Japan Display, 5.0 inç büyüklüğündeki 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip panellerinin seri üretimine bu ay başlıyor





Sony, Toshiba ve Hitachi'nin küçük ve orta büyüklükteki LCD panel üretimi için bir araya gelerek geçtiğimiz Nisan ayında oluşturduğu Japan Display, 5.0 inç büyüklüğündeki Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlüklü TFT-LCD akıllı telefon ekranının seri üretimine önümüzdeki günlerde başlayacağını resmen açıkladı. Full HD çözünürlüklü ilk akıllı telefon paneli, Mayıs'ta LG Display tarafından duyurulmuş ve birkaç hafta önce yayınladığı basın duyurusuyla Sharp, seri üretime başladığını bildiren ilk firma olmuştu.

Japon hükümeti ve 19 büyük kurumun birleşimiyle oluşturulan INCJ, Japan Display'in %70'lik payını elinde bulunduruyor. "Açık yenilikçilik" adını verdiği felsefeyle Japon kuruluşlarının endüstrideki rekabet gücünü arttırmayı amaç edinen oluşum, %10'ar paya sahip Sony, Toshiba ve Hitachi'ye gerekli yatırım desteğini sağlayarak küçük ve orta boyutlardaki panellerin üretimine önderlik etmeyi planlıyor. Sektörün en büyük LCD üreticisi olarak gösterilen Japan Display'in faaliyetlerine 2012 sonbaharında başlayacağı belirtilmişti. Beklendiği gibi endüstri liderliğini ilan etmek isteyen firma, 5.0 inçlik Full HD ekranının üretimine başlayacağını müjdeledi.

İnç başına 443 pikselle HD (1280x720) çözünürlük standardından 2.3 kat daha fazla bilgiyi görüntüleyebilen geniş izleme açısına sahip panelin NTSC standardı baz alındığında %71 oranını ulaşan bir renk yelpazesi görüntülediği, 500cd/m2 parlaklık ve yüksek kontrast oranı sunduğu bildiriliyor. 1.4mm kalınlığında geliştirilen ve sadece 1.2mm'lik bir çerçeveye sahip olan transmisif IPS LCD, ilerleyen aylarda 5 inç üstü segmentine mensup oldukça kompakt çözümlerin üretilebilmesini mümkün kılacak. Japan Display'in Apple iPhone 5'te yer alan 1.5mm'lik ve %70 NTSC oranı elde eden IPS panelin üretiminde kullanılan hücre içi dokunmatik panel tekniğini kendi geliştirdiği çekirdek teknolojilerle çok daha ince bir yapıya büründürmeyi başarmış.

Yüksek çözünürlük için LTPS (düşük sıcaklıklı poli-silikon) ve geniş izleme açısı için IPS (düzlem içi geçiş) teknolojileriyle birlikte daha ince bir arkadan aydınlatma ünitesi kullanan Japan Display, kurucularının sahip olduğu sektör tecrübesi ve patentli üretim teknikleriyle piyasadaki en başarılı IPS LCD çözümlerinden birine imza atmış. İlk görüntüsüne aşağıdan ulaşabileceğiniz 5.0 inçlik Full HD panel, 31 Ekim - 2 Kasım günlerinde Japonya'nın Yokohama şehrinde organize edilecek FPD International 2012 etkinliğinde JDI tarafından sergilenecek. Fuarda 2013'te piyasaya sürülecek üst düzey akıllı telefonlarda kullanılması beklenen 1920x1080 piksellik ekran teknolojileri hakkında daha fazla detay gün yüzüne çıkacak.

http://www.j-display.com/english/news/2012/20121004.html