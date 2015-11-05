Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japon temalı bulmaca oyunu Tengami Android platformunda

Geçtiğimiz yıl PC ile iOS platformlarında indirmeye sunulan ve Japon kağıt katlama sanatı Origami'den izler taşıyan bulmaca oyunu Tengami Android platformuna da geldi.
3 yıl
1,3b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Japon temalı bulmaca oyunu Tengami Android platformunda


Nyamyam'ın yaklaşık üç yıl üzerinde çalıştığı Tengami, bizleri kağıttan bir oyun dünyasına davet ediyor. 3 boyutlu kitabın içerisinde geçen hikayede hayallerini kaybeden bir karakterin hayallerini yeniden bir araya getirmek için yeni yerler keşfedecek ve bulmacaların gizemini çözmeye çalışacağız.
Tengami etkileyici görsel sunumu ile yoğun bir anlatı sunmasa da sadece birkaç kelime kimi zaman pek çok şey ifade edebiliyor. Olaylara farklı açılardan bakmamızı sağlayan bulmacalar ise, David Wise tarafından bestelenen eşsiz müzikler eşliğinde sunuluyor. Tıklama ve kaydırma gibi hareketlerden oluşan kontrol şeması Tengami'yi rahatlıkla kontrol etmemizi sağlıyor. Oyunda Türkçe dil desteği mevcut ve 10TL fiyat etiketine sahip.


 

Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Lenovo Vibe S1 ön inceleme videosu "Çift ön kameralı telefon" 3 yıl Dijital Perde : James Bond'un 26.filmi ''Spectre'' ve diğer vizyon filmleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim