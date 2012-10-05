Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japan Display, 5.0 inç büyüklüğündeki 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip panellerinin seri üretimine bu ay başlıyor

6 yıl
3,7b
1
44
Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tam Boyutta Gör

Sony, Toshiba ve Hitachi'nin küçük ve orta büyüklükteki LCD panel üretimi için bir araya gelerek geçtiğimiz Nisan ayında oluşturduğu Japan Display, 5.0 inç büyüklüğündeki Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlüklü TFT-LCD akıllı telefon ekranının seri üretimine önümüzdeki günlerde başlayacağını resmen açıkladı. Full HD çözünürlüklü ilk akıllı telefon paneli, Mayıs'ta LG Display tarafından duyurulmuş ve birkaç hafta önce yayınladığı basın duyurusuyla Sharp, seri üretime başladığını bildiren ilk firma olmuştu.
Japon hükümeti ve 19 büyük kurumun birleşimiyle oluşturulan INCJ, Japan Display'in %70'lik payını elinde bulunduruyor. "Açık yenilikçilik" adını verdiği felsefeyle Japon kuruluşlarının endüstrideki rekabet gücünü arttırmayı amaç edinen oluşum, %10'ar paya sahip Sony, Toshiba ve Hitachi'ye gerekli yatırım desteğini sağlayarak küçük ve orta boyutlardaki panellerin üretimine önderlik etmeyi planlıyor. Sektörün en büyük LCD üreticisi olarak gösterilen Japan Display'in faaliyetlerine 2012 sonbaharında başlayacağı belirtilmişti. Beklendiği gibi endüstri liderliğini ilan etmek isteyen firma, 5.0 inçlik Full HD ekranının üretimine başlayacağını müjdeledi. 
İnç başına 443 pikselle HD (1280x720) çözünürlük standardından 2.3 kat daha fazla bilgiyi görüntüleyebilen geniş izleme açısına sahip panelin NTSC standardı baz alındığında %71 oranını ulaşan bir renk yelpazesi görüntülediği, 500cd/m2 parlaklık ve yüksek kontrast oranı sunduğu bildiriliyor. 1.4mm kalınlığında geliştirilen ve sadece 1.2mm'lik bir çerçeveye sahip olan transmisif IPS LCD, ilerleyen aylarda 5 inç üstü segmentine mensup oldukça kompakt çözümlerin üretilebilmesini mümkün kılacak. Japan Display'in Apple iPhone 5'te yer alan 1.5mm'lik ve %70 NTSC oranı elde eden IPS panelin üretiminde kullanılan hücre içi dokunmatik panel tekniğini kendi geliştirdiği çekirdek teknolojilerle çok daha ince bir yapıya büründürmeyi başarmış.
Yüksek çözünürlük için LTPS (düşük sıcaklıklı poli-silikon) ve geniş izleme açısı için IPS (düzlem içi geçiş) teknolojileriyle birlikte daha ince bir arkadan aydınlatma ünitesi kullanan Japan Display, kurucularının sahip olduğu sektör tecrübesi ve patentli üretim teknikleriyle piyasadaki en başarılı IPS LCD çözümlerinden birine imza atmış. İlk görüntüsüne aşağıdan ulaşabileceğiniz 5.0 inçlik Full HD panel, 31 Ekim - 2 Kasım günlerinde Japonya'nın Yokohama şehrinde organize edilecek FPD International 2012 etkinliğinde JDI tarafından sergilenecek. Fuarda 2013'te piyasaya sürülecek üst düzey akıllı telefonlarda kullanılması beklenen 1920x1080 piksellik ekran teknolojileri hakkında daha fazla detay gün yüzüne çıkacak.
Japan Display, 5.0 inç büyüklüğündeki 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip panellerinin seri üretimine bu ay başlıyor
Tam Boyutta Gör

http://www.j-display.com/english/news/2012/20121004.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Bilal Akgündüz 6 yıl en beğenilen
mkt
İyi hoşta şarjı ne yapcaz?

Full HD'ye hızlı geçiş tüketiciyi etkileyebilir bazı konularda. Gerçi 3,300mAh'lik bir pil ile Full HD çözünürlüklü ekranı bir gün idare etmek mümkün gibi geliyor bana. Grafik yürütme olayı da pek sorun olmaz çünkü Full HD tablet hatta retina ekranlı iPad'ler bile mevcut nesil GPU'larla ortalama bir kullanım sağlıyor. Yeni nesil Imagination Technologies, Qualcomm ve ARM grafik işlemcileri oldukça iddialılar. Mevcut PowerVR'lar bile retina çözünürlüğe yeterken Rogue kod adlı seri ile ARM Mali-T658 gibi çözümlerin nasıl bir sıçrama gerçekleştirebileceğini siz düşünün.
mktİyi hoşta şarjı ne yapcaz?Full HD'ye hızlı geçiş tüketiciyi etkileyebilir bazı konularda. Gerçi 3,300mAh'lik bir pil ile Full HD çöz...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mindtrap 6 yıl
Benim ilgimi üretilen ekran çekmedi Japon hükümetinin 19 büyük firmayı bir araya getirip Japon ulusunun çıkarları için arge ve üretim yaptırması, firmaların hepsinin bunu kabul etmesi çekti
Yıllardır bu ülkeden ekmek yiyen holdingleri Türk hükümetide bir araya getirsede bir şeyler ürettirse vergi avantajı sağlasa, gerekirse ortak olsa başımızı dik tutabileceğimiz bir ürün ürettirse ama nerde tüketmeye mahkumuz,en zekilerimizi yurtdışına kaçırıyor başka devletleri zengin ediyorlar,kimsede ağa neden böyle yapıyorsunuz demiyor çok yazık
Benim ilgimi üretilen ekran çekmedi Japon hükümetinin 19 büyük firmayı bir araya getirip Japon ulusunun çıkarları için arge ve üretim yaptırması, firmaların hep...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kimi_raikonen 6 yıl
japonlar ekran sektörüne ağırlığını koymaya başlıyor artık :D son yılarda koreliler biraz ondeydi sanki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zuko 6 yıl
Şu tarih sistemini değiştirsiniz keşke. İlk yorum tarihine bakıyorum; 10.06.2012 yazıyor. Oo, kaç aylık haber diyorum. Halbuki 6 Ekim 2012 imiş yorum tarihi. Türkiye'nin tarih sistemini kullansanız keşke.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bahner 6 yıl
FromZeroToHero
Bu arada, Bilal beyin yazıları kendisini okutuyor, gayet akıcı. teşekkürler gerçekten.

Bilal Akgündüz'ün yaptığı haberleri bende beğeni ile takip ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FromZeroToHero 6 yıl
Yalnız adamlar ne güzel bir araya gelip çalışabiliyorlar. Bu gibi büyük firmaların "kibir abidesi" olmadan milli düşüncelerle bişeyler ortaya çıkarması gerçekten çok imrendirici bir çalışma.
Bu arada, Bilal bey'in yazıları kendisini okutuyor, gayet akıcı. teşekkürler gerçekten.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 6 yıl
cep telefonu için değildir umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paul Klee 6 yıl
adamlar çalışıyor beyler
işbirliğinin önemi :P
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dangerousx 6 yıl
Hepimiz Ölücez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mindtrap 6 yıl
Benim ilgimi üretilen ekran çekmedi Japon hükümetinin 19 büyük firmayı bir araya getirip Japon ulusunun çıkarları için arge ve üretim yaptırması, firmaların hepsinin bunu kabul etmesi çekti
Yıllardır bu ülkeden ekmek yiyen holdingleri Türk hükümetide bir araya getirsede bir şeyler ürettirse vergi avantajı sağlasa, gerekirse ortak olsa başımızı dik tutabileceğimiz bir ürün ürettirse ama nerde tüketmeye mahkumuz,en zekilerimizi yurtdışına kaçırıyor başka devletleri zengin ediyorlar,kimsede ağa neden böyle yapıyorsunuz demiyor çok yazık
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
işte bunda resim açtığınızda aynaya bakıyormuşsunuz gibi net bir görüntü alırsınız.. muhteşem bir olay... umarım en kısa sürede birçok cihazda yer alır... özellikle galaxy note 3te bu ekranın kullanılması güzel olurdu.. ama samsung abi mecbur kalmadıkça japon malı kullanmayı gururuna yediremez... :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 6 yıl
Kerem1905
mokinto
magicreateknolojinin ilerlemesi güzel birşey ama 3,5 ekran bana yetiyor.
Bence birkaç gün kullanırsanız farklı düşünebilirsiniz. Sonuçta her şey ekran odaklı olmaya başladı.
Bugün 4 inç ekran üzerine ben de sıcak bakmıyorum. Tabi ki daha güzel gözüküyor ama belli bir noktadan sonra özellikle elleri küçük olanlar için kullanışsız oluyor. Ekran sadece telefon boyutu aynı kaldığı müddetçe büyümeli.

Adam gibi verimli bir kasa tasarlayamadılar gitti. Alttan üstten sağdan soldan ne kadar gereksiz boşluklar var, bunları bir kaldırsalar iphone 4s boyunda(mesela) 5.5" telefonlar çıkacak piyasaya...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Puzzles 6 yıl
Şık olmuş. Yeni telefonların ebatı gittikçe büyüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 6 yıl
Telefonda 5.3" den aşağısını istemem, beni çok yoruyor, umarım 5.3" ler çoğalır.
ticaretimiz.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 6 yıl
bayraak
Abartı buluyorum aslında. Koskoca 42 TV lerde Full HD izlerken bide 5 de Full HD çok fazla kaçıyor. Hangi göz bunu anlayabilirki yani. İşlemci ve Grafik birimini çok kasar ayrıca bukadar yüksek çözünürlük. Bilgisayarları bile kasıyor Full HD de oyun oynamak

Hocam sana katılıyorum aslında, ama bu kadar çok pikselin donanım üreticilerini daha güçlü donanımlar geliştirmeye iteceğini, bu donanımların sadece ekran çizmede değil, her alanda daha performanslı olacağını düşündükçe sevinmiyor değilim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3707 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, ekran ve
8 etiket daha hitachi toshiba ips panel Japan Display jdi LCD sony
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 2si1: Bilgi dolu yeni nesil Teknoloji ve Oyun Programı video şov 05.10.2012 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim