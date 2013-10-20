Japon Softbank, Clash of Clans yapımcısını satın aldı

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Önce iOS, ardından da Android işletim sistemi için oyunseverlerin beğenisine sunulan Clash of Clans, kısa sürede en çok indirilen oyunlar arasında yerini aldı ve yapmıcısını da epey değerlendirdi.
Bu konuda ün yapmış bir ülke olan Finlandiya kaynaklı Supercell, başarısı ile dikkat çekti ve satın alma teklifi de gecikmedi.
Japon operatörü Softbank, yapılan görüşmeler sonrasında Supercell'i 1.5 milyar dolar karşılığında satın aldığını duyurdu. Supercell satın alma sonrasında alt kuruluş olarak hayatına devam edecek ve kendi varlıklarını yine kendisi yönetecek. Softbank, firma ile ilgili büyük planları olduğunu belirtiyor.
http://techcrunch.com/2013/10/15/softbank-teams-up-with-gungho-online-to-buy-51-of-gaming-giant-supercell-for-1-5b/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Oyunu direkt satmaktan daha fazla gelir getiriyor heleki bu oyun gibi online bir oyun ise.
Şu firma dedıgın günde 2.3 milyon dolar gelir elde ediyor clash of clanstan. Bilmeden yorumun en güzel orneklerınden.
Clash of clans gibi bir oyun gelmedi mobile gün gectıkte daha da büyüyecek