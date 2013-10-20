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Japon Softbank, Clash of Clans yapımcısını satın aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Japon Softbank, Clash of Clans yapımcısını satın aldı

Önce iOS, ardından da Android işletim sistemi için oyunseverlerin beğenisine sunulan Clash of Clans, kısa sürede en çok indirilen oyunlar arasında yerini aldı ve yapmıcısını da epey değerlendirdi.

Bu konuda ün yapmış bir ülke olan Finlandiya kaynaklı Supercell, başarısı ile dikkat çekti ve satın alma teklifi de gecikmedi. 

Japon operatörü Softbank, yapılan görüşmeler sonrasında Supercell'i 1.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Supercell satın alma sonrasında alt kuruluş olarak hayatına devam edecek ve kendi varlıklarını yine kendisi yönetecek. Softbank, firma ile ilgili büyük planları olduğunu belirtiyor.  

http://techcrunch.com/2013/10/15/softbank-teams-up-with-gungho-online-to-buy-51-of-gaming-giant-supercell-for-1-5b/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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xxxone 6 yıl
Oyun sarjı içiyor resmen önce onu düzeltsinler de ...
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Umutcan 6 yıl
Bütün firmalar bir anda boşuna mı oyun içi satın alıma yöneldi...
Oyunu direkt satmaktan daha fazla gelir getiriyor heleki bu oyun gibi online bir oyun ise.
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Lova 6 yıl
Ulan şu firma bile 1.5 milyar dolar ederken nokianın sadece ama sadece 7 milyar dolar etmesi ne garip...
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__Nikolaus__ 6 yıl Lova
frisby77
Ulan şu firma bile 1.5 milyar dolar ederken nokianın sadece ama sadece 7 milyar dolar etmesi ne garip...

Şu firma dedıgın günde 2.3 milyon dolar gelir elde ediyor clash of clanstan. Bilmeden yorumun en güzel orneklerınden.

Clash of clans gibi bir oyun gelmedi mobile gün gectıkte daha da büyüyecek
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cengizhan1903 6 yıl
Ea nin popcap'ı satin almasi gibi olmasinda...
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