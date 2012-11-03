Japan Display, koruyucu cama entegre edilmiş dokunmatik panellerini sergiledi

Japonya'nın Yokohama şehrinde düzenlenen ve önceki gün sona eren Uluslararası FPD 2012 fuarının resmi sponsoru olan Japan Display, Sony, Toshiba ve Hitachi arasında oluşturulan oldukça yeni bir ortaklık olmasına karşın sektörü yepyeni teknolojilerle tanıştırmaya başladı bile. Halihazırda Full HD akıllı telefon ekranının seri üretimini sürdüren firmanın çok daha etkileyici çözümleri bu etkinlikte resmen sergilendi.

5 inç büyüklüğünde Full HD (1920 x 1080) çözünürlüklü yukarıdaki ürününde "in-cell" adı verilen bir teknolojiyi kullanan JDI, LCD ekranına dokunmatik sensör özelliği kazandırarak Corning'in bu tür ürünler için geliştirdiği yüksek dayanıklılığa sahip IOX-FS camıyla bütünleştirmiş. Neticede 1mm çerçeveye sahip yalnızca 0.96mm kalınlığındaki en yeni IPS panel türü olan IPS-NEO adlı yukarıdaki ekran ortaya çıkmış. Bu bütünleşme sürecinden geçmiş donanımlarına Pixel Eyes adını veren firma, yüzeyden ışık yansıması azalan ve görünebilirliği artış gösteren ekranlarında ayrıca WhiteMagic teknolojisine yer vererek yüksek çözünürlük sonrası artan pil tüketiminde büyük bir düşüş elde etmeyi başarmış.

Kırmızı, yeşil ve mavi altpiksellerin yanı sıra beyaz görüntü birimlerinin mevcut olduğu IPS-NEO panelin arka aydınlatmasının enerji tüketimi WhiteMagic sayesinde oldukça azalıyor, üstelik aynı enerji ile çok daha fazla ışık yayabiliyor. Genel anlamda ekranın enerji tüketimi %40 oranında düşüş yaşıyor, bununla birlikte daha parlak, dış ortamda daha iyi bir performans sunan bir ürün geliştirilmiş oluyor. Düşük sıcaklıklı poli-silikon yöntemiyle üretilen 5 inçlik 438ppi değerine sahip ekranın 7 inç büyüklüğünde 2048 x 1536 çözünürlük ile 431ppi piksel yoğunluğunu yakalayan tablet bilgisayar kullanımı için ideal büyük bir sürümü de fuardaki yerini almıştı.

Koruyucu cama entegre bir diğer çözüm ise; üretimi Ağustos 2012'de başlayan 4.3 inçlik 1280 x 720 piksel çözünürlüğe sahip LCD panel (aşağıda). Bu ekran, ultraviyole ışınlarla kurutulabilen reçine kullanılarak koruyucu cama entegre edilmiş dokunmatik panelle bütünleştiriliyor. In-cell teknolojisinin uygulandığı ürünler kadar incelmese de sıradan LCD'lere oranla kalınlığı daha düşük seviyede seyreden JDI'nın tüketiciye hazır ekranı, daha keskin bir görüntü sağlıyor.

WhiteMagic teknolojisine sahip Pixel Eyes IPS-NEO ekranların seri üretimine önümüzdeki yıl başlayacak olan Japan Display'in FPDI 2012 organizasyonundaki standında sergilediği tüm ürünlerle ilgili detaylı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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