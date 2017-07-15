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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jaguar, yeni SUV modelini Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek tanıttı (VİDEO)

2015 yılında tanıtılan F-PACE ile SUV pazarında çok iyi işler yapan Jaguar, F-PACE'in küçük kardeşi niteliğindeki kompakt crossover modeli E-PACE'i ilginç bir dünya rekoru kırarak tanıttı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
11,3b
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14
Otomobil Teknolojileri
Hasan Aygünoğlu
Editör
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2015 yılında F-PACE ile SUV pazarına giriş yapan İngiliz otomobil şirketi Jaguar, gerçekleştirilen yeni bir etkinlikle beraber ikinci SUV modeli E-PACE'i de resmen tanıttı. Ancak şirket öyle bir tanıtıma imza attı ki lansman sırasında bir dünya rekoru kırıldı.

Jaguar'ın anlaştığı İngiliz akrobatik sürücü Terry Grant, sürücü koltuğuna oturduğu bir E-PACE aracıyla beraber havada kendi ekseni etrafında 270 derece dönerek Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Jaguar ve Terry Grant ikilisi, James Bond tarzı aksiyon filmlerinde görmeye alıştığımız bu riskli hareketle, bir üretim aracı kullanarak aynı hareketi en uzak mesafede gerçekleştirme rekorunu kırdı. E-PACE'in havalandığı ve iniş yaptığı yerler arasındaki mesafe 15.3 metreydi.

Jaguar'ın BMW X1 ve Audi Q3 gibi modellere rakip olarak tanıttığı kompakt crossover segmentindeki E-PACE, "2017 Dünya Yılın Otomobili" ödülünü kazanan F-PACE'in kardeşi niteliğinde olacak. Jaguar'ın, F-PACE'de yakaladığı başarının bir benzerini beklediği E-PACE, 28.500 Pound'luk fiyat etiketiyle 2018'in ilk çeyreğinde piyasaya sunulacak. Araç aynı tarihte Türkiye'de de satışta olacak.
 
Jaguar ünlü modeli F-PACE'i de 2015 yılında yine başka bir dünya rekoru kırarak tanıtmıştı. Bakalım şirket bu dünya rekoru kırma geleneğini sürdürecek mi.

F-PACE'in rekor videosu: 
  

https://www.thesun.co.uk/motors/4010781/new-jaguar-e-pace-breaks-guinness-world-record-in-daredevil-barrel-roll-at-londons-excel-as-suv-makes-world-debut/ Yorum Yaz
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axesis 2 yıl en beğenilen
iyiki böyle videolar var . yoksa insan kendini sorgular . neden 1400 tl ye 1 ay çalışıyorum ve nedne hiçbirzaöam bunu alamıcam diye . izliyon beyin rahatlıyor
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alemburda34 2 yıl
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histogram 2 yıl
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Arabanın farımı söndü banamı öyle geliyor ? =)
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ozkank 2 yıl
Bond... James Bond... youtube.com/...
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tufanumur12 2 yıl
JAGUAR dan şanına yakışır bir dönüş olmuş bence
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Portraitclub 2 yıl
Tamam çok etkilendim hemen almaya gidiyorum 60 ay taksit ile
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sniper23 2 yıl
28.500 Pound epey ucuzmuş ama bisiklet ezer
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edi_büdü 2 yıl
ilk video nun sonunda hasar durumu ne acaba ? rot rot başı ... salıncaklar .
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shaq t 2 yıl
Yakında çıkacak I-PACE elektrikli model piyasaya sürülünce ne yapacaklar merak ediyorum, malum devir muhabbeti yok gaza basınca maksimum kuvvet.
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Amd64x2 2 yıl
Geçen bir arkadaş audi a8 haberine yazmıştı gülmüştüm, biz magnum şifrelerini yollamaya devam edelim.
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_EsmeR 2 yıl
28.500 paund kulağa ne güzel geliyor be
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61 TRABZON 61 2 yıl
Çok şirin lan. Camurluklarini minciklayasim geldi valla.
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