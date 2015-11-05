Japon temalı bulmaca oyunu Tengami Android platformunda





Nyamyam'ın yaklaşık üç yıl üzerinde çalıştığı Tengami, bizleri kağıttan bir oyun dünyasına davet ediyor. 3 boyutlu kitabın içerisinde geçen hikayede hayallerini kaybeden bir karakterin hayallerini yeniden bir araya getirmek için yeni yerler keşfedecek ve bulmacaların gizemini çözmeye çalışacağız.

Tengami etkileyici görsel sunumu ile yoğun bir anlatı sunmasa da sadece birkaç kelime kimi zaman pek çok şey ifade edebiliyor. Olaylara farklı açılardan bakmamızı sağlayan bulmacalar ise, David Wise tarafından bestelenen eşsiz müzikler eşliğinde sunuluyor. Tıklama ve kaydırma gibi hareketlerden oluşan kontrol şeması Tengami'yi rahatlıkla kontrol etmemizi sağlıyor. Oyunda Türkçe dil desteği mevcut ve 10TL fiyat etiketine sahip.







