Japon uzay aracı Kounotori'nin fırlatılışı canlı yayınlanacak

. Bu tarihi gelişme sonrası uzayda kalıcı yiyecek kaynağı oluşturma hayalleri gerçeğe dönüşmüş olsa da, bu durum Uluslararası Uzay İstasyonu'na belirli aralıklarla yiyecek, su ve malzeme gönderme ihtiyaçını ortadan kaldırmış değil.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli astronotlar tamamıyla uzayda yetiştirilmiş marulları geçtiğimiz günlerde yiyerek bir ilke imza attılar ve insanoğlunun uzay macerasında tarihi bir dönüm noktasını geride bıraktılar . Bu tarihi gelişme sonrası uzayda kalıcı yiyecek kaynağı oluşturma hayalleri gerçeğe dönüşmüş olsa da, bu durum Uluslararası Uzay İstasyonu'na belirli aralıklarla yiyecek, su ve malzeme gönderme ihtiyaçını ortadan kaldırmış değil.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikmal malzemeleri göndermek için fırlatılan uzay araçlarına Pazar günü bir yenisi daha eklenecek ve Japonya'daki Tanegashima Uzay Merkezi'nden fırlatılacak roketle, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 4.2 ton ikmal malzemesi taşıyacak kargo aracı yola çıkacak. Japonca "beyaz leylek" anlamına gelen Kounotori adını taşıyacak olan bu uzay aracı, Perşembe günü Uluslararası Uzay İstasyonu'na varmış olacak.



Kounotori'nin UUİ'ye yolculuğunu tüm dünyayla paylaşmak isteyen NASA, uzay aracının hem fırlatılma anını hem de UUİ'ye varış anını canlı olarak yayınlayacak. Kounotori'nin Japonya'dan fırlatılışının NASA TV'deki canlı yayını 16 Ağustos Pazar günü Türkiye saatiyle 15:15'de başlarken, aracın UUİ'ye varışının NASA TV'deki canlı yayını ise 20 Ağustos Perşembe günü Türkiye saatiyle 10:30'da başlayacak.



www.nasa.gov/press-release/nasa-tv-coverage-set-for-japanese-cargo-craft-launch-to-space-station