Japon mahkemesi kararını verdi: Apple, Samsung'un patentlerini ihlal etmiyor

Samsung’un 2011 yılında Apple’a karşı açtığı patent davasında Japon mahkemesi kararını verdi: İhlal yok.
Tokyo Bölge Mahkemesi’nde görülen davada yargıç Koji Hasegawa, Apple’ın iPhone 4s, 4 ve iPad 2’de Samsung’un veri iletişimiyle ilgili patentlerini ihlal etmediğine hükmederek, son kararını verdi. Bu karar ile birlikte normal dava süreci tamamlanırken; temyiz süreci başlamış oldu.
Bloomberg’e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsung basın sözcüsü, Japon mahkemesinin verdiği karardan dolayı üzgün olduklarını söyleyerek şunları dile getirdi:
“Mahkemeden verdiği karardan dolayı üzüntü duyuyoruz. Gerekçeli kararı inceledikten sonra temyizin de aralarında bulunduğu alternatifleri değerlendireceğiz.”
Samsung’un patent ihlaliyle suçladığı Apple’dan ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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Aslında Japonya ve Kore iyi geçinemiyorlar bunu göz önünde bulundurmak gerektiği gibi Japonyada iPhone açık ara en çok satan cihaz zaten. Ben hem IOS hemde Android kullanıcısı olarak tarafsız bir yorum getirmeye çalışsam da yinede taşlanmaya alışığız.