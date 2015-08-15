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Japon uzay aracı Kounotori'nin fırlatılışı canlı yayınlanacak

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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Japon uzay aracı Kounotori'nin fırlatılışı canlı yayınlanacak
 Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar tamamıyla uzayda yetiştirilmiş marulları geçtiğimiz günlerde yiyerek bir ilke imza attılar ve insanoğlunun uzay macerasında tarihi bir dönüm noktasını geride bıraktılar. Bu tarihi gelişme sonrası uzayda kalıcı yiyecek kaynağı oluşturma hayalleri gerçeğe dönüşmüş olsa da, bu durum Uluslararası Uzay İstasyonu'na belirli aralıklarla yiyecek, su ve malzeme gönderme ihtiyaçını ortadan kaldırmış değil.
 Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal malzemeleri göndermek için fırlatılan uzay araçlarına Pazar günü bir yenisi daha eklenecek ve Japonya'daki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatılacak roketle, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 4.2 ton ikmal malzemesi taşıyacak kargo aracı yola çıkacak. Japonca "beyaz leylek" anlamına gelen Kounotori adını taşıyacak olan bu uzay aracı, Perşembe günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na varmış olacak.
Kounotori'nin UUİ'ye yolculuğunu tüm dünyayla paylaşmak isteyen NASA, uzay aracının hem fırlatılma anını hem de UUİ'ye varış anını canlı olarak yayınlayacak. Kounotori'nin Japonya'dan fırlatılışının NASA TV'deki canlı yayını 16 Ağustos Pazar günü Türkiye saatiyle 15:15'de başlarken, aracın UUİ'ye varışının NASA TV'deki canlı yayını ise 20 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 10:30'da başlayacak.

www.nasa.gov/press-release/nasa-tv-coverage-set-for-japanese-cargo-craft-launch-to-space-station Yorum Yaz
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selahattın ısık 4 yıl en beğenilen kasamak5656
kasamak5656
aman ne heyecanlı

Sirf sana eksi vermek icin foruma giris yaptim...
1 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 4 yıl
Elin oğlu çıktı fezaya. Biz insanlığı öğretemedik Rıza' ya
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arel.gr 4 yıl
fırlatan fırlatana,prototip hazir anlasilan !
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strathmorea 4 yıl
playstyle
yine ufolar etrafını sarınca yayın akışı birden kesilirse şaşırmayın ! öncelikle ufolar var onları o kadar gelişmiş bir uygarlık ki ışık hızından değil istedikleri zaman zaman mekan duvarlarını aşan portallarla gelip gidiyorlar sonuç olarak onlar çok gelişmiş ileri bir medeniyet neyi nasıl yaptıklarını bilemeyizsonuç olarak evrende tek akıllı varlığın kendini sanan tek salak varlık insan :)

Yazdıkların doğru olsa da bu nasıl bir yazım şekli arkadaş. Tek bir noktalama işareti olmadan ve yazım yanlışları bu kadar kısa bir yazıda nasıl bu kadar çok olabilir.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
yine ufolar etrafını sarınca yayın akışı birden kesilirse şaşırmayın !
öncelikle ufolar var onları o kadar gelişmiş bir uygarlık ki ışık hızından değil istedikleri zaman zaman mekan duvarlarını aşan portallarla gelip gidiyorlar sonuç olarak onlar çok gelişmiş ileri bir medeniyet neyi nasıl yaptıklarını bilemeyiz
sonuç olarak evrende tek akıllı varlığın kendini sanan tek salak varlık insan :)
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Yazmayı_Severim 4 yıl
Pazar günü olanı izlerim, kalkış esnasında bir aksilik olmaz umarım
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BekirHan 4 yıl
Elin oğlu çıktı fezaya, biz insanlığı öğretemedik Rıza' ya...
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fatsa52 4 yıl
Pazardan anaNASAldirmislardir belki.
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Denizkabuğu Kulübesi 4 yıl
Güzel oldu bu haber teşekkürler :)
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kadirirdem 4 yıl
o saatte ben uyuyorum ya :D fazla uyku koligim
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kasamak5656 4 yıl
aman ne heyecanlı
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selahattın ısık 4 yıl kasamak5656
kasamak5656
aman ne heyecanlı

Sirf sana eksi vermek icin foruma giris yaptim...
1 Yanıt Yanıtla +11
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