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Japon mahkemesi kararını verdi: Apple, Samsung'un patentlerini ihlal etmiyor

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Japon mahkemesi kararını verdi: Apple, Samsung'un patentlerini ihlal etmiyor

Samsung’un 2011 yılında Apple’a karşı açtığı patent davasında Japon mahkemesi kararını verdi: İhlal yok.

Tokyo Bölge Mahkemesi’nde görülen davada yargıç Koji Hasegawa, Apple’ın iPhone 4s, 4 ve iPad 2’de Samsung’un veri iletişimiyle ilgili patentlerini ihlal etmediğine hükmederek, son kararını verdi. Bu karar ile birlikte normal dava süreci tamamlanırken; temyiz süreci başlamış oldu.

Bloomberg’e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsung basın sözcüsü, Japon mahkemesinin verdiği karardan dolayı üzgün olduklarını söyleyerek şunları dile getirdi:

“Mahkemeden verdiği karardan dolayı üzüntü duyuyoruz. Gerekçeli kararı inceledikten sonra temyizin de aralarında bulunduğu alternatifleri değerlendireceğiz.”

Samsung’un patent ihlaliyle suçladığı Apple’dan ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.


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damn2u 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Amerika mahkemesi tabi ki apple haklı olacak diye ötenlere güzel bir cevap olmuş

Aslında Japonya ve Kore iyi geçinemiyorlar bunu göz önünde bulundurmak gerektiği gibi Japonyada iPhone açık ara en çok satan cihaz zaten. Ben hem IOS hemde Android kullanıcısı olarak tarafsız bir yorum getirmeye çalışsam da yinede taşlanmaya alışığız.
mehmedaltairAmerika mahkemesi tabi ki apple haklı olacak diye ötenlere güzel bir cevap olmuşAslında Japonya ...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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okan_cehapelioglu 5 yıl
arkasında Amerika varken apple kaybetmez
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DubSteq 5 yıl
Samsung'un Obama'sı yok ya vurun kahpeye. Bence Amerika mahkemeleri de örnek almalı.
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TnesQuare 5 yıl
Biri G.kore biri Abd Japon ne alaka?
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Apple Specialist 5 yıl
Samsungun amacı: kıllık
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mehmedaltair 5 yıl
Amerika mahkemesi tabi ki apple haklı olacak diye ötenlere güzel bir cevap olmuş
1 Yanıt Yanıtla +1
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damn2u 5 yıl mehmedaltair
mehmedaltair

Amerika mahkemesi tabi ki apple haklı olacak diye ötenlere güzel bir cevap olmuş

Aslında Japonya ve Kore iyi geçinemiyorlar bunu göz önünde bulundurmak gerektiği gibi Japonyada iPhone açık ara en çok satan cihaz zaten. Ben hem IOS hemde Android kullanıcısı olarak tarafsız bir yorum getirmeye çalışsam da yinede taşlanmaya alışığız.
2 Yanıt Yanıtla +6
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bimin aystiisi 5 yıl
Yaparsa yapsın, bana iyi bir mal ortaya koysunlarda ne yaptıkları umrumda bile değil babamın markası değil ikiside sadece ortaya konulan mala bakarım. Birazdan babasının markasıymış gibi markaları savunmaya kalkanlar gelecek
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cceviz 5 yıl
Hep bu adil mahkemelerin suçu. Olaya müdahale edecek Obama falan da yok japonyada. cık cık cıkkk
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clopin 5 yıl
Hep bunlar Amerikanın oyunu
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