JOLED ortaklığı OLED ekran üretimine başlıyor

Son dönemde mali düşüşler ve usülsüz işlem skandalları ile çalkalanıyor olsa da Japon üreticiler global rekabette tutunabilmek adına çeşitli ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Geçmiş yıllarda Sony, Toshiba ve Hitachi'nin küçük-orta LCD panel üretimi için Japan Display - JDI ortaklığını kurduğunu görmüştük.





Geçen yıl da JDI, Sony, Panasonic biraraya gelerek OLED panel üretimi konusunda JOLED ortaklığına imza atmıştı. Orta ölçekte OLED panel üretimi yapacak olan ortaklık için Innovation Network Corporation of Japan fonu yüzde 75 hisse alımı yapmıştı.





JOLED ortaklığı tabletler, dizüstü modelleri ve küçük ekranlar için OLED panel üretimi planlıyor. Üretimin temelinde ise Sony'nin beyaz piksellere ağırlık vererek canlılığı artırdığı WRGB OLED teknolojisi yer alıyor. Ayrıca Panasonic de esnek OLED ekran tecrübesini ortaklığa aktarıyor.





OLED teknolojisi konusunda bilindiği üzere Güney Koreli firmaların hem büyük bir ağırlığı hem de büyük bir tecrübesi var. Piyasada farklı segmentlere yönelik OLED televizyonlarda genelde Güney Kore imzasını görüyoruz. Japon firmalar ise yaşanan problemler nedeniyle OLED üretimine ağırlıklarını veremiyorlar ve bu bakımdan piyasada varlık gösteremiyorlar. JOLED ortaklığında elbette en büyük rol büyük bir yatırım yapan Innovation Network Corporation of Japan'a ait. Ortaklığın finansmanı bu sayede sağlanmış oldu.





Gelen yeni bilgilere göre JOLED ortaklığı Japonya'da 161 milyon dolar karşılığında yeni bir OLED araştırma tesisi kurma kararı aldı. Bu tesis ayrıca 2016 yılı sonunda OLED üretimine de başlayacak. Üretilecek olan OLED ekranlar Full HD çözünürlükte ve 10 inç-30 inç boyutları arasında olacak. Ortaklık 2016 sonunda geliştirdiği OLED ekranların örneklemesine bağlayacak. 2018 yılında ise hacimli üretime geçilecek.





Tesiste ayrıca JDI'nın da OLED ekran üretimini yapacağı belirtiliyor. Apple'ın gelecek yıl iPad ürünlerinde OLED ekran kullanacağı söylentileri nedeniyle JDI'nın bu tesisteki tüm OLED üretiminin Apple için ayrılacağı da gelen bilgiler arasında.

http://www.digitimes.com/news/a20150804PD205.html