Apple, iOS 18 ile nostalji yaşatacak: iPhone'ların efsane duvar kağıtları geri geliyor

Tam Boyutta Gör Apple, her iOS ve macOS sürümünde birkaç yeni duvar kağıdı ekliyor ancak çoğu kullanıcı için eski duvar kağıtlarının yeri ayrı. Apple’ın ikonik duvar kağıtlarını özlüyorsanız, WWDC 2024 etkinliğinde sizin için bir sürpriz var; Retro iPhone ve Mac duvar kağıtları geri dönüyor.

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iOS 18 ve macOS 15, retro duvar kağıtları sunacak

Bloomberg, iOS 18 ve macOS 15'in eski tarz simgelere, sloganlara ve sanatsal çalışmalara geri döndüren yeni duvar kağıdı paketiyle geleceğini söylüyor.

iPhone kullanıcıları, eski tasarımları anımsatan duvar kağıdı seçenekleriyle nostalji yaşayacak. Yeni duvar kağıtlarının orijinal iPhone arka planlarının stilini yansıtacak şekilde ayarlandığı söyleniyor.

Bu duvar kağıtlarının nasıl görüneceğini öğrenmek için önümüzdeki hafta resmî iOS 18 ve macOS 15 duyurularını beklememiz gerekecek. Söylentiler, Apple'ın önceki yıllarda yaptığı değişikliklerle örtüşüyor ve iPhone ve iPad'in ilk nesillerinden hayranların en sevdiği duvar kağıtlarını geri getirecek. Örneğin; iOS 16, ilk iPhone'daki palyaço balığı duvar kağıdını geri getirdi. iPadOS 17, ilk iPad'in orijinal duvar kağıdını geri getirdi.

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iOS 18 ile iPhone'lara nostalji yaşatacak duvar kağıtları geliyor