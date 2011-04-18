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JP Morgan, Apple'ın son çeyrek tahminlerini yükseltti; 18.4 milyon iPhone satışı

8 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Önümüzdeki Çarşamba günü 2011 mali yılının 2.çeyrek sonuçlarını (Ocak-Mart dönemi) açıklamaya hazırlanan Apple'ın geçtiğimiz çeyrekte çizdiği ekonomik tablo Wall Street'de son dönemde konuşulan konuların başında geliyor. Hal böyle olunca ekonomi dünyasının kalbi Wall Street'in önemli analistleri de yatırımcılara yol göstermek için Apple'ın sonuçlarıyla ilgili tahminlerini açıklamaya devam ediyor.

Yakın zamanda  RBC Capital Markets'in Apple'ın son çeyrek gelir tahminini 23 milyar dolardan 24 milyara çıkardığını açıklamasından sonra JP Morgan cephesinden de yeni tahminler geldi. Mark Moskowitz'in yatırımcılara gönderdiği açıklamada mevcut kanalların yanı sıra gerek Verizon aracılığıyla gerekse de yeni satış kanalları aracılığıyla satışa sunulmasından dolayı iPhone satışlarının önceki tahminlerden daha güçlü olacağını belirterek 16.6 milyon adetlik önceki tahminini 18.4 milyona yükseltti.

Bunun yanı sıra Moskowitz, Apple'ın çeyrek gelir tahminini 23.83 milyar dolardan 24.42 milyar dolara, hisse başına kar tahminini ise 5,21 dolardan 5,31 dolara yükseltti.


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napolyon94 8 yıl
iyice azdı bu şirket
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fortress34 8 yıl
Öhh 18.4 milyon mu?
Bu kadarını beklemiyordum..
Artık mutlu azınlık değiliz diye de gereksiz bir espri yapayım..
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Centauri 8 yıl
2011 yilinin ikinci ceyrek sonuclari denmis, yani nisan-haziran arasi, dolayisiyla yil sonunda olacaklarla revizyona gidilmesi gibi birsey soz konusu degil.
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KalemKolik 8 yıl
Evet yıl sonu nokia iyice hareketlenip iyice dibe vuracak bendece yıl sonu bütün firmalar daha fazla telefon satacağını göz önüne almalı.
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mehmednaim 8 yıl

ScAnMaN

Evet yıl sonu nokia iyice hareketlenip iyice dibe vuracak bendece yıl sonu bütün firmalar daha fazla telefon satacağını göz önüne almalı.


Aksine, yıl sonundan önce yapabileceği en dibi yapar Nokia ve sonrasında eksiklerinin de giderilmiş hali ile WP7 işletim sistemli üst sınıf telefonları piyasaya sürerek tekrar çıkışa geçeceğini düşünüyorum. Hiçbir zaman eski Nokia olamayacağı aşikar, sonuçta gelişen ve değişen şartlara çok geç tepki verdiler ama sonuçta ellerinde olan bir birikim var bunu doğru kullanabildikleri sürece toparlanacaklardır.
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mehmednaim 8 yıl
Bu tahminlerde değişiklikler olabilir, yıl sonuna doğru Nokia biraz daha hareketlenecektir ve herkesin tahminlerinde yeni revizyonlara gitmesi gerebilir.
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