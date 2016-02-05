Jaguar ve Bosch’dan sürücüsüz otomobillere ilginç bir yaklaşım





Jaguar Land Rover (JLR), İngiltere yollarında sürücüsüz otomobil testlerine başladı. Bosch sensörler ile donatılan otomobiller, şuan için şoförlerin sürüş dinamiklerini kayıt altına alıyor. Amaç ise robot tarafından idare edilen mekanik sürüş tecrübesi yerine daha insansı sürüş karakteristiği ortaya koymak. Bu fikir kulağa ne kadar hoş geliyor orası ise biraz tartışmalı.

Projenin başlangıç aşamasında yer alan isim otomobil dünyasına katkıları ile bildiğimiz Bosch. Bosch’a ait birçok sensör ile donatılan Land Rover’lar İngiltere yollarında dolaşıyor ve direksiyon başında ki şoförlerin belirli durumlarda verdiği tepkileri kayıt altına alıyor. Acil durumlar karşısında veya dolambaçlı yollarda şoförlerin verdiği tepkiler incelenerek, ilerleyen dönemlerde otonom otomobillerin sürüş dinamikleri şoförlerinkine benzetilmeye çalışılacak.





JLR Araştırma ve Teknoloji Bölüm Yöneticisi Dr. Wolfgang Epple, birçok kişi için otonom veya yarı otonom otomobillerin şoförler gibi tepki vermesi durumunda daha yüksek kabul seviyesi elde edileceğini belirtti.

Şoförlerin olumlu sürüş davranışlarının anlaşılması ve çözümlenmesi sayesinde gelecek nesil otonom Jaguar ve Land Rover’ların mekanik bir sürüş deneyimi yerine daha akıcı ve güvenli sürüş dinamikleri sağlayacağı ifade ediliyor. Elde edilen veriler ayrıca sigorta şirketleri ile paylaşılacak ve bu sayede otonom otomobiller için ilk kasko ve sigorta poliçelerinin oluşturulmasına katkıda bulunulacak.

Jaguar’ın sürücüsüz arabalarını ne zaman tanıtacağına ilişkin net bir bilgi yok. İnsansı kullanım yaklaşımının, araba satın almayı düşünenlerin otonom araçlara ilişkin algısına olumlu bir etki sağlayacağı düşünülüyor. İnsan şoförlerden daha güvenli olarak ifade edilen sürücüsüz otomobiller için “İnsan tarafından kullanılıyormuş gibi giden” kavramının kullanılması kulağa pek de hoş gelmiyor gibi duruyor.





http://www.carbuzz.com/news/2016/2/4/Jaguar-s-Idea-For-Self-Driving-Cars-Is-Hilarious-7731793/