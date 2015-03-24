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Japonlar akıllı telefona bağlanan protez kol geliştirdi

4 yıl
1,7b
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4
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Japonlar akıllı telefona bağlanan protez kol geliştirdi

Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler protez organ çalışmalarına da büyük katkı sağlıyor. Gerçek bir organın işlevselliğini sağlayabilmek adına protez organ endüstrisi önemli bir yol katetti. Bunun pek çok örneğine rastlamak mümkün. Exii bunlardan birisi.
Japon girişim Exii tarafından geliştirilen Handiii adlı protez kol, çeşitli sensörler yoluyla bağlandığı kişinin vücudundan verileri alıyor ve bunları akıllı telefon üzerindeki uygulaması üzerinde analiz ederek harekete dönüştürüyor.
Protez kol EGM sensörü ile iskelet kaslarından gelen elektrik sinyallerini algılıyor ve bağlı olduğu akıllı telefona gönderiyor. Uygulama bu verileri işliyor ve kullanıcının hangi hareketi yapmak istediğini yeniden kola gönderiyor. Kol da buna göre hareketlerini belirliyor. Tabi bu aktarım çok hızlı bir şekilde yapılıyor.
Girişimin sergilediği prototip gecikmeksizin hareketlerini yapıyor ve parmak uçları da oldukça hassas. Kol kauçuk kaplama bir ekran kalemini bile tutabiliyor. Prototip 3D yazıcılarla üretildiği için maliyeti de oldukça düşük.
Exii yeni protez kolunu 300$ civarında fiyatlandırmayı düşünüyor. Son kullanıcıdan ziyade protez kol daha çok kurumlara ve araştırma merkezlerine yönelik olarak üretilecek. 3D baskı nedeniyle teslimatta zaman zaman gecikmeler yaşanabileceği belirtiliyor.





http://www.ubergizmo.com/2015/03/japanese-firm-develops-bionic-arm-that-connects-to-your-smartphone/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
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ekrem71 4 yıl
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1 Yanıt Yanıtla
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Görmebak 4 yıl ekrem71
ekrem71

Sayfayı yenileyin isterseniz bende sıkıntı yok

Video bende de açılmıyor.
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Video çalışmıyor
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