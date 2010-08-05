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Hyundai yeni teknolojilerle yakıt tasarrufunda pazar lideri olmak istiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hyundai yeni teknolojilerle yakıt tasarrufunda pazar lideri olmak istiyor
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Agresif bir büyüme stratejisi takip eden Koreli otomobil üreticisi Hyundai, önümüzdeki 20 yıl içerisinde Amerika pazarına yakıt tasarrufu en yüksek otomobilleri sunmayı hedefliyor. 2025 yılında ürün gamında yer alacak otomobillerin tamamının bir galon benzinle 50 mil gidebilmesini hedefleyen Hyundai, Blue Drive adını verdiği üretim stratejisiyle bunu başaracağına inanıyor. Bu strateji kapsamında, turboşarj, direkt enjeksiyon, daha hafif materyal kullanımı, hibrit otomobillerdeki verimlilik teknolojilerini bir arada sunmayı hedefleyen Hyundai, dönüşümün ilk temsilcisi olarak 2011 model Sonata Hybrid modeline büyük önem veriyor.

2011 Sonata'nın, yeni model dalgasının yollara çıkacak ilk temsilcisi olduğu belirtilirken, araçta geliştirilmiş sürüş dinamiklerine, melez motor seçeneği ile birlikte turboşarj gibi alternatif seçeneklere yer verildiği belirtiliyor. Genesis modelinin Amerika pazarındaki başarısından sonra marka kimliğine "yakıt tasarrufu ve verimlilik" odaklı yeni unvanlar eklemek isteyen Koreli üretici, değişim sürecine SUV modellerini de dahil edecek.

Hyundai yeni teknolojilerle yakıt tasarrufunda pazar lideri olmak istiyor
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9997 9 yıl
hyundai gercekten süper modeller ve teknolojiler üretmeye başladı bu başarılarını tebrik ediorum ülkemizin böyle kaliteli ve uygun bir araclara ihtiyacı var
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Peerless 9 yıl
fotoğraftaki araba harbiden güzel görünüyor.eğer yeni Sonata ise baya değişim geçirmiş.
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kenan109 9 yıl
sonata oldugundan emin misiniz? sitesinde ki arabalar ile uzaktan yakından alakası yok resimdeki aracın o yüzden :)
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canozpinar 9 yıl
Sonata kasa değiştirdi ama yeni kasası henüz Türkiye'de satışa sunulmadı. O yüzden Türkiye sitesinde eski Sonata gözüküyor hala.
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El_domingo 9 yıl
ekrandaki arac hyundai nin hangi modeli..
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bjknn 9 yıl
i10 elektrik var üretime hazırdı en son bir de hidrojenli tucson vardı
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canozpinar 9 yıl

El_domingo

ekrandaki arac hyundai nin hangi modeli..


Yeni Sonata olması lazım.
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bbuzol 9 yıl
Halen hibrid araçlarla uğraşıyor adamlar.Tam elekrtikli araçlar daha makul bence.Batarya sistemlerinin geliştirilmesi lazım.
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StevenGerrard 9 yıl
Hyundai giderek kendini geliştiriyo helal olsun adamlara
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