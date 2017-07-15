Jaguar, yeni SUV modelini Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek tanıttı (VİDEO)

2015 yılında F-PACE ile SUV pazarına giriş yapan İngiliz otomobil şirketi Jaguar, gerçekleştirilen yeni bir etkinlikle beraber ikinci SUV modeli E-PACE'i de resmen tanıttı. Ancak şirket öyle bir tanıtıma imza attı ki lansman sırasında bir dünya rekoru kırıldı.



Jaguar'ın anlaştığı İngiliz akrobatik sürücü Terry Grant, sürücü koltuğuna oturduğu bir E-PACE aracıyla beraber havada kendi ekseni etrafında 270 derece dönerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Jaguar ve Terry Grant ikilisi, James Bond tarzı aksiyon filmlerinde görmeye alıştığımız bu riskli hareketle, bir üretim aracı kullanarak aynı hareketi en uzak mesafede gerçekleştirme rekorunu kırdı. E-PACE'in havalandığı ve iniş yaptığı yerler arasındaki mesafe 15.3 metreydi.



Jaguar'ın BMW X1 ve Audi Q3 gibi modellere rakip olarak tanıttığı kompakt crossover segmentindeki E-PACE, "2017 Dünya Yılın Otomobili" ödülünü kazanan F-PACE'in kardeşi niteliğinde olacak. Jaguar'ın, F-PACE'de yakaladığı başarının bir benzerini beklediği E-PACE, 28.500 Pound'luk fiyat etiketiyle 2018'in ilk çeyreğinde piyasaya sunulacak. Araç aynı tarihte Türkiye'de de satışta olacak.

Jaguar'ın BMW X1 ve Audi Q3 gibi modellere rakip olarak tanıttığı kompakt crossover segmentindeki E-PACE, "2017 Dünya Yılın Otomobili" ödülünü kazanan F-PACE'in kardeşi niteliğinde olacak. Jaguar'ın, F-PACE'de yakaladığı başarının bir benzerini beklediği E-PACE, 28.500 Pound'luk fiyat etiketiyle 2018'in ilk çeyreğinde piyasaya sunulacak. Araç aynı tarihte Türkiye'de de satışta olacak.

Jaguar ünlü modeli F-PACE'i de 2015 yılında yine başka bir dünya rekoru kırarak tanıtmıştı. Bakalım şirket bu dünya rekoru kırma geleneğini sürdürecek mi.



F-PACE'in rekor videosu:

https://www.thesun.co.uk/motors/4010781/new-jaguar-e-pace-breaks-guinness-world-record-in-daredevil-barrel-roll-at-londons-excel-as-suv-makes-world-debut/