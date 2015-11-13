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J.J. Abrams şimdi de oyun dünyasına el atıyor

J.J. Abrams, sinema ve televizyondan sonra şimdi de oyun dünyasına yöneliyor. Ünlü yönetmen ilk oyunu olan Spyjinx için Infinity Blade'in yaratıcılarıyla birlikte çalışacak.
3 yıl
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Oyunlar
Erhan Tan
Haber Editörü
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J.J. Abrams şimdi de oyun dünyasına el atıyor
Star Trek serisini başarıyla hayata döndürdükten sonra şu sıralar yeni Star Wars filmlerinin yapımına öncülük eden J.J. Abrams, bir yandan da Person of Interest, 11/22/63, Roadies ve Westworld dizilerinin yapımcılığını üstleniyor. Tüm bu koşuşturmaca arasında daha fazla proje için zaman ayırmayı başaran genç usta, şimdi de oyun dünyasına yöneliyor.
 Oyun dünyasındaki ilk projesi için Chair Entertainment ile birlikte çalışan Abrams, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında oyun hakkında ilk detayları paylaştı. iOS'un en popüler oyun serilerinden biri olan Infinity Blade'in arkasındaki stüdyo olan Chair Entertainment tarafından mobil platformlar ve PC için hazırlanan oyun, Spyjinx adını taşıyan bir casusluk oyunu olacak.
 
J.J. Abrams şimdi de oyun dünyasına el atıyor
Spyjinx hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı olsa da, oyunun Unreal Engine kullanılarak hazırlanacağı ve birçok farklı türden unsurları bir araya getireceği biliniyor. Spyjinx'in harmanlayacağı bu türler arasında RPG, RTS (gerçek zamanlı strateji) ve aksiyonun yer alacağı belirtiliyor.
 Spyjinx önümüzdeki yıl ilk başta mobil platformlara yönelik olarak yayınlanacak. 2016 sonuna kadar PC için de yayınlanması beklenen oyunun beta sürecine katılmak için başvurular başlamış durumda.

http://news.softpedia.com/news/jj-abrams-and-infinity-blade-devs-are-doing-a-game-together-496037.shtml Yorum Yaz
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Guest-73A8A7D1E 3 yıl en beğenilen
bu ceycey abrams dahi mi mal mı çozemedim.
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gun 3 yıl
Bence çok iyi olmuş birliktelik. Infinty Blade gibi kaliteli bir oyunu üreten chair'de süper bir firmadır.
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darkdiva 3 yıl
J.J.Abrams'ın konusunun geçtiği bir yerde Lost'tan bahsetmemek olur mu ya??
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Patren 3 yıl
ustasi Spielberg oyunlara laf ediyordu oyun sekstörü sanat değildir diye
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zxl 3 yıl
Dizileri başarılıdır,hatta fringe dizisinde de bu adamın parmağı var.
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scutaro 3 yıl
Dizilerindeki gibi fantastik konuları ele alırsa, ortaya güzel şeyler çıkabilir.
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Guest-73A8A7D1E 3 yıl en beğenilen
bu ceycey abrams dahi mi mal mı çozemedim.
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Rajeesh 3 yıl
star trek mi başarı meh
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