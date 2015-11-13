J.J. Abrams şimdi de oyun dünyasına el atıyor

Star Trek serisini başarıyla hayata döndürdükten sonra şu sıralar yeni Star Wars filmlerinin yapımına öncülük eden J.J. Abrams, bir yandan da Person of Interest, 11/22/63 , Roadies ve Westworld dizilerinin yapımcılığını üstleniyor. Tüm bu koşuşturmaca arasında daha fazla proje için zaman ayırmayı başaran genç usta, şimdi de oyun dünyasına yöneliyor.

Oyun dünyasındaki ilk projesi için Chair Entertainment ile birlikte çalışan Abrams, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportaj sırasında oyun hakkında ilk detayları paylaştı. iOS'un en popüler oyun serilerinden biri olan Infinity Blade'in arkasındaki stüdyo olan Chair Entertainment tarafından mobil platformlar ve PC için hazırlanan oyun, Spyjinx adını taşıyan bir casusluk oyunu olacak.

Spyjinx hakkında bilinenler şimdilik oldukça kısıtlı olsa da, oyunun Unreal Engine kullanılarak hazırlanacağı ve birçok farklı türden unsurları bir araya getireceği biliniyor. Spyjinx'in harmanlayacağı bu türler arasında RPG, RTS (gerçek zamanlı strateji) ve aksiyonun yer alacağı belirtiliyor.

Spyjinx önümüzdeki yıl ilk başta mobil platformlara yönelik olarak yayınlanacak. 2016 sonuna kadar PC için de yayınlanması beklenen oyunun beta sürecine katılmak için başvurular başlamış durumda.

http://news.softpedia.com/news/jj-abrams-and-infinity-blade-devs-are-doing-a-game-together-496037.shtml