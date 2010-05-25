Huzurlarınızda Dell'in Android'li tableti; Streak

Uzun süredir beklenen resmi açıklama bugün Dell cephesinden geldi. iPad ile teknoloji dünyasının önemli konularından biri haline gelen ve önümüzdeki dönemde Tegra 2'li tabletlerle yarışın daha da kızışacağı tablet pazarının en yeni üyesi Streak ya da bilinen adıyla Mini 5 resmi olarak gün yüzüne çıkarıldı. Yapılan açıklamalara göre, sizlere önceki haberlerimizde de ilettiğimiz gibi, Streak ilk olarak Avrupa'lı teknoloji severlerin huzuruna çıkacak, Amerika'lı kullanıcılarsa bir süre daha beklemek zorunda kalacaklar.

Dell'in ilk olarak İngiltere'de satışa sunmaya hazırlandığı Streak, son dönemde mobil cihazlarda görmeye alıştığımız Android platformunu kullanıyor. Fakat alıştığımız Android arayüzünün aksine Dell'in kendine göre geliştirdiği arayüzle kullanıcının karşısına çıkan tablet, gücünüiddialardaki gibi Qualcomm imzalı ARM tabanlı 1GHz frekansında çalışan güçlü ve verimli Snapdragon işlemcisinden alıyor. iPad'deki 3G+Wi-Fi ve Wi-Fi model farklılığın aksine tek bir modelle karşımıza çıkan Streak'de 3G, Wi-Fi, Bluetooth kablosuz teknolojileri ve GPS standart olarak bulunuyor.

Streak, kutudan Android OS 1.6'ı kullanarak çıkıyor ancak Dell, cihazın yılın ilerleyen dönemlerinde Android 2.2 desteği sunacağının müjdesini şimdiden veriyor.

Streak, 3G desteği sayesinde 7.2Mbps'a kadar veri alımı yaparken, verilerini 2GB'lık dahili depolama biriminde saklıyor. Bu depolama alanı başta düşük günümüzde düşük olarak görünse de Streak yine iPad'den farklı olarak microSD girişi ile depolama alanının 32GB'a kadar arttırılmasına imkan vermesi dahili depolama alanının düşük olmasının yaratacağı sonunun önüne geçiyor. Yine iPad'den farklı olarak Android'li tablet kullanıcıya "batarya değiştirebilme" imkanı da sunuyor.

Dell'in 5 inç boyutlarında WVGA yani 800x480 piksellik çözünürlüğü destekleyen kapasitif ekranıyla "gelişmiş internet deneyimi sunacağını" belirttiği Streak'de 5MP çözünürlüğünü destekleyen standart kameranın yanı sıra video konferansı yapılmasına imkan veren VGA internet kamerası da bulunuyor. Cihazda ayrıca LED flaş da unutulmamış.

Haberimizin başında da belirttiğimiz gibi Streak, Michael Dell'in son açıklamalarıyla da paralel olarak, ilk önce İngiltere'de satışa sunulacak. Dell'in satışında İngiltere'nin en büyük operatörlerinden O2 ile çalışmayı tercih ettiği Streak, Haziran ayının başında O2'nun mağazaları, O2.co.uk ve İngiltere'nin büyük teknoloji marketi Carphone Warehouse üzerinden de satışa sunulacak. Haziran ayının ilerleyen zamanların da satışın yapıldığı yerlerin arasına Dell.co.uk'de eklenecek. Android'li Streak'in satış fiyatıysa önümüzdeki günlerde O2 tarafından açıklanacak.

Haberimizi bitirmeden önce Dell'in diğer tablet çalışmalarıyla ilgili kısa bir hatırlatma yapalım; Mini 5 yani Streak'in yanı sıra Dell'in yılın son dönemine doğru Nvidia Tegra 2'den gücünü alan 7 inçlik Android tablet çıkaracağı ve bu tableti 2011 yılında satışa sunulacağı düşünülen 10 inçlik başka bir tablet izleyecek.