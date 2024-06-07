Apple, iOS 18 ile nostalji yaşatacak: iPhone'ların efsane duvar kağıtları geri geliyor

iOS 18 ve macOS 15, retro duvar kağıtları sunacak
Bloomberg, iOS 18 ve macOS 15'in eski tarz simgelere, sloganlara ve sanatsal çalışmalara geri döndüren yeni duvar kağıdı paketiyle geleceğini söylüyor.
iPhone kullanıcıları, eski tasarımları anımsatan duvar kağıdı seçenekleriyle nostalji yaşayacak. Yeni duvar kağıtlarının orijinal iPhone arka planlarının stilini yansıtacak şekilde ayarlandığı söyleniyor.
Bu duvar kağıtlarının nasıl görüneceğini öğrenmek için önümüzdeki hafta resmî iOS 18 ve macOS 15 duyurularını beklememiz gerekecek. Söylentiler, Apple'ın önceki yıllarda yaptığı değişikliklerle örtüşüyor ve iPhone ve iPad'in ilk nesillerinden hayranların en sevdiği duvar kağıtlarını geri getirecek. Örneğin; iOS 16, ilk iPhone'daki palyaço balığı duvar kağıdını geri getirdi. iPadOS 17, ilk iPad'in orijinal duvar kağıdını geri getirdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.