Hyundai Tucson N Line, hibrit motor seçenekleriyle tanıtıldı

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Cenevre’de tanıtılması beklenen fakat fuarı pas geçen Hyundai Tucson N Line üzerindeki örtü kaldırıldı. Hyundai Tucson N Line, hem gövdesinde hem de kaputun altında daha sportif bir karakterle geldi.

Tucson N Line motor seçenekleri

Koreli üretici, yeni Hyundai Tucson N Line modelinin pazara bağlı olarak üç farklı motor seçeneğiyle satılacağını duyurdu. Bunlardan ilki, Tucson ailesine geçtiğimiz yıl katılan 48V hafif hibrit desteğine sahip 2.0 litre CRDi motor. Serinin en güçlüsü olan bu ünite 182 beygir güce sahip. Seçenekler arasında 48V hafif hibrit desteğine sahip 1.6 litre CRDi motor da bulunuyor. Hibrit tercih etmeyenler için de 174 beygirlik 1.6 litre T-GDI benzinli ünite sunuluyor. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle de tercih edilebilen bu motorlar 6 ileri manuel veya 7 ileri otomatik şanzımanla eşlenebiliyor.

Tasarımda sportif dokunuşlar

Kozmetik güncellemelere de sahip olan Hyundai Tucson N Line’ın ön yüzünde yeni hava girişlerine sahip ön tampon, elden geçirilen LED gündüz farları ve “dark chrome” radyatör ızgarası dikkat çekiyor. 19 inç siyah renkli alaşım jantlar üzerine oturtulan aracın diğer tasarım unsurları arasında siyah arka spoiler, siyah tavan ve siyah yan aynalar bulunuyor. Kabin kısmında da siyah deri ve plastik malzemelere yer verilen Hyundai Tucson N Line’da bolca yer verilen kırmızı dikişler güzel bir kontrast oluşturuyor. 9 hoparlörlü ses sisteminin standart olduğu araçta panoramik cam tavan standart olarak sunuluyor.

Hyundai Tucson N Line’da daha iyi bir sürüş deneyimi sunmak isteyen Koreli üretici, süspansiyon sistemini yeniden elden geçirmenin yanı sıra elektrik destekli direksiyon yazılımını da güncellemiş. 9 farklı gövde rengine sahip olacak Hyundai Tucson N Line’ın Mayıs ayından itibaren satışa sunulması bekleniyor.

https://www.hyundai.news/eu/model-news/sportier-and-more-efficient-new-hyundai-tucson-becomes-first-suv-with-n-line-treatment/