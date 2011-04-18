JP Morgan, Apple'ın son çeyrek tahminlerini yükseltti; 18.4 milyon iPhone satışı

Önümüzdeki Çarşamba günü 2011 mali yılının 2.çeyrek sonuçlarını (Ocak-Mart dönemi) açıklamaya hazırlanan Apple'ın geçtiğimiz çeyrekte çizdiği ekonomik tablo Wall Street'de son dönemde konuşulan konuların başında geliyor. Hal böyle olunca ekonomi dünyasının kalbi Wall Street'in önemli analistleri de yatırımcılara yol göstermek için Apple'ın sonuçlarıyla ilgili tahminlerini açıklamaya devam ediyor.

Yakın zamanda RBC Capital Markets'in Apple'ın son çeyrek gelir tahminini 23 milyar dolardan 24 milyara çıkardığını açıklamasından sonra JP Morgan cephesinden de yeni tahminler geldi. Mark Moskowitz'in yatırımcılara gönderdiği açıklamada mevcut kanalların yanı sıra gerek Verizon aracılığıyla gerekse de yeni satış kanalları aracılığıyla satışa sunulmasından dolayı iPhone satışlarının önceki tahminlerden daha güçlü olacağını belirterek 16.6 milyon adetlik önceki tahminini 18.4 milyona yükseltti.

Bunun yanı sıra Moskowitz, Apple'ın çeyrek gelir tahminini 23.83 milyar dolardan 24.42 milyar dolara, hisse başına kar tahminini ise 5,21 dolardan 5,31 dolara yükseltti.