HyperX Predator RGB RAM incelemesi

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RGB aydınlatmalı RAM'ler günümüzde oldukça popüler hale geldi. RAM fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle pek çok oyun sever, RGB aydınlatmalı RAM’lere göz dikti. Bu yazımızda RGB aydınlatmalı ve yüksek performanslı HyperX Predator DDR4 RGB RAM’i inceleyeceğiz.

Predator DDR4 RGB RAM, CL15 ile CL 19 arası gecikme süresi ve tek modülde 8 GB veya 16 GB bellek seçenekleri sunuyor. 16 GB, 32 GB ve 64 GB’lık kitler halinde de satın alınabiliyor. Çalışma frekansı olarak 2933, 3000, 3200, 3600, 4000 MHz seçenekleri bulunuyor.

4000 MHz’e varan çalışma hızı ve CL12-CL19 gecikme değerleri sayesinde sadece oyunlarda değil video düzenleme işlemlerinde ve canlı yayınlarda yüksek performans sunuyor.

Elimizde 8 GB CL17 3000 MHz versiyonu bulunuyor. Tek bellek ile yaptığımız AIDA 64 Benchmark testinde 18437 MB/s okuma, 16727 MB/s yazma, 15149 MB/s kopyalama hızı elde etti. 8 GB CL17 bellek için iyi değerlere sahip. 16 GB’lık kit halinde tercihte bulunmanız, verimi çok daha fazla arttıracak.







Belleğin aydınlatma bölgesi kesikli yapıya sahip. Bu da tasarımı güçlendiren bir detay olmuş. Siyah renkli alüminyum ısı dağıtıcısı sayesinde RAM’in ısınma seviyesi oldukça iyi durumda.

HyperX Predator RGB RAM, kasa içerisinde oldukça şık duruyor. Ekran kartı ve SSD’nin aksine RAM’in aydınlatmalı olması çok daha işlevsel duruyor zira çoğu anakartın RAM modülü, kasanın en orta ve en karanlık yerine denk geliyor. Bizim yaptığımız gibi bir adet RAM takıldığında pek dikkat çekmiyor ancak 4’lü kit halinde tercihte bulunulursa çok daha hoş gözükecek. Tek modül yerine 4’lü kit almanızı şiddetle tavsiye ederim. Bütçeniz 2'li veya 4'lü kit almaya yetmiyorsa tek modül almanızın gereksiz olacağını düşünüyorum.

Son olarak RAM’in Intel XMP özelliğine sahip olduğunu ve BIOS üzerinden kolaylıkla hız aşırtabileceğinizi belirtelim. RAM, 42,2mm yüksekliğe sahip. Yüksek profilli bir RAM olduğu için, RAM'i takacağınız modülün önünde kablo vs. gibi bir engel olmadığını kontrol etmekte fayda var.

Aydınlatma rengini ve şeklini anakartınızın RGB yazılımı üzerinden kontrol edebilirsiniz. Bu sayede kasa içerisinde RGB’li diğer ürünler ile senkronize bir şekilde daha hoş görünüm elde edebilirsiniz.

RGB aydınlatmalı RAM’ler ile aydınlatmasız RAM’ler arasındaki fiyat farkı epey azaldı. Yüksek performans ve şık görünüm istiyorsanız HyperX Predator RGB RAM oldukça makul bir seçim olacak.