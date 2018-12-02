Japonya 8K çözünürlükte ilk uydu yayınını yaptı

Japonya dünyada bir ilki gerçekleştirerek 8K uydu yayını yapan televizyon kanalına sahip tek ülke olmayı başardı. 8K çözünürlükte yayıncılık üzerine birkaç yıldır testler yapılıyordu. Sonunda, 1 Aralık, saat 10:00 olarak belirlenen ilk yayın gerçekleşti. Şu an için sadece NHK isimli televizyon kanalı 8K çözünürlükte yayına geçiş yapabildi. Kanal, yayınlarını 22.2 kanal ses ve 8K çözünürlüğünde gerçekleştiriyor.

2001: A Space Odyssey yayınlanan ilk film

Televizyon kanalı açıldıktan sonra listede beliren ilk film 2001: A Space Odyssey oldu. BBC’nin açıklamasına göre Warner Bros. orijinal 70mm negatifleri üzerinden filmi bu yayına özel yeniden taramış. Günümüzde 8K ekranlı televizyonlar bile yaygın olmadığından dolayı erken dönemlerde olduğumuz bir gerçek. Hatta bu yayını alabilmek için özel bir uydu alıcıya ve antene ihtiyacınız var.

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Sharp, Super Hi-Vision-ready televizyonlarını 6600 dolar fiyat etiketiyle satmaya başlasa bile, HDMI 2.1 çıkışı daha eklenemediğinden dolayı, uydu alıcıya bağlamanız için 4 adet HDMI kablosu kullanmanız gerekiyor. Yani kısacası emekleme aşamalarında olan bir 8K yayın denemesine tanıklık ettik. NHK kanalının yayın hayatına başlama anını aşağıdaki video üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.engadget.com/2018/12/01/8k-japan-tv/