor.
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DH Misafiri 8 yıl
bu cihaz direk olarak tablet pc değil. bu gsm ile tablet arası bi cihaz esasında cep telefonu lansmanında incelenmesinin daha dogru olacağı kanısındayım.
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DH Misafiri 8 yıl
3.İnç bile başa bela siz 4 ve üzeri mobil aygıtları öve öve bitiremişsiniz,nerde gezdiriyorsunuz bu cihazları anlamak mümkün deil,cebe girmez,ele sığmaz vs...hiç bir mobil alet internette tam olarak sörf ve işlem gücü sağlamaz!..ve hantallığı cabası ...ama bu tablette her türlü hızı interneti yaşarsın...
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EfeAYDIN 8 yıl

DH Misafiri
3.İnç bile başa bela siz 4 ve üzeri mobil aygıtları öve öve bitiremişsiniz,nerde gezdiriyorsunuz bu cihazları anlamak mümkün deil,cebe girmez,ele sığmaz vs...hiç bir mobil alet internette tam olarak sörf ve işlem gücü sağlamaz!..ve hantallığı cabası ...ama bu tablette her türlü hızı interneti yaşarsın...

Cebe gayet sigiyo elinde de anlamadim tek elle mi kullanmayi dusunuyodun? Gne dik tutup rahatlikl kullanabilirsin ama yan tutup cift elle kullanmak gyet kolay ve ekranin buyuklugunun birck avantaji var
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EfeAYDIN 8 yıl
Walla ben 5 olsa daha cok tatmin olurum sonucta bu ozellikte bir aygt tasican icinde yok yok yeri problem etmem acikcasi elimde de tasirim yada bir cantta fln ayrica buyuk ekran hem internet kullanimi hem de video keyfi icin cok iyi birsey bence sen kucuj bse istiosan zaten pda kullanma
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DeepNote 9 yıl
Fashion doğru yere parmak bastın. Ama artık koca koca notebookları efendim mp3 player ya da navigasyon aletlerini psp ya da nintendoları yanımızda taşımamak ve hepsine bir priz bulmak zorunda kalmamak için bu aygıtlar çıkıyor.All in one pc bence bu adı artık cep telefonlarına vermeli. Baksanıza neredeyse bende ki netbook'un hızında cep telefonuna işlemci ve ram koyuyorlar.Dolayısıyla ekran bir cep telefonu için hantal gibi görünse de diğer aygıtları ortadan kaldırdığı için müthiş bir mobilite sağlayacak.
Doğru yere parmak bastığını söylemiştim.Doğru yer derken,4.3'' kapasitif ekranları kastediyorum.:))))
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DeepNote 9 yıl
Yahu htc 4.3'' boyutunda cep telefonu çıkartacak yakın zamanda.5'' ekranı olan net-ebook-top'u ne yapayım değil mi ama...
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Fashionality 9 yıl

farmakoloji

Yahu htc 4.3'' boyutunda cep telefonu çıkartacak yakın zamanda.5'' ekranı olan net-ebook-top'u ne yapayım değil mi ama...


ona da cep telefonu denmez
ne öyle kumanda gibi
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Batuist 8 yıl

farmakoloji

Yahu htc 4.3'' boyutunda cep telefonu çıkartacak yakın zamanda.5'' ekranı olan net-ebook-top'u ne yapayım değil mi ama...

4,3" ekranlı telefonlar zaten mevcut hali hazırda satılıyorlar.. örnek HTC HD2 ve dahası...
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Doritozz 8 yıl

DeepNote

Yahu htc 4.3'' boyutunda cep telefonu çıkartacak yakın zamanda.5'' ekranı olan net-ebook-top'u ne yapayım değil mi ama...

Çok büyük.Herşeyin de bir sınırı olmalı
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grafiker 9 yıl
e book reader lar likit kristal içindeki mürekkep sıvısının elektrik akımıyla tetkilenmesi sonucu çalışıyo biliyorum ve ekranda bir ışık olmadığı için gözü yormuyorlar ama ışıksız otamda da okuyamıyorsun ama daha doğal.
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Rainbow6 9 yıl
2 gb kapasitesine 500 dolar para isterse gulmekten yarilirim vala bu firmalar adami nasil yolacagini iyi biliyolar ucuza urettikleri bes para etmez makinalari portatif kisvesiyle pahaliya satip yuksek kar ediyolar .. bu makinanin fiyati belli degil ama aciklaninca kesin kimse begenmeyecek ... ipad ebook readerlar bu cihaz hepsi ayni hele ebook reader lara tam sasmakyayim
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Fashionality 9 yıl
Rainbow6

2 gb kapasitesine 500 dolar para isterse gulmekten yarilirim vala bu firmalar adami nasil yolacagini iyi biliyolar ucuza urettikleri bes para etmez makinalari portatif kisvesiyle pahaliya satip yuksek kar ediyolar .. bu makinanin fiyati belli degil ama aciklaninca kesin kimse begenmeyecek ... ipad ebook readerlar bu cihaz hepsi ayni hele ebook reader lara tam sasmakyayim


ebook reader ların ekranlarında göz yormayan daha farklı bir teknoloji olduğu için sanırım fiyatları pahalı
daha ayrıntılı bilgi bulabilirsem buraya eklerim
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