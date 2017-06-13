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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jaguar Land Rover, Lyft ile otonom filo oluşturacak

ABD’nin önde gelen yolculuk paylaşım uygulaması Lyft, son yatırım turunda Jaguar Land Rover'dan hem 25 milyon dolarlık bir yatırım hem de otonom araç filosu için otomobil tedariki sözü aldı.
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Jaguar Land Rover, Lyft ile otonom filo oluşturacak
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ABD’nin önde gelen yolculuk paylaşım uygulaması olan ve Uber’in en büyük rakibi olarak değerlendirilen Lyft, bir süredir General Motors ile otonom araç filosu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Binlerce adet Bolt EV model otomobili otonom hale getirerek dev bir otonom araç filosu oluşturmak isteyen şirket, üst seviye otonom araç filosu için de Jaguar Land Rover’dan destek alacak. 600 milyon dolar elde ettiği son finansman turunda Jaguar’dan da 25 milyon dolarlık yatırım alan şirket, bununla birlikte araç takviyesi de alacak.

25 milyon dolarlık yatırım aslında Jaguar’ın mobil servisler noktasında destek aldığı yan kuruluşu olan InMotion tarafından gelirken Jaguar’ın temin edeceği otomobillerin otonom hale getirilmesi ve otonom araçlarda mobil hizmetlerin nasıl kullanılacağına dair çalışmalar yapılması InMotion için bu yatırımın en önemli artısı olacak. Jaguar’dan hangi model otomobillerin temin edileceği henüz bilinmiyor ancak Lyft’in otonom araçları yolculuk paylaşım işinde de test etmesi UberBlack gibi üst seviye yolculuk imkanı sunmasını sağlayabilir.

Uber'de İşler Yolunda Gitmiyor 

Son zamanlarda yaptığı başarılı ortaklıklar ile otonom araç yarışında Lyft, otonom araç yarışında Waymo ve Uber’i yakından takip ediyor. Uber’de ise rakibi Lyft’in aksine işler pek yolunda gitmiyor gibi görünüyor. Waymo ile olan dava, taciz davası ve yasadışı yazılım kullanma soruşturmalarıyla uğraşan Uber’de, geçtiğimiz hafta ortaya atılan iddialara göre CEO Travis Kalanick’in yerine yeni bir isim getirilebilir ve yönetim kadrosunda köklü bir değişikliğe gidilebilir. 


https://www.engadget.com/2017/06/12/lyft-teams-up-with-jaguar-to-test-autonomous-cars/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Astforum 1 yıl
Yolcu paylaşımı çok sakat iş.
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odeon99 1 yıl
Jaguar son demlerini alıyor
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