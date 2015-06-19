Jaguar'dan NASA teknolojisine dayanan güvenlik sistemi!

İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisi Jaguar, Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın kullandığına benzer bir sistemi otomobillerinin güvenlik sürecine dahil etmeye hazırlanıyor.

Bildiğiniz gibi özellikle uzun yollarda yorgunluk ya da benzeri nedenlerle konsantrasyon kayıpları yaşanabiliyor ve bu da birçok ölümcül kazaya neden olabiliyor. Jaguar'ın yeni sistemi ise bu sorunu ortadan kaldırarak sürücülerin konsantrasyonunu ölçmeye dayanıyor.

Süreci beyin dalgalarını ölçerek yerine getiren Jaguar, bu noktada alışılmışın dışına çıkıyor ve beyin dalgalarını ölçen başlıklar yerine Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın da kullandığı bir ölçüm teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji beyin dalgalarını direkt olarak bünyesine sensörler yerleştirilmiş direksiyon simidi üzerinden ölçüyor ve yazılım temelli filtrelemelerle sürücünün konsantrasyon durumunu belirliyor. Bu da otomobilin sürücüyü uyarması, gerekli konumlarda kontrolü eline alması yani olası birçok kazanın önlenmesi anlamına geliyor.

Jaguar güvenlik noktasında burada durmuyor ve "sağlık koltuğu" adı verilen bir teknoloji üzerinde daha çalışıyor. Yine güvenlik amaçlı hazırlanan bu teknoloji, sürücünün nabız ile nefes verilerini direkt olarak koltuk üzerinden ölçüyor ve bu da genel sağlık ile stres seviyesinin belirlenmesine imkan tanıyor. Geliştirilen dokunmatik ekran sürücünün gözünü yoldan daha az ayırması için basılacak butonları tahmin ederken, dokunsal pedal teknolojisi ise yine sürücüden elde edilen bilgilere göre kazalara karşı titreşim temelli bildirim verebiliyor.

Birçok diğer otomobil firması gibi Jaguar'ın çalışmaları da kağıt üzerinde oldukça güzel görünüyor. Ancak hedeflenen güvenlik seviyesine ulaşılabilmesi için bu teknolojilerin tüm otomobil firmaları tarafından tercih edilmesi ve düşük fiyatlı otomobiller içerisinde de kendisine yer bulması gerekiyor.

http://newsroom.jaguarlandrover.com/en-in/jaguar/news/2015/06/jlr_road_safety_ressearch_brain_wave_monitoring_170615/