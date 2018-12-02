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Japonya 8K çözünürlükte ilk uydu yayınını yaptı

1 Aralık saat 10:00 olarak planlanan 8k yayın, 2001: A Space Odyssey filmi ile gerçekleştirildi. Böylelikle Japonya 8K uydu yayını yapmaya başlayan ilk ülke oldu.
5 ay
15,8b
1
50
Televizyonlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Japonya 8K çözünürlükte ilk uydu yayınını yaptı
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Japonya dünyada bir ilki gerçekleştirerek 8K uydu yayını yapan televizyon kanalına sahip tek ülke olmayı başardı. 8K çözünürlükte yayıncılık üzerine birkaç yıldır testler yapılıyordu. Sonunda, 1 Aralık, saat 10:00 olarak belirlenen ilk yayın gerçekleşti. Şu an için sadece NHK isimli televizyon kanalı 8K çözünürlükte yayına geçiş yapabildi. Kanal, yayınlarını 22.2 kanal ses ve 8K çözünürlüğünde gerçekleştiriyor.

2001: A Space Odyssey yayınlanan ilk film

Televizyon kanalı açıldıktan sonra listede beliren ilk film 2001: A Space Odyssey oldu. BBC’nin açıklamasına göre Warner Bros. orijinal 70mm negatifleri üzerinden filmi bu yayına özel yeniden taramış. Günümüzde 8K ekranlı televizyonlar bile yaygın olmadığından dolayı erken dönemlerde olduğumuz bir gerçek. Hatta bu yayını alabilmek için özel bir uydu alıcıya ve antene ihtiyacınız var.

Ayrıca Bkz. "Japonya 2019 yılında uçan araba prototipi üretecek"

Sharp, Super Hi-Vision-ready televizyonlarını 6600 dolar fiyat etiketiyle satmaya başlasa bile, HDMI 2.1 çıkışı daha eklenemediğinden dolayı, uydu alıcıya bağlamanız için 4 adet HDMI kablosu kullanmanız gerekiyor. Yani kısacası emekleme aşamalarında olan bir 8K yayın denemesine tanıklık ettik. NHK kanalının yayın hayatına başlama anını aşağıdaki video üzerinden izleyebilirsiniz.


https://www.engadget.com/2018/12/01/8k-japan-tv/ Yorum Yaz
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tanerss 5 ay en beğenilen A. Burak
Cebimden para alıp (vergiler vs.) tamamen AKP yanlısı olan ve AKP yanlısı dandik şirketlere dandik program için yüksek paralar ödeyen kanalı kim neden izlesin ? Böyle bir kanal için cebimizden para ödemek İSTEMİYORUZ!
Cebimden para alıp (vergiler vs.) tamamen AKP yanlısı olan ve AKP yanlısı dandik şirketlere dandik program için yüksek paralar ödeyen kanalı kim neden izlesin ...
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Yanıtla +41
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dmclskn 5 ay
Pek çok şeyde vergi kalemi olan TRT bile layıkıyla HD yayını diğer kanallar gibi sağlayamazken üstüne bir de reklam parası ile ihya olması BBC kadar dünya kalitesinde yapımları olmaması... sözün bittiği yerdir
Pek çok şeyde vergi kalemi olan TRT bile layıkıyla HD yayını diğer kanallar gibi sağlayamazken üstüne bir de reklam parası ile ihya olması BBC kadar dünya kali...
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4 Yanıt Yanıtla +33
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Kefelon 5 ay smela
Merhaba,
Türksat, attığınız bağlantıdan da görebileceğiniz üzere "test yayını" yapıyor. Habere konu olan olay ise bir TV kanalının tam anlamıyla yayına başlaması.
Teşekkürler.
Merhaba,Türksat, attığınız bağlantıdan da görebileceğiniz üzere "test yayını" yapıyor. Habere konu olan olay ise bir TV kanalının tam anlamıyla yayına başla...
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erdi 1903 5 ay
1080p ekrandan 8k teknolojisini izlemek biraz saçma geliyor.Tanıtımlarına gitme fırsatı olanlar için güzel olur.
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umit d 5 ay
bravo adamlara
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Alpha Centauri 5 ay
japon bu. yapıyor
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haylaz__ 5 ay
Ekranı yavas yavaş yorumlara kaydirdim tabiki tahmin ettiğiniz yorumlar istemezük
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DH Misafiri 5 ay
8k istemiyorum onun yerine 4k 60 fps versinler yeter takıldık 24.25 fps lere çok sıkıcı görüntüler
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fredydexter 5 ay
benim televziyonum tüplü grundig 55 ekran abi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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selodonanımhaber 5 ay
Her teknoloji haberinde olduğu gibi burada da siyasetten başka yorum yok. Ondan sonra ülke niye gelişmiyor. Siyaset vatandaşın yansımasıdır. Cahili de, kendini aydın zannedenin de kafasında bir gram beyin yok.
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Digital Reaction 5 ay
50 yıl sonra anca gelir.Bizde aylık 140TL ödediğin 4K+Maç paketine bile haftada sadece bir maçı 4K veriyorlar,8K ve Türkiye

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Technotronic 5 ay
Bize 2025 te gelir. Oda belli başlı kanallara
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Mustafa-1453 5 ay
Bizim ülkemizde daha hd yayını bile tam anlamıyla iyi yapamıyor
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