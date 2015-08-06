Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

JOLED ortaklığı OLED ekran üretimine başlıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,9b
1
20
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
JOLED ortaklığı OLED ekran üretimine başlıyor

Son dönemde mali düşüşler ve usülsüz işlem skandalları ile çalkalanıyor olsa da Japon üreticiler global rekabette tutunabilmek adına çeşitli ortaklıklar kurmaya devam ediyor. Geçmiş yıllarda Sony, Toshiba ve Hitachi'nin küçük-orta LCD panel üretimi için Japan Display - JDI ortaklığını kurduğunu görmüştük. 

Geçen yıl da JDI, Sony, Panasonic biraraya gelerek OLED panel üretimi konusunda JOLED ortaklığına imza atmıştı. Orta ölçekte OLED panel üretimi yapacak olan ortaklık için Innovation Network Corporation of Japan fonu yüzde 75 hisse alımı yapmıştı. 

JOLED ortaklığı tabletler, dizüstü modelleri ve küçük ekranlar için OLED panel üretimi planlıyor. Üretimin temelinde ise Sony'nin beyaz piksellere ağırlık vererek canlılığı artırdığı WRGB OLED teknolojisi yer alıyor. Ayrıca Panasonic de esnek OLED ekran tecrübesini ortaklığa aktarıyor. 

OLED teknolojisi konusunda bilindiği üzere Güney Koreli firmaların hem büyük bir ağırlığı hem de büyük bir tecrübesi var. Piyasada farklı segmentlere yönelik OLED televizyonlarda genelde Güney Kore imzasını görüyoruz. Japon firmalar ise yaşanan problemler nedeniyle OLED üretimine ağırlıklarını veremiyorlar ve bu bakımdan piyasada varlık gösteremiyorlar. JOLED ortaklığında elbette en büyük rol büyük bir yatırım yapan Innovation Network Corporation of Japan'a ait. Ortaklığın finansmanı bu sayede sağlanmış oldu. 

Gelen yeni bilgilere göre JOLED ortaklığı Japonya'da 161 milyon dolar karşılığında yeni bir OLED araştırma tesisi kurma kararı aldı. Bu tesis ayrıca 2016 yılı sonunda OLED üretimine de başlayacak. Üretilecek olan OLED ekranlar Full HD çözünürlükte ve 10 inç-30 inç boyutları arasında olacak. Ortaklık 2016 sonunda geliştirdiği OLED ekranların örneklemesine bağlayacak. 2018 yılında ise hacimli üretime geçilecek. 

Tesiste ayrıca JDI'nın da OLED ekran üretimini yapacağı belirtiliyor. Apple'ın gelecek yıl iPad ürünlerinde OLED ekran kullanacağı söylentileri nedeniyle JDI'nın bu tesisteki tüm OLED üretiminin Apple için ayrılacağı da gelen bilgiler arasında.  

http://www.digitimes.com/news/a20150804PD205.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
blackzeros 4 yıl en beğenilen Neyinkafasi
Neyinkafasi

Devletin bu tür sektörel işlerle alakası olamaz ilk önce bunu anlayın siz,özel bir firma gelir biz bunları bunları yapıcaz,şukadar milyar dolarlık sektörden bizde pay alıcaz ülkeye bu kadar döviz getirebiliriz deyip bize teşvik verin dedide devletmi vermedi?
Sonyi japon hükümeti, Apple ı amerika başkanı mı kurdu sanıyorsunuz siz?
Şunu iyi anlayın ülkeyi kalkındıran devlet değil vatandaşlarıdır. Ne zaman özel sektör kendini geliştirmeye kalkarsa gerekli desteği devlet o zaman verir.ama yukarıda yazdığım gibi bunları yapmak yemediği için işin kolayına kaçıp ek vergi isteyip haksız rekabet ortamı oluştururlar anca.kafaları bu kadar çalışıyor çünkü.

ya birak Allah aşkına , ordan burdan duyduklarınızı millete satmaya çalışmayın sen Türkiye'yi japonya ile amerikayla mı kıyaslıyorsun bu ülkede herkes kolay para peşinde , dikeriz binayi aliriz parayi diye beton bloklar satiyorlar, kendinizi kandırmayın , baştan aşağı kokuşmuş günahlar silsilesinden oluşan bir ülkeyiz , övündüğümüz şey diyanete senede 2,5 milyar dolar verelim değerlerimizi kaybetmeyelim.yani buraya yüzlerce sayfa yazi yazsam Türkiye'deki çarpıklığı anlatmaya yetmez.

JOLED nedir JDI nedir INCJ nedir , bak senin 10 katın gelişmişlik seviyesine sahip japonya , dünyanın 3. büyük ekonomisi Türkiye'den katlarca büyük bir ekonomi , çok daha büyük teknoloji devleri olan japonya devleti ne yapmış bu firmalarda nasil bir payı var araştır sonra de ki devletin bu tur islerle alakası olamaz.
NeyinkafasiDevletin bu tür sektörel işlerle alakası olamaz ilk önce bunu anlayın siz,özel bir firma gelir biz bunları bunları yapıcaz,şu...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 4 yıl
filteke
ellerini çabuk tutsunlar fiyatlar aşağı çekip bizleri korelilerin eliden kurtarsınlar

Sony veya Panasonic kaliteli Oled TV üretip piyasaya sürerler ama fiyatları yüksek olur, koreliler de fiyat kırıp uyduruk oledleri satarlar, japonlar zarar eder. Bu yüzden çıkarmıyorlar. Haberde zaten TV değil, küçük ekran üreteceklerinden bahsediyor. Sonynin pro oled monitörleri var zaten yıllardır.
filtekeellerini çabuk tutsunlar fiyatlar aşağı çekip bizleri korelilerin eliden kurtarsınlarSony veya Panasonic kaliteli Oled TV üret...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 4 yıl
ellerini çabuk tutsunlar fiyatlar aşağı çekip bizleri korelilerin eliden kurtarsınlar
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
beter.böcek 4 yıl
bence cok gec kalindi,ama yine de teknolji teknolijidir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Desider Specialist 4 yıl
Tayyip gitmeden bu ülkede iyi şeyler olmayacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
General. 4 yıl
Koreliler biraz zor ekmek yedirir onlara.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
rekabet iyidir yapsınlar zamanlada uygun fiyatlı yapsınlar ama bu saatten sonra kaliteyi bir samsung yada lg kadar yapabileceklerini sanmıyorum ama gelsin rekabet iyidir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 4 yıl
filteke
ellerini çabuk tutsunlar fiyatlar aşağı çekip bizleri korelilerin eliden kurtarsınlar

Sony veya Panasonic kaliteli Oled TV üretip piyasaya sürerler ama fiyatları yüksek olur, koreliler de fiyat kırıp uyduruk oledleri satarlar, japonlar zarar eder. Bu yüzden çıkarmıyorlar. Haberde zaten TV değil, küçük ekran üreteceklerinden bahsediyor. Sonynin pro oled monitörleri var zaten yıllardır.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 4 yıl
ellerini çabuk tutsunlar fiyatlar aşağı çekip bizleri korelilerin eliden kurtarsınlar
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Görmebak 4 yıl
Adamlar 161 milyon dolara ekran üretim tesisi kurar bizimkiler diyanete 2.5 milyar dolar para ayırır kürtaj yasak gibi düşünceler üretir...
3 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mentor23 4 yıl Görmebak
Görmebak
Adamlar 161 milyon dolara ekran üretim tesisi kurar bizimkiler diyanete 2.5 milyar dolar para ayırır kürtaj yasak gibi düşünceler üretir...

Bazı değerleri kaybedersek trilyon dolarlık firmalarımız olsa ne fayda
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Neyinkafasi 4 yıl Görmebak
Görmebak

Adamlar 161 milyon dolara ekran üretim tesisi kurar bizimkiler diyanete 2.5 milyar dolar para ayırır kürtaj yasak gibi düşünceler üretir...

Haberde japon yönetimiyle ilgili teşviğe dair birşey yok,yani onların devleti yapmıyor bu işi özel firma yapıyor kafanı kullan biraz.bizim milyar dolarlık iş yapabilecek korkusuz firmalarımız yok herkes milleti nasıl soyarız,haksız rekabetten kazancımızı nasıl arttırırız derdinde.hiçkimse kaliteli mal,hizmet vereyim kullanıcı bizi seçsin derdinde değil.
Değişmesi gereken zihniyet tam olarak bu,nezaman özel sektörde aynı sizin gibi kabahati devlette değil kendinde ararsa ozaman ne ek vergi ister,ne bizi zordurumda bırakır,kaliteli ürün ve hizmet verir,parasını kazanır,arge yapabilecek seviyeye gelir.

Şimdi olayı anladın mı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Statistik 4 yıl Görmebak
Görmebak
Adamlar 161 milyon dolara ekran üretim tesisi kurar bizimkiler diyanete 2.5 milyar dolar para ayırır kürtaj yasak gibi düşünceler üretir...

Asil bizim ulkede senin gibiler en alakasiz yerlerde bile din ile ilgili her seye laf atmak icin harcadiginiz zamani/emegi bilim icin kullansaydiniz Japonya gibi olurduk
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1909 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, jdi ve OLED
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Samsung Galaxy Note 5 hakkında her şey "Dünyada ilk defa Donanım Haber'de" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Merakla beklenen Xiaomi Mi Band 4'ün
DonanımHaber
Uber için Türkiye’de yolun sonu!
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim