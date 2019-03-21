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Hyundai Tucson N Line, hibrit motor seçenekleriyle tanıtıldı

Koreli üreticinin N Line rozetine sahip ilk SUV modeli Hyundai Tucson N Line üzerindeki örtü kalktı. Hibrit motor seçeneğine de sahip olan Tucson N Line'ın tasarımı ve özellikleri haberimizde:
2 ay
7,8b
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10
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Hyundai Tucson N Line, hibrit motor seçenekleriyle tanıtıldı
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Cenevre’de tanıtılması beklenen fakat fuarı pas geçen Hyundai Tucson N Line üzerindeki örtü kaldırıldı. Hyundai Tucson N Line, hem gövdesinde hem de kaputun altında daha sportif bir karakterle geldi.

Tucson N Line motor seçenekleri 

Koreli üretici, yeni Hyundai Tucson N Line modelinin pazara bağlı olarak üç farklı motor seçeneğiyle satılacağını duyurdu. Bunlardan ilki, Tucson ailesine geçtiğimiz yıl katılan 48V hafif hibrit desteğine sahip 2.0 litre CRDi motor. Serinin en güçlüsü olan bu ünite 182 beygir güce sahip. Seçenekler arasında 48V hafif hibrit desteğine sahip 1.6 litre CRDi motor da bulunuyor. Hibrit tercih etmeyenler için de 174 beygirlik 1.6 litre T-GDI benzinli ünite sunuluyor. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle de tercih edilebilen bu motorlar 6 ileri manuel veya 7 ileri otomatik şanzımanla eşlenebiliyor.

Tasarımda sportif dokunuşlar 

Kozmetik güncellemelere de sahip olan Hyundai Tucson N Line’ın ön yüzünde yeni hava girişlerine sahip ön tampon, elden geçirilen LED gündüz farları ve “dark chrome” radyatör ızgarası dikkat çekiyor. 19 inç siyah renkli alaşım jantlar üzerine oturtulan aracın diğer tasarım unsurları arasında siyah arka spoiler, siyah tavan ve siyah yan aynalar bulunuyor. Kabin kısmında da siyah deri ve plastik malzemelere yer verilen Hyundai Tucson N Line’da bolca yer verilen kırmızı dikişler güzel bir kontrast oluşturuyor. 9 hoparlörlü ses sisteminin standart olduğu araçta panoramik cam tavan standart olarak sunuluyor.

Hyundai Tucson N Line’da daha iyi bir sürüş deneyimi sunmak isteyen Koreli üretici, süspansiyon sistemini yeniden elden geçirmenin yanı sıra elektrik destekli direksiyon yazılımını da güncellemiş. 9 farklı gövde rengine sahip olacak Hyundai Tucson N Line’ın Mayıs ayından itibaren satışa sunulması bekleniyor.


https://www.hyundai.news/eu/model-news/sportier-and-more-efficient-new-hyundai-tucson-becomes-first-suv-with-n-line-treatment/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
astegon 2 ay
Direksiyona laf edenler, 1 kere kullananlar. Çok yakınımda var. 2018 model. 4x4 Awd Platinum mu Prestige'mi hangisi tam bilmiyorum.
2 defa uzun yola gittim, kullandım da. Mis gibi araç.
Hayalet ekran beklentisi felan. Ben beğenmiyorum hayalet ekranı. Çok eğreti duruyor eski kasalarda
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BigMuffin 2 ay
Benzinli modelinin yakıt verilerini bilen var mı arkadaslar?
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commandx 2 ay
Direksiyon da araba da gayet güzel. Bu arabanın konforuna bile laf etmişler. Konfor konusunda sınıfının en iyilerinden birisi.
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Sirrüs 2 ay
Göstergeler facia! Yıl 2019 hala iğrenç mavimsi analogla devam ediyorlar. Gerçi ana ekranları bile pek iyi durmuyor birde bunlardan hayalet ekran bekliyoruz.
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Zvjezdan 2 ay
Bu klasik hibrit değil, orayı unutmamak lazım. Hafif hibrit bu sistem klasik motora ek olarak ufak bir elektrik motoru ekliyor; bu da toplam yakıta bir nebze fayda sağlıyor. Klasik hibrit gibi çok düşük tüketim vadetmiyor.
Tabi yakıtın azalmasıyla bir nebze emisyonu da azaltıyor. Özellikle AB'nin yeni emisyon yasaları için markaların kurtarıcısı hafif hibrit olacak/oluyor. Sınırın altına inmek için klasik hibritten fazlasını yapmaya çalışıyorlar.
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Chan ctin 2 ay
Dizel hibrit güzel kombinasyon. Aracın sahibide gurbetçi Of'lu herhalde.
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muammer816 2 ay
dizel hibrit yaklaşımlarını sevdim.bu yaklaşım tarzıyla daha küçük hacimli içten yanmalı motor seçenekleri de olursa çok iyi olabilir.fiyatlara değinemiyorum çünkü çok uçuklar maalesef.
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Whisper911 2 ay
O direksiyon nedir ya.
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CaRviLLE 2 ay
280 bin tl istiyorlar en fullüne ama kadranlara bak hangi devirde yaşıyoruz ya hesapta yenilediler kasayı
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CaRviLLE 2 ay
Test etme şansım oldu tucson un en fullünü.Güvenlik donanımı güzel ama konfor sıfır, koltuklar kol dayamalar rahatsız direksiyonu eski kamyon direksiyonu gibi accente koydukları direksiyonun aynısını koymuşlar
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