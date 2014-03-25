Japon mahkemesi kararını verdi: Apple, Samsung'un patentlerini ihlal etmiyor

Samsung’un 2011 yılında Apple’a karşı açtığı patent davasında Japon mahkemesi kararını verdi: İhlal yok.

Tokyo Bölge Mahkemesi’nde görülen davada yargıç Koji Hasegawa, Apple’ın iPhone 4s, 4 ve iPad 2’de Samsung’un veri iletişimiyle ilgili patentlerini ihlal etmediğine hükmederek, son kararını verdi. Bu karar ile birlikte normal dava süreci tamamlanırken; temyiz süreci başlamış oldu.

Bloomberg’e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsung basın sözcüsü, Japon mahkemesinin verdiği karardan dolayı üzgün olduklarını söyleyerek şunları dile getirdi:

“Mahkemeden verdiği karardan dolayı üzüntü duyuyoruz. Gerekçeli kararı inceledikten sonra temyizin de aralarında bulunduğu alternatifleri değerlendireceğiz.”

Samsung’un patent ihlaliyle suçladığı Apple’dan ise konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.