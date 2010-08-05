Hyundai yeni teknolojilerle yakıt tasarrufunda pazar lideri olmak istiyor

Agresif bir büyüme stratejisi takip eden Koreli otomobil üreticisi Hyundai, önümüzdeki 20 yıl içerisinde Amerika pazarına yakıt tasarrufu en yüksek otomobilleri sunmayı hedefliyor. 2025 yılında ürün gamında yer alacak otomobillerin tamamının bir galon benzinle 50 mil gidebilmesini hedefleyen Hyundai, Blue Drive adını verdiği üretim stratejisiyle bunu başaracağına inanıyor. Bu strateji kapsamında, turboşarj, direkt enjeksiyon, daha hafif materyal kullanımı, hibrit otomobillerdeki verimlilik teknolojilerini bir arada sunmayı hedefleyen Hyundai, dönüşümün ilk temsilcisi olarak 2011 model Sonata Hybrid modeline büyük önem veriyor.

2011 Sonata'nın, yeni model dalgasının yollara çıkacak ilk temsilcisi olduğu belirtilirken, araçta geliştirilmiş sürüş dinamiklerine, melez motor seçeneği ile birlikte turboşarj gibi alternatif seçeneklere yer verildiği belirtiliyor. Genesis modelinin Amerika pazarındaki başarısından sonra marka kimliğine "yakıt tasarrufu ve verimlilik" odaklı yeni unvanlar eklemek isteyen Koreli üretici, değişim sürecine SUV modellerini de dahil edecek.