Japon bilgisayar devleri güçlerini birleştiriyor





Son dönemde Japon elektronik devlerinin, rekabet ettikleri sektörlerde düşüşler yaşadığını görüyoruz. Sony, Toshiba, Fujitsu gibi pek çok marka; ABD, Güney Kore ve Çinli rakipleri karşısında soğuk terler döküyor. Rekabette ayakta kalabilmek adına Japon firmalar ortaklık silahına sarılmaya başladı.





Bir süre önce Sony, Hitachi ve Toshiba firmaları bir araya gelerek, ekran sektöründe JDI ortaklığını kurmuştu. Önemli ihaleler kaparak sektörde başarılı işler yapan JDI'dan sonra bir ortaklık da bilgisayar pazarına geliyor. Toshiba, Fujitsu ve Vaio firmaları, bilgisayar bölümlerini bir araya getirerek yeni bir ortaklığa hazırlanıyor.





Nisan 2016 itibariyle faaliyete geçmesi planlanan yeni ortaklık Japon bilgisayar pazarında yüzde 30 paya sahip olacak. Hali hazırda NEC ve Lenovo ortaklığı yüzde 26.3 ile liderlik koltuğunda oturuyor. Ortaklık, iç pazarın yanında global pazarda da geçerli olacak ancak pazar payının yüzde 10'u geçemeyeceği tahmin ediliyor. Bu durumda ortaklık Apple ile dördüncü sıra için rekabete tutuşacak.





Firmaların yeni ortaklıkta yüzde 30 civarında yatırımı olacak. Ortaklığın operasyonlarını ise Vaio yönetecek. Diğer iki firma çalışan sağlama ve yatırım yapma konusunda etkili olacak. Toshiba ve Fujitsu bilgisayar pazarında ilklere imza atmış başarılı firmalar ancak son dönemde büyük mali kayıplar yaşanıyordu. Hatta Fujitsu, bilgisayar bölümünü 2016 yılında elden çıkarmayı düşünüyordu. Bakalım yeni ortaklık firmalara cansuyu olabilecek mi?

http://asia.nikkei.com/Business/Deals/Toshiba-Fujitsu-Vaio-mulling-PC-business-merger?page=1