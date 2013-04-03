Japan Display, 5.2 inçlik Full HD çözünürlüklü bir OLED panel geliştirdiğini duyurdu

Haber Editörü
Sektördeki ilk yılını önceki gün dolduran Japan Display, Japon hükümetiyle birlikte ülkenin en önemli teknoloji devlerinden Sony, Hitachi ve Toshiba'nın küçük-orta ölçekli LCD üretim faaliyetlerini bir araya getirmesiyle oluşturulmuştu. LCD endüstrisinin yakın gelecekteki en büyük oyuncusu olmasına kesin gözüyle bakılan oluşum, hızlı bir başlangıç yaparak yoğun bir şekilde devam eden geliştirme çalışmaları sonucu 2012 yılı içerisinde çok sayıda prototipini gün yüzüne çıkarmış, bazı çözümlerin seri üretimine başlayarak ilk ürünlerinin dağıtımını gerçekleştirmişti. LCD ile birlikte yeni OLED teknolojileriyle alakalı araştırmalara da imza atan JDI, ilk OLED panelini Eylül 2012'de sergileyerek önemli bir aşama katettiğini ortaya koymuştu.
Firmanın ilk OLED örneği; 4.5 inçlik büyüklüğü ve 1280 x 720 piksellik çözünürlüğüyle 326ppi piksel yoğunluğu seviyesine ulaşabilmişti. 2012 sonunda başlayıp günümüzde etkisi artarak devam eden küçük boyutlu panellerde Full HD çözünürlük standardı modasına uymayı amaçlayan Japan Display, 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip 5.2 inçlik yeni bir OLED ekran geliştirdiğini açıkladı. Samsung'un ardından küçük ölçekli OLED panel sınıfında Full HD standardına ulaşan ikinci isim olmayı başaran uzak doğulu üretici, düşük sıcaklıklı polisilikon (LTPS) üretim tekniğiyle elde ettiği üründe önceki OLED örneğine eşlik eden benzer materyallere yer vermiş. Beyaz OLED ve renk filtreleri kullanılarak biçim kazanan ekran, yapısında barındırdığı beyaz renkli pikseller sayesinde %50'ye kadar enerji tasarrufu sağlayacak ve yüksek parlaklık değerlerine kolayca ulaşabilecek. Daha önce LCD'lere uygulanan ve Sony'nin WhiteMagic adını verdiği bu teknoloji, JDI markalı ürünlerde standart hale gelmiş durumda.
Yüksek hacimli üretimde yaşadığı sorunlara Japonya merkezli materyal ve ekipman üreticileriyle ilişkilerini geliştirerek çözüm getiren Japan Display, henüz OLED panel üretimine başlamış değil. Şirketin 2014 mali yılında hayata geçirmeyi planladığı OLED seri üretim faaliyetlerinde önceliği 4.3 inçlik HD birim oluşturacak. Orta seviye akıllı telefonlara uygulanacak bu çözümü 5.2 inçlik Full HD yeni prototipin üretime hazır final sürümü takip edecek. Söz konusu yatırım planları kesin olmamakla birlikte Japan Display tarafından Full HD OLED üretimine en erken iki yıl içerisinde başlanabileceği iddia ediliyor. Standart RGB altpiksel dizilimini beyaz görüntü birimleriyle birlikte Full HD çözünürlükte bir OLED panele işleyebilen tek firma konumundaki Japon ekran üreticisinin bu yıl OLED planlarıyla alakalı detaylı açıklamalarda bulunması bekleniyor.
http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20130402/274411/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Passive-matrix ve Active-matrix de LEDlerin işlem birimi. Yani hangi LED'e enerji gidip gitmeyeceğinin karar verilmesinin yöntemi. Passive-Matrix'te biraz daha fazla enerji gerektiği için dar alanlardaki yüksek çözünürlüklerde ve daha ince panel yapılması gerektiğinde Active-Matrix adresleme sistemi kullanılıyor. Bu da tıpkı TFT LCD panellerin kristallerini harekete geçiren bir elektrikli panel gibi. Örneğin 1280x720 lik bir panelde 1280 tane m, 720 tane n adresi kullanılıyor. Sol üstteki ilk pikselin yanması gerektiği zaman da m1 ve n1 adreslerine enerji gidiyor. Bu esnada diğer kalan bütün n ve m adresleme noktaları enerjisiz ve bağımsız oldukları için sadece kullanılan piksel kadar enerji gerekiyor. Harici bir aydınlatma olmadan her LED kendi rengini aydınlatmasıyla birlikte ürettiği için sürekli ve sabit bir aydınlatma tüketimi de yok. Bu yüzden bu paneller koyu renkleri görüntüledikçe normal bir LCD ya da TFT (bunlar da aslında kardeş) panelden %70'e kadar daha az enerji harcayabiliyor. Ancak renkler açıldıkça durum tam tersine dönüyor.
Peki Samsung'un kullandığı AMOLED'de diğerleri pırasa mı? Hayır, Samsung tıpkı Apple'ın retina patenti gibi isim haklarına sahip olabilmek için zaten herkesin kullandığı ama LED ya da OLED diye duyurduğu ekran tipine tam ismiyle hitap ediyor. Hepsi bu.
Renk tonu konusuna gelince; teoride OLED'in karşıtlık oranı LCDler'den çok daha yüksek olsa da aynı parlaklığa sahip bir LCD ile OLED arasındaki fark parlaklık arttıkça büyüyor. Örneğin, LCD ile OLED'in tam olarak aynı enerjiyi yaktıkları aynı parlaklığı bulalım, sonra bu parlaklıkları 2 katına çıkaralım; OLED'in bu parlaklıktaki enerji tüketimi 4 katına kadar çıkabiliyor. Neyseki yansıtma sorunları olmadıkları için düşük parlaklıklarda ve dar açılarda bile görülebiliyorlar. Bu yüzden ilk başlarda S3 ve Note 2 sahipleri ekran ışıklarının diğer marka cihazlardan daha az olduğunu söylüyorlardı. Ancak görünürlük direk gün ışığı altında bile etkilenmediği için bu, kullanıma hiç bir sorun teşkil etmiyordu. Bir de o tonlamayı her türlü panelde yapmak mümkün. Eski bilgisayar ekranlarımızda bile menüler var "parlaklığı, karşıtlığı, vs." arttırabileceğimiz.. Yine Samsung'un sunduğu ve diğerlerinin düşünemediği inceliklerden birisi. Böyle incelikler olunca Samsung sanki diğerlerinin yapamadığını yapmış gibi görünüyor ki -ne yazık ki- bir yerde de doğru.
Peki bu pentile olayı ne? Normalde her pikselin kendisini oluşturan 3 alt-pikseli var. Bunların renkleri mavi, kırmızı ve yeşil. Diğer bütün ara renkler ve beyaz bunların farklı -ya da aynı- miktarda yanmasından oluşuyor. Bu mantık LEDler'de de böyle, tüplü televizyonlarda da, plazmalarda da, LCD ekranlarda da. Peki pentile ne? En kaba tabirle beşgen dizilim demek. Her pikselin toplam 3 alt pikseli varsa 2 pikselin toplam 6 alt pikseli vardır. Samsung'un diziliminde herhangi iki pikseli aldığınızda 5 tane alt piksel çıkıyor. Bunu hem dikine hem de yatayda yaptığınızda aynı sonucu aldığınız için aslında bu 5'linin içinden 2 tanesi yarım yarım yandaki piksellerle paylaşılıyor. Yani aslında 2 yarım, 3 tam= 4 alt-piksel var. 2 alt-piksel kayıp. Bunun sebebi şu; LCD ekranlarda sınırsız kalibrasyon hakkınız var. Siyahla beyaz arasını isterseniz 1000 farklı "eşit" griye bölersiniz, isterseniz 1 milyon. Bu sizin ne kadar detaycı bir yönetici koyduğunuza kalmış. LEDler'de öyle değil. LEDler küçülseler bile gerilim olarak belirli bir eşiği geçene kadar ışıma yapmazlar. Bu yüzden hem beyazla siyah arasını "eşit" parçalara bölemezsiniz, siyaha yakın olan yerlerde daha az seçeneğiniz olur hem de LEDler'in belirli bir boyutun altına düşmeleri mantıksızdır.
Zaten diğer pikselli bütün yapıların aksine aralarında siyah boşluklar bulundurmak zorunda olmadıkları için daha az pikselle daha net görüntü almaları mümkündür ve gerçek tasarrufları, uzun ömürleri o zaman ortaya çıkar. Diğer bütün paneller gerektiğinde siyahı görüntülemek için piksellerin yanlarında (yaklaşık 1/4) boyutunda siyah aralıklar bulundururlar. 2 piksel sönükse göze aralarındaki siyah görünür. Bu durumda -tıpkı Galaxy S2'deki gibi- mantıklı olan daha az pikselle daha yüksek görüntü kalitesini elde etmeleridir.
Ancak burada karşımıza çıkan sorun da bütün renklerdeki LEDler'in aynı ömre sahip olmamasıdır. Kırmızı en uzun ömürlü olandır. Bu durumda üretici üretilen mimariye göre daha düşük ömürlü olan yeşili ya da maviyi (Galaxy S ve Note'daki gibi) çubuk gibi şekillerde yapabilir, bu durumda kırmızı ve yeşil alt-piksellerin sayısı tıpkı üreticinin söylediği çözünürlükte olurken mavi alt-piksellerin sayısı diğerlerinin yarısı kadardır. Bu durumda beyaz görüntülerde, resimlerde bir sorun ortaya çıkmazken 1-2 piksel kalınlığında bir yazı veya çizgi çizilmesi gerektiğinde mavi olan pikseller ya sağ ya da sol tarafa yardıma gideceği için çizginin yatay hali farklı dikey hali farklı kalınlıkta olacaktır. Galaxy S3'ün alt-piksel düzenlemesinde ise kısa ömürden nasibini alan LED mavi olan LED'dir.
Galaxy S4'te ise alt-piksel sayısı sadece yeşil renkte gerçek çözünürlüğü sağlarken diğer iki renkte gerçek çözünürlüğün ancak yarısı kadar alt-piksel mevcuttur. Bu alt-piksel dizilimini :O:o:O:o: şeklinde anlatabiliriz. Küçücük olan noktaların her 4 tanesi ya bir kırmızı ya da bir maviyi kare şeklinde çevreleyen yeşillerdir. Böylece Samsung, yeşil LEDler'i küçültüp, LED başına enerjiyi de makul miktara indirmiş ve ömürlerini diğer 2 renkle aşağı yukarı aynı seviyeye getirmiştir.
Çözünürlük "yoğunluğu" yeterince yükselince göz bu sorunu algılamayacaktır ancak bu defa da akıllara şu soru gelmektedir; çözünürlüğü zaten insan gözü sınırlarının üstünde olmasına rağmen neden sadece bir piksel uğruna ve de ekran kartını 2 kat fazla işlemle boğma pahasına arttırdın? Cevap: pazarlama için. Çünkü "en güzel paneli yaptık, bütün alt-pikselleri var ama sadece 720p" deselerdi bu devirde herkes eleştri oklarına tutardı Samsung'u. Onun yerine sadece -ama sadece- Yeşil rengin sayısını arttırıp diğer pikselleri aynı sayıda tuttular ve yeni bir 5'li dizilim ortaya çıkardılar. İnsan gözü için fark neredeyse imkansız. Ama ekran kartı için fark büyük. Gereksiz yere bütün hesapları 1920x1080 çözünürlükte yapacak ve de sora sadece yeşil renkler doğrudan ekrana uyarken diğer renkler için ikinci bir hesapla çözünürlüğü düşürecek ve görüntüyü öyle oluşturacak. Doğrudan 720p işlem yapsaydı bugün Galaxy S4 hem iPad 4'ten hem de iPhone 5'ten daha güçlü grafik verebilirdi.
Japan Display ne yapmış? Sadece beyaz vermek için 3 LED'in birden yanmasının gerektiği durumda enerji tasarrufu sağlamak için sadece beyaz renk üreten bir 4. LED eklemiş. Bu da çok yüksek "parlaklığın" gerektiği durumlarda bu 4. LED ve de yanındaki 3 silahşörler bir aradayken LCD parlaklığının bile büyük bir enerji tasarrufuyla birlikte tutturulabileceğini gösteriyor. Üstelik çözünürlük yoğunluğu düşük olsa bile görüntü netliği her renk için aynı ve de pentile ekrandan daha iyi olacaktır. Bir de silikon besleme kullandıklarını düşünürsek (Samsung tam geri-dönüşümlü organik madde kullanıyor diye biliyorum) tıpkı Nokia'nın OLED panelleri gibi çok daha uzun ömürlü olacaktır.
Yanlış anlamayın; Samsung'un tamamen geri dönüşümlü ve de en az enerjiyi tüketen çözümü bulması bence takdir edilecek bir şey. Hatta Galaxy S ekranı bile iyi bir kalibrasyonla gayet güzel, canlı renkler verebiliyor. Ancak dünyada 1 numara olan cihazlarında bile hala 3 kuruşun hesabının yaparak panel üretiyor olması ve sırf 1080p ismini kullanabilmek için hepi topu bir alt-pikseli arttırıp inceden yalan söylemesi, ekran kartlarına gereksiz yük bindirmesi aslında kullanıcıya gerçekte hakettiğinden daha azını veriyor olması demek. Zaten renklerindeki kalibrasyonunda da gerçekçiliği hedeflemediği ortada. Aksi takdirde ya cihazlar kutudan "doğal" ekran modunda çıkarlardı ya da Samsung doğrudan onları doğal olmaları için kalibre edip kullanıcıya bir seçenek sunmazdı.
Bu durumda Sony'nin de kullandığı Japan Display'in izlediği yol "en doğrusunu ve de en iyisini isteyenler" için daha doğru bir yol gibi görünüyor.
Fark birinin başında a.m var sadece