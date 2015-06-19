Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jaguar'dan NASA teknolojisine dayanan güvenlik sistemi!

3 yıl
4,2b
1
12
Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Jaguar'dan NASA teknolojisine dayanan güvenlik sistemi!
 
İngiltere merkezli lüks otomobil üreticisi Jaguar, Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın kullandığına benzer bir sistemi otomobillerinin güvenlik sürecine dahil etmeye hazırlanıyor.
Bildiğiniz gibi özellikle uzun yollarda yorgunluk ya da benzeri nedenlerle konsantrasyon kayıpları yaşanabiliyor ve bu da birçok ölümcül kazaya neden olabiliyor. Jaguar'ın yeni sistemi ise bu sorunu ortadan kaldırarak sürücülerin konsantrasyonunu ölçmeye dayanıyor. 
Süreci beyin dalgalarını ölçerek yerine getiren Jaguar, bu noktada alışılmışın dışına çıkıyor ve beyin dalgalarını ölçen başlıklar yerine Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın da kullandığı bir ölçüm teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji beyin dalgalarını direkt olarak bünyesine sensörler yerleştirilmiş direksiyon simidi üzerinden ölçüyor ve yazılım temelli filtrelemelerle sürücünün konsantrasyon durumunu belirliyor. Bu da otomobilin sürücüyü uyarması, gerekli konumlarda kontrolü eline alması yani olası birçok kazanın önlenmesi anlamına geliyor.
Jaguar güvenlik noktasında burada durmuyor ve "sağlık koltuğu" adı verilen bir teknoloji üzerinde daha çalışıyor. Yine güvenlik amaçlı hazırlanan bu teknoloji, sürücünün nabız ile nefes verilerini direkt olarak koltuk üzerinden ölçüyor ve bu da genel sağlık ile stres seviyesinin belirlenmesine imkan tanıyor. Geliştirilen dokunmatik ekran sürücünün gözünü yoldan daha az ayırması için basılacak butonları tahmin ederken, dokunsal pedal teknolojisi ise yine sürücüden elde edilen bilgilere göre kazalara karşı titreşim temelli bildirim verebiliyor.
Birçok diğer otomobil firması gibi Jaguar'ın çalışmaları da kağıt üzerinde oldukça güzel görünüyor. Ancak hedeflenen güvenlik seviyesine ulaşılabilmesi için bu teknolojilerin tüm otomobil firmaları tarafından tercih edilmesi ve düşük fiyatlı otomobiller içerisinde de kendisine yer bulması gerekiyor.

http://newsroom.jaguarlandrover.com/en-in/jaguar/news/2015/06/jlr_road_safety_ressearch_brain_wave_monitoring_170615/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sadri.abi 3 yıl
Jaguar , 1.6 dizel otomatik getirmedikten Sonra tutmaz .





Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
usb 3 yıl
Ramazan'da iftara yakın Büyükşehir de araba kullananları gördükten sonra değil Nasa , Mars'lıların ürettiği araba vız gelir .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BLACK PRINCE 3 yıl
Tüketici toplum işte kendini gösteriyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BLACK PRINCE 3 yıl
Onlar yapar biz anca bakarız...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 3 yıl BLACK PRINCE
BLACK PRINCE
Onlar yapar biz anca bakarız...

Fakir misin kardeş gelince al.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DennisLars 3 yıl
20 sene sonra Vw opsiyon listesine yeni bir opsiyon eklenecek

Sürüș Takip Sistemi


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DHKinqDH 3 yıl
Bakalım daha neler geliştirecekler.

Sabırsızlıkla bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ProduceR. 3 yıl
Çok güzelde kaç asır sonra elimize böyle teknolojili araçlar ulaşır acaba...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozgur_gs_91 3 yıl
Bize gelene kadar uzaya çıkmış oluruz.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Surfer Rosa 3 yıl ozgur_gs_91
ozgur_gs_91

Bize gelene kadar uzaya çıkmış oluruz.

Çıkar-lar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atayum 3 yıl
Güzel güzel.

Çok güzel gelişmeler bunlar. Otonom sürüş özelliği ile pekiştirildiğinde mükemmel seviyede sürüş konforu ve güvenliği ortaya çıkacaktır.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4247 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, teknoloji ve
4 etiket daha jaguar Güvenlik nasa bilim
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl 2si1 "Sahurluk" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl AMD'nin yeni süper ekran kartı: Fury X hakkında merak edilen her şey! 3 yıl ASUS AMD R9 380 Strix ekran kartı video inceleme "AMD'den Fiyat / Performans atağı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim