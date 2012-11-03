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Japan Display, koruyucu cama entegre edilmiş dokunmatik panellerini sergiledi

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Japan Display, koruyucu cama entegre edilmiş dokunmatik panellerini sergiledi
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Japonya'nın Yokohama şehrinde düzenlenen ve önceki gün sona eren Uluslararası FPD 2012 fuarının resmi sponsoru olan Japan Display, Sony, Toshiba ve Hitachi arasında oluşturulan oldukça yeni bir ortaklık olmasına karşın sektörü yepyeni teknolojilerle tanıştırmaya başladı bile. Halihazırda Full HD akıllı telefon ekranının seri üretimini sürdüren firmanın çok daha etkileyici çözümleri bu etkinlikte resmen sergilendi.
5 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080) çözünürlüklü yukarıdaki ürününde "in-cell" adı verilen bir teknolojiyi kullanan JDI, LCD ekranına dokunmatik sensör özelliği kazandırarak Corning'in bu tür ürünler için geliştirdiği yüksek dayanıklılığa sahip IOX-FS camıyla bütünleştirmiş. Neticede 1mm çerçeveye sahip yalnızca 0.96mm kalınlığındaki en yeni IPS panel türü olan IPS-NEO adlı yukarıdaki ekran ortaya çıkmış. Bu bütünleşme sürecinden geçmiş donanımlarına Pixel Eyes adını veren firma, yüzeyden ışık yansıması azalan ve görünebilirliği artış gösteren ekranlarında ayrıca WhiteMagic teknolojisine yer vererek yüksek çözünürlük sonrası artan pil tüketiminde büyük bir düşüş elde etmeyi başarmış.
Kırmızı, yeşil ve mavi altpiksellerin yanı sıra beyaz görüntü birimlerinin mevcut olduğu IPS-NEO panelin arka aydınlatmasının enerji tüketimi WhiteMagic sayesinde oldukça azalıyor, üstelik aynı enerji ile çok daha fazla ışık yayabiliyor. Genel anlamda ekranın enerji tüketimi %40 oranında düşüş yaşıyor, bununla birlikte daha parlak, dış ortamda daha iyi bir performans sunan bir ürün geliştirilmiş oluyor. Düşük sıcaklıklı poli-silikon yöntemiyle üretilen 5 inçlik 438ppi değerine sahip ekranın 7 inç büyüklüğünde 2048 x 1536 çözünürlük ile 431ppi piksel yoğunluğunu yakalayan tablet bilgisayar kullanımı için ideal büyük bir sürümü de fuardaki yerini almıştı.
Koruyucu cama entegre bir diğer çözüm ise; üretimi Ağustos 2012'de başlayan 4.3 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlüğe sahip LCD panel (aşağıda). Bu ekran, ultraviyole ışınlarla kurutulabilen reçine kullanılarak koruyucu cama entegre edilmiş dokunmatik panelle bütünleştiriliyor. In-cell teknolojisinin uygulandığı ürünler kadar incelmese de sıradan LCD'lere oranla kalınlığı daha düşük seviyede seyreden JDI'nın tüketiciye hazır ekranı, daha keskin bir görüntü sağlıyor.
WhiteMagic teknolojisine sahip Pixel Eyes IPS-NEO ekranların seri üretimine önümüzdeki yıl başlayacak olan Japan Display'in FPDI 2012 organizasyonundaki standında sergilediği tüm ürünlerle ilgili detaylı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. 
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batkent 6 yıl en beğenilen
İşte gerçek teknoloji budur yeni bir şeyler bulmaktır, eski şeyleri allayıp pullayıp tekrar tekrar insanlara göstermek değil.
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aziz77 6 yıl
Bu demektir ki sony xperia telleri bu ekranlarla gelecek,ondan sonra yemişim süper amoled ekranı...
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sarahaten 6 yıl
Yalniz ekranin kaleme tepkisi cok iyi gozukuyor.
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1080p 6 yıl
4.8" EKRANLARI Galaxy S veya S2 Boyutlarında ki telefonlar da görmek istiyoruz.
Ekranlar büyüyor telefonlar da büyüyor.
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MxFxOx 6 yıl
gelecek teknolojide gazetelerde ve dergilerde sayfalar bu şekilde olursa şaşmayın harypotter'da vardı.:D Ancak bu teklonojinin ayağa düşmesi ne kadar sürer kim bilir
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Swein 6 yıl
Obaaa çok beğendim laa..
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Batuist 6 yıl
japonya, paneldeki kore liderliğini geri almak istiyor anlaşılan.. şu organizasyona birde samsung gibi bir firma katılmış olsaymış kimbilir neler yapılabilirdi. ama japonlar çok tutucudur sevmezler öyle çinlisini korelisini.. benzeri bir adımı samsungun amoled ekranlarından bekliyoruz ama bu son gelişmeler amoledin avantajlarını iyice ortadan kaldırdı hatta amoleddde var olan dezavantajlar yüzünden tekrar ips panellere doğru yöneldik. eskiden amoled denince çok düşük güç tüketimi akla gelirdi ama şimdiki yeni nesil ips paneller daha az güç tüketiyorlar. artı amoledlerdeki çok dezavantajada sahip değiller. mesela ekranın ısınması, daha yüksek güç tüketimini dedik, parlaklık sorunu gibi bir çok sorun hala ips ekranların popülaritesini sağlıyor.
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tolgabes64 6 yıl
incelilği güzelde çat diye kırılmasın ortadan :D
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depeche35 6 yıl
Uzun zamandır teknolojik namına bu kadar etkileyici bir video izlemedim.
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necros76 6 yıl
Iste teklonoji budur.
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redoano 6 yıl
Gerçek teknoloji budur diyen arkadaşa katılıyorum. Ne uzun zaman olmuş gerçek bir yaratıcılık gormeyeli teknolojide. Rgbw müthiş geliyor kulağa
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senatorlines 6 yıl
Japan Display Inc. Beni sevindiriyor çünkü artis Samsungun TEKELİNİ kırıyor, JDI hem OLED hem de IPS LCD ekranlar konusunda çok iyi işler yapmaya başladı, helal olsun, devam!
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itachi237 6 yıl
Japan displayda daha cok genc bir firma olmasina ragmen kisa zamanda cok iyi urunler tanittilar. Helal olsun ne diyim. Gerci sonynin ve toshibanin (hitachi panel uretiyor muydu onceden bilmiyorum) panel uretiminde zaten belli bir birikimi vardi ama bu kadar kisa zamanda boyle basarilar elte etmeleri gayet sasirtici. Ben ilk urunu 1 yil sonra tanitirlar diye dusunuyordum. Rgbw diziliminide kim dusunduyse helal olsun cidden cok zekice. Aslinda herkesin aklina gelebilecek kadarda basit ama onemli olan ilk dusunmek :)
Ekranlara gelicek olursak lcd ilgimi cekmiyor artik gercek siyahi gormek istiyorum o yuzden oled :) cozunurluk o kadar onemli degil gecen gun tanittiklari panel superdi tam benlik ^^
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