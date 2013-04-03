Japan Display, 5.2 inçlik Full HD çözünürlüklü bir OLED panel geliştirdiğini duyurdu





Sektördeki ilk yılını önceki gün dolduran Japan Display, Japon hükümetiyle birlikte ülkenin en önemli teknoloji devlerinden Sony, Hitachi ve Toshiba'nın küçük-orta ölçekli LCD üretim faaliyetlerini bir araya getirmesiyle oluşturulmuştu. LCD endüstrisinin yakın gelecekteki en büyük oyuncusu olmasına kesin gözüyle bakılan oluşum, hızlı bir başlangıç yaparak yoğun bir şekilde devam eden geliştirme çalışmaları sonucu 2012 yılı içerisinde çok sayıda prototipini gün yüzüne çıkarmış, bazı çözümlerin seri üretimine başlayarak ilk ürünlerinin dağıtımını gerçekleştirmişti. LCD ile birlikte yeni OLED teknolojileriyle alakalı araştırmalara da imza atan JDI, ilk OLED panelini Eylül 2012'de sergileyerek önemli bir aşama katettiğini ortaya koymuştu.

Firmanın ilk OLED örneği; 4.5 inçlik büyüklüğü ve 1280 x 720 piksellik çözünürlüğüyle 326ppi piksel yoğunluğu seviyesine ulaşabilmişti. 2012 sonunda başlayıp günümüzde etkisi artarak devam eden küçük boyutlu panellerde Full HD çözünürlük standardı modasına uymayı amaçlayan Japan Display, 1920 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip 5.2 inçlik yeni bir OLED ekran geliştirdiğini açıkladı. Samsung'un ardından küçük ölçekli OLED panel sınıfında Full HD standardına ulaşan ikinci isim olmayı başaran uzak doğulu üretici, düşük sıcaklıklı polisilikon (LTPS) üretim tekniğiyle elde ettiği üründe önceki OLED örneğine eşlik eden benzer materyallere yer vermiş. Beyaz OLED ve renk filtreleri kullanılarak biçim kazanan ekran, yapısında barındırdığı beyaz renkli pikseller sayesinde %50'ye kadar enerji tasarrufu sağlayacak ve yüksek parlaklık değerlerine kolayca ulaşabilecek. Daha önce LCD'lere uygulanan ve Sony'nin WhiteMagic adını verdiği bu teknoloji, JDI markalı ürünlerde standart hale gelmiş durumda.

Yüksek hacimli üretimde yaşadığı sorunlara Japonya merkezli materyal ve ekipman üreticileriyle ilişkilerini geliştirerek çözüm getiren Japan Display, henüz OLED panel üretimine başlamış değil. Şirketin 2014 mali yılında hayata geçirmeyi planladığı OLED seri üretim faaliyetlerinde önceliği 4.3 inçlik HD birim oluşturacak. Orta seviye akıllı telefonlara uygulanacak bu çözümü 5.2 inçlik Full HD yeni prototipin üretime hazır final sürümü takip edecek. Söz konusu yatırım planları kesin olmamakla birlikte Japan Display tarafından Full HD OLED üretimine en erken iki yıl içerisinde başlanabileceği iddia ediliyor. Standart RGB altpiksel dizilimini beyaz görüntü birimleriyle birlikte Full HD çözünürlükte bir OLED panele işleyebilen tek firma konumundaki Japon ekran üreticisinin bu yıl OLED planlarıyla alakalı detaylı açıklamalarda bulunması bekleniyor.

http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NEWS_EN/20130402/274411/