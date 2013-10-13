Jabil Circuit, 2.büyük müşterisi olan BlackBerry ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor

2007'deki iPhone devrimiyle birlikte değişen pazar şartlarına ayak uydurmakta geç kalan ve bugünlerde geleceği merak konusu olan BlackBerry'ye bir darbe de yıllardır iş ortağı olan elektronik firması Jabil Circuit'den geliyor.

Analistlerle yapılan özel toplantıda BlackBerry ile olan iş ortaklığıyla ilgili açıklamalarda bulunan firmanın icra kurulu başkanı Mark Mondello, BlackBerry ile yollarını ayırmaya sebep olacak şartların oluştuğunu ve bu seçeneğin masalarında bulunduğunu söyledi. Mondello, her çeyrek durumu daha da kötüleşen BlackBerry'nin kötü performansının kendilerini ve yatırımcılarını olumsuz etkilediğini sözlerine ekledi.

33 ülkede, elektronik imalat hizmetleri konusunda faaliyet gösteren Jabil Circuit, Foxconn'dan sonra bu alanda faaliyet gösteren en güçlü firmaların başında gelirken; eski ismiyle Research In Motion, yeni ismiyle ise BlackBerry, Jabil Circuit'in Apple'dan sonraki en büyük 2.müşterisi durumunda.