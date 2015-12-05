Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japon bilgisayar devleri güçlerini birleştiriyor

Bilgisayar pazarında yaşanan durgunluk üreticileri de olumsuz etkilerken, mali tablolarda alarm vermeye başlayan Japon firmalar çareyi ortaklık kurmakta buluyor.
3 yıl
13,1b
1
31
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Japon bilgisayar devleri güçlerini birleştiriyor


Son dönemde Japon elektronik devlerinin, rekabet ettikleri sektörlerde düşüşler yaşadığını görüyoruz. Sony, Toshiba, Fujitsu gibi pek çok marka; ABD, Güney Kore ve Çinli rakipleri karşısında soğuk terler döküyor. Rekabette ayakta kalabilmek adına Japon firmalar ortaklık silahına sarılmaya başladı. 

Bir süre önce Sony, Hitachi ve Toshiba firmaları bir araya gelerek, ekran sektöründe JDI ortaklığını kurmuştu. Önemli ihaleler kaparak sektörde başarılı işler yapan JDI'dan sonra bir ortaklık da bilgisayar pazarına geliyor. Toshiba, Fujitsu ve Vaio firmaları, bilgisayar bölümlerini bir araya getirerek yeni bir ortaklığa hazırlanıyor. 

Nisan 2016 itibariyle faaliyete geçmesi planlanan yeni ortaklık Japon bilgisayar pazarında yüzde 30 paya sahip olacak. Hali hazırda NEC ve Lenovo ortaklığı yüzde 26.3 ile liderlik koltuğunda oturuyor. Ortaklık, iç pazarın yanında global pazarda da geçerli olacak ancak pazar payının yüzde 10'u geçemeyeceği tahmin ediliyor. Bu durumda ortaklık Apple ile dördüncü sıra için rekabete tutuşacak.

Firmaların yeni ortaklıkta yüzde 30 civarında yatırımı olacak. Ortaklığın operasyonlarını ise Vaio yönetecek. Diğer iki firma çalışan sağlama ve yatırım yapma konusunda etkili olacak. Toshiba ve Fujitsu bilgisayar pazarında ilklere imza atmış başarılı firmalar ancak son dönemde büyük mali kayıplar yaşanıyordu. Hatta Fujitsu, bilgisayar bölümünü 2016 yılında elden çıkarmayı düşünüyordu. Bakalım yeni ortaklık firmalara cansuyu olabilecek mi?  

http://asia.nikkei.com/Business/Deals/Toshiba-Fujitsu-Vaio-mulling-PC-business-merger?page=1 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ssbrutality 3 yıl en beğenilen
25FURKAN
Siz birleşseniz ne yazar birleşmeniz ne yazar asıl bomba birleşme 3 liderin olsa keşke msı-asus-gıgabyte birleştirin artık güçlerinizi

Taiwan'lımısın Kardeş Hayırdır ?
25FURKANSiz birleşseniz ne yazar birleşmeniz ne yazar asıl bomba birleşme 3 liderin olsa keşke msı-asus-gıgabyte birleştirin artık güçlerinizi
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +44
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 3 yıl
özellikle bileşenleri bakımından Çin denen bir ülke olmasaydı,TR gibi üçüncü Dünya ülkeleri hala kıytırık pc ve türevlerine 2500,3000 bin lira gibi rakamlar bayılıyordu...
30 yas üstü insanlar nedemek istediğimi anlayacaklardır,80 yıllarda zaten servet sahibi olmanız gerekirdi.
Abd ve japon tekeli kıran başta Çin,sonra diğer Asyalılara selam olsun...
özellikle bileşenleri bakımından Çin denen bir ülke olmasaydı,TR gibi üçüncü Dünya ülkeleri hala kıytırık pc ve türevlerine 2500,3000 bin lira gibi rakamlar ba...
Devamını Gör
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Farwynd 3 yıl
Bahse konu olan firmaların çok güzel teknolojileri var. Fujitsu'nun biyogüvenlik teknolojileri üzerine ciddi bir yatırımı var mesela. Bu tarz şeyleri bilgisayarlarına yedirebilirlerse güzel olacaktır.
Bahse konu olan firmaların çok güzel teknolojileri var. Fujitsu'nun biyogüvenlik teknolojileri üzerine ciddi bir yatırımı var mesela. Bu tarz şeyleri bilgisayar...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dostum kertenkele 3 yıl
Note 2 telefonumdan sonra Asus leptap ımı arada bir açar oldum yaklaşık bir kaç haftada bir oda hdmi den tv ye bağlayıp büyük ekranda film seyretmek için yoksa nette takılmak için telefon yetiyor sürekli elimin altıda bir mini bilgisayar varken koca hantal leptap ı kim taşıyacak evin içinde ama akıllı telefonun pc nin yerini tutmadığı durumlar yok değil henüz telefonlar o kadar iyi olamadı ama olacak yinede kıyıda köşede bir leptap durmalı muhakkak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
sony notebook fabrikasını kapattı ki neyin ortaklığı olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
2000 TL üstü paraya 1366x768 TFT ekranlı bilgisayarlar veriyorlar.Sadece donanım koymakla devam ediyorlar.Albenisi yok bilgisayarların.Telefonlarda 4K ekrana geçtiler.100 PPI ekranlarla PC pazarı küçülmeye mahkum.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
PuckingPerfect 3 yıl
gs09gs09
bu firmalar çokdan çöp oldu zaten sony nerden anlıcak tasarım filan tasarımı yapsa soğutma işini beceremio hiç sony gaming pc gördünüz mü yok :D bu devirde gaming serisi bişiler çıkaramıyosan piyasaya tutunamazsın geriye kalan herşeyi sıradan çinko karbon pillerde yapıoyor zaten :D niye sana fazla para verip sony alıyım ? lenovo asus dururken :D

Yalnız şöyle birşey var, artık sony yok. Sadece Vaio var. Sony ilgili bölümü satmış durumda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 3 yıl
ürün fiyatlarını düşürmedikten sonra baş edemezler yine
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 3 yıl
bu firmalar çokdan çöp oldu zaten sony nerden anlıcak tasarım filan tasarımı yapsa soğutma işini beceremio hiç sony gaming pc gördünüz mü yok :D bu devirde gaming serisi bişiler çıkaramıyosan piyasaya tutunamazsın geriye kalan herşeyi sıradan çinko karbon pillerde yapıoyor zaten :D niye sana fazla para verip sony alıyım ? lenovo asus dururken :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 3 yıl
Aslında her bilgisayar üreticisi mobil sektörde yapılmaya çalışıldığı gibi kendi işlemcisini, ekran kartını üretse çok daha yararlı olur tüketici için :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asau 3 yıl
Bilgisayar sektöründe ne kadar az büyük firma, o kadar çok kazık fiyatlar!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 3 yıl
millet doyuma ulaştı artık internet gereksinimlerinide telden halledince ne gerek var bilgisayar diyip sektör darbeyi yedi. evler bilgisayarsızken zamanında şimdi rahat 2. bilgisayarlı evler doldu taştı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolfestein 3 yıl
Bilgisayar sektörü bu kadar da bitik olmazdı ama ios ve android bu sektöre iyi darbe vurdu.

Microsoft ve bilgisayar sektöründeki firmaların çok daha fazla çaba sarf etmesi gerekiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nct96 3 yıl
İnşallah bu ortaklık sayesinde vaio lar sony vaio olarak geri döner
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
13115 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
toshiba, vaio ve
5 etiket daha fujitsu japan pc business merger Çevre Birimleri Donanım Ekrem71
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Google Fotoğraflar'a önemli destek 3 yıl GLIF ile kağıt üzerinden kan grubu belirleme dönemi 3 yıl Snapdragon 820'li Galaxy S7 tek çekirdek rekoru kırıyor 3 yıl Asus'un ZenFone stratejisinde büyük değişiklik 3 yıl Yeni Han Solo olmak için binlerce aktör yarışıyor 3 yıl Sakızdan sensöre giden yol 3 yıl Mobilite: iPhone 6c iddiaları, BlackBerry Priv Türkiye fiyatı, yeni Galaxy A serisi ve dahası... 3 yıl The Walking Dead yapımcılarından Gear VR için özel şov 3 yıl Patent davasında Xiaomi Mi 5 ve Mi 5 Plus izleri 3 yıl Lumia 850'ye ait render videosu ve görüntüleri sızdırıldı 3 yıl Tag Heuer'in akıllı saati büyük ilgi görüyor 3 yıl Samsung'dan Nikon haberleri için açıklama 3 yıl Wunderlist'in iOS uygulaması yenilendi 3 yıl Güvenlik odaklı eğlence drone'u: Fleye 3 yıl Beşinci nesil Apple TV üretime giriyor 3 yıl Apple 4 inçlik iPhone 7c modelini Eylül 2016'da tanıtabilir 3 yıl Intel Skylake işlemcilerinde yamulma tehlikesi 3 yıl VTech'e yapılan siber saldırı milyonlarca çocuğun bilgilerini tehlikeye attı 3 yıl Japonya işi gücü robotlara bırakıyor 3 yıl PlayStation 2 oyunları yarın PlayStation 4'e geliyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Japon bilgisayar devleri güçlerini birleştiriyor Sonraki Giyilebilir cihaz pazarında lider hala Fitbit 3 yıl Bloody B740A Mekanik Klavye inceleme videosu "Dünyanın en hızlısı" 3 yıl Sony Xperia Z5 Premium kutu açma videosu 3 yıl Google 2015 yılının en iyi Android oyunlarını seçti 3 yıl Apple A10 üretimi için ibre TSMC'den yana 3 yıl Windows 10 platformunun büyümesi yavaşladı 3 yıl Rock Band VR ile konser oyunlarının zevki sanal ortama taşınıyor 3 yıl İngiltere'de 15 binden fazla "tehlikeli" hoverboard tespit edildi 3 yıl Vimeo'ya 4K Ultra HD desteği 3 yıl Drone'lara özel kıskaç sistemi 3 yıl Yenilenen "Yahoo Messenger" çağa ayak uyduruyor 3 yıl Singapur Üniversitesi'nden kişisel hava aracı: Snowstorm 3 yıl Twitch, Android TV'lere geldi 3 yıl Samsung, Apple'a 548 Milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti 3 yıl NAND bellek pazarının üçte biri Samsung'un 3 yıl Xiaomi Mi 4 ve Mi Note için Android 6.0 güncellemesi yolda 3 yıl Porsche, tamamen elektrikli ilk otomobilini üretiyor 3 yıl 2si1 "Nasıl istersen öyle" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Asus'tan 25" büyüklükte çerçevesiz monitör: MX25AQ 3 yıl Razer Blade serisi Avrupa'ya geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Neden Türkiye'de Nükleer Enerji Santrali
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim